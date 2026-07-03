বাণিজ্যিক জাহাজে জলদস্যুদের আক্রমণ, সফলভাবে দমন করল নৌবাহিনী
গালফ অফ এডেন, ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগকারী অংশে জলদস্যুদের হাত থেকে একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে রক্ষা করল ভারতীয় নৌবাহিনী ৷
Published : July 3, 2026 at 5:13 PM IST
এরনাকুলাম, 3 জুলাই: বাণিজ্যিক জাহাজে জলদস্যুদের হামলার প্রচেষ্টা সফলভাবে দমন করল ভারতীয় নৌবাহিনী ৷ ঘটনাটি ঘটেছে এডেন উপসাগরে ৷ ভারত মহাসাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগকারী অংশ এই গালফ অফ এডেন ৷ এর উত্তরে ইয়েমেন এবং দক্ষিণে জিবুটি ৷ ঘটনাটি ঘটেছে 1 জুলাই ৷
ওই অঞ্চলে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল 'আইএনএস ত্রিকান্ড' (INS Trikand) ৷ তারা দ্রুত পদক্ষেপ করে জাহাজ ও সেখানে থাকা নাবিকদের রক্ষা করে ৷ আক্রান্ত জাহাজ 'এমভি গোল্ডেন আর্সেনাল' একটি বাল্ক ক্যারিয়ার ৷ জাহাজটিতে সেন্ট ভিনসেন্ট ও গ্রেনাডাইনের পতাকা ছিল ৷
ইয়েমেনের এডেন থেকে জাহাজটি জিবুতির পূর্ব-উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় 300 নটিক্যাল মাইল দূরে দস্যুদের কবলে পড়ে । জলদস্যুরা যখন জাহাজে ওঠার চেষ্টা করে, তখন জাহাজের কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে 'ইনফরমেশন ফিউশন সেন্টার - ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন' (IFC-IOR)-কে বিষয়টি জানায় ৷ জরুরি বার্তা পেয়ে নৌবাহিনীর সদর দফতরের তরফে ওই এলাকার কাছাকাছি মোতায়েন থাকা 'আইএনএস ত্রিকান্ড'-কে দ্রুত হস্তক্ষেপ ও উদ্ধারকাজ চালানোর নির্দেশ দেয় ৷
ক্ষয়ক্ষতি ও নাবিকদের নিরাপত্তা
জাহাজটিতে একজন ভারতীয় নাগরিক-সহ মোট 21 জন নাবিক ছিলেন ৷ হামলার সময় জাহাজের ব্রিজ সুপারস্ট্রাকচার (জাহাজ পরিচালনার মূল অংশ) এবং সংলগ্ন অংশে ক্ষয়ক্ষতি হয় ৷ তবে নাবিকরা দ্রুত পদক্ষেপ করে 'সিটাডেল' একটি অত্যন্ত সুরক্ষিত অংশে আশ্রয় নেন ৷ ফলে কোনও আঘাত বা ক্ষয়ক্ষতি হয়নি ৷ এই পুরো মিশনটি চলাকালীন নাবিকরা নিরাপদ ছিলেন ৷
দ্রুত সাড়া ও উদ্ধারকাজ
পরদিন 2 জুলাই ভোরে 'আইএনএস ত্রিকান্ড'-এর একটি বিশেষ কমান্ডো দল জাহাজটিতে পরিদর্শনের জন্য ওঠে ৷ জাহাজটি জলদস্যুমুক্ত কি না, তা নিশ্চিত করতে নৌবাহিনী ব্যাপক তল্লাশি চালায় ৷ অভিযানের সময় জাহাজে কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে পাওয়া যায়নি ৷
নৌবাহিনীর উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়ার পর নাবিকরা 'সিটাডেল' থেকে বেরিয়ে আসেন ৷ এরপর ভারতীয় নৌবাহিনীর কর্মকর্তা ও নাবিকরা যৌথভাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ যাচাই করেন এবং নিশ্চিত হন যে জাহাজটি যাত্রা শুরু করতে পারে । উদ্ধার ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে ভারতীয় নৌবাহিনী ওই এলাকায় অত্যাধুনিক 'পি-8আই' (P-8I) সামুদ্রিক নজরদারি বিমানও মোতায়েন করে ৷ আকাশপথে এই নজরদারি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবরাহ করে, যার মাধ্যমে জলদস্যুদের আর কোনও তৎপরতা না-থাকা নিশ্চিত করা হয় এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি পায় ৷
সামুদ্রিক নিরাপত্তায় ভারতের প্রতিশ্রুতি
জাহাজটির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর জলদস্যু-বিরোধী অভিযান সফলভাবে সমাপ্ত হয় এবং 'এমভি গোল্ডেন আর্সেনাল' তার গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পুনরায় যাত্রা শুরু করে ৷ এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক সীমানায় বাণিজ্যিক জাহাজ রক্ষা এবং জলদস্যু কর্মকাণ্ড দমনে ভারতীয় নৌবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে তুলে ধরেছে ৷
প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন মুখপাত্র ভারতের অবিচল অঙ্গীকারের উপর জোর দিয়ে বলেন, "জাতীয়তা নির্বিশেষে ভারতীয় জলসীমা দিয়ে যাতায়াতকারী সব নাবিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতীয় নৌবাহিনী সর্বদা প্রস্তুত ৷" এই সফল অভিযানটি সামুদ্রিক নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং জলদস্যুতার হুমকি থেকে আন্তর্জাতিক নৌ-চলাচলের পথ সুরক্ষার ক্ষেত্রে ভারতের সক্রিয় অবস্থানকে তুলে ধরে ৷