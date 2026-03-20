হরমুজ প্রণালীতে আটকে থাকা জাহাজে মৃত্যু, মার্চেন্ট নেভির দেহ দ্রুত ফেরানোর দাবি পরিবারের
অসুস্থ হলেও দ্রুত চিকিৎসা পাননি রাকেশ ৷ তার জেরেই মৃত্যু বলে অভিযোগ করেছে পরিবার ৷ রাঁচিতে থাকলেও আদতে বিহারের বাসিন্দা তাঁরা ৷
Published : March 20, 2026 at 1:29 PM IST
চন্দন ভট্টাচার্য
রাঁচি, 20 মার্চ: ইরানে যুদ্ধের আবহে হরমুজ প্রণালীতে আটকেছিল জাহাজ ৷ সেখানেই মৃত্যু হয় ঝাড়খণ্ডের রাঁচির বাসিন্দা মার্চেন্ট নেভির আধিকারিক ক্যাপ্টেন রাকেশ রঞ্জন সিং (47)৷ তিনি আওয়ানা জাহাজে কর্মরত ছিলেন ৷ পরিবারের অভিযোগ, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর । দ্রুত চিকিৎসা পেলে বাঁচানো যেত ৷ ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই শোকাহত পরিবার ৷
জানা গিয়েছে, ক্যাপ্টেন রাকেশ 2 ফেব্রুয়ারি রাঁচি থেকে দুবাইয়ের উদ্দেশে রওনা হন এবং ছুটি শেষে 'আওয়ানা' জাহাজে যোগ দেন । জাহাজটি জ্বালানি ভরার জন্য হরমুজ প্রণালীতে গিয়েছিল । তেল বোঝাই করার পর সেটি 1 মার্চ ভারতের উদ্দেশে যাত্রা করে । তবে, এই অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে জাহাজটি সমুদ্রে আটকে পড়ে । সেটি দুবাই থেকে প্রায় 60 কিলোমিটার দূরে অন্তত 18 থেকে 20 দিন নোঙর করে ছিল ।
রাকেশের সঙ্গে জাহাজে আরও প্রায় 35 জন কর্মী ছিলেন । দীর্ঘ সময় সমুদ্রে থাকা এবং চাপের পরিস্থিতির কারণে 18 মার্চ স্বাস্থ্যের হঠাৎ অবনতি ঘটে রাকেশের । তাঁর অবস্থার অবনতি দেখে জাহাজের জুনিয়র অফিসাররা দুবাই এটিসি-র সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি এয়ার অ্যাম্বুলেন্সের অনুরোধ জানান । কিন্তু, এলাকায় চলমান সংঘাতের কারণে এয়ার অ্যাম্বুলেন্সকে অনুমতি দেওয়া হয়নি ।
হাসপাতালে পৌঁছতে দেরি
এরপর তাঁকে জাহাজ থেকে নৌকায় করে দুবাই উপকূলে নিয়ে যাওয়া হয় । কিন্তু, চিকিৎসা পেতে দেরি হওয়ায় তাঁর স্বাস্থ্যের মারাত্মক ক্ষতি হয় । হাসপাতালে পৌঁছনোর আগেই তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হন এবং মারা যান । তাঁর মরদেহ বর্তমানে দুবাইয়ের শেখ রশিদ হাসপাতালের মর্গে রাখা আছে এবং তা ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে । ক্যাপ্টেন রাকেশের পরিবার রাঁচির আরগোরায় বসুন্ধরা অ্যাপার্টমেন্টে থাকেন । তাঁরা মূলত বিহারের নালন্দা জেলার বিহার শরিফের বাসিন্দা ।
মৃত্যুর সুস্পষ্ট কারণ জানা যায়নি: পরিবার
পরিবারের সদস্যরা আরও জানিয়েছেন যে, মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে তাঁরা এখনও সম্পূর্ণ তথ্য পাননি । যদিও প্রাথমিক তদন্তে হার্ট অ্যাটাকের ইঙ্গিত মিলেছে, তবে কী পরিস্থিতিতে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়েছিল সে সম্পর্কে পরিবার নিশ্চিত নয় ৷ তবে তাঁরা সম্পূর্ণ সত্য জানতে চান । জানা গিয়েছে, ক্যাপ্টেন রাকেশ রঞ্জনের তাঁর স্ত্রী এবং দুই নাবালক সন্তান রয়েছে । পুরো পরিবার রাঁচিতে একসঙ্গে বসবাস করত । তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে ।
ইটিভি ভারত টিম রাঁচিতে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কথা বলার সময় তাঁর বড় ভাই উমেশ কুমার জানান, ক্যাপ্টেন রাকেশ রঞ্জন খুব সাহসী, শৃঙ্খলাপরায়ণ এবং আধ্যাত্মিক ব্যক্তি ছিলেন । তাঁরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর মরদেহ ভারতে ফিরিয়ে আনার এবং পরিবারকে সব ধরনের সহায়তা প্রদানের জন্য আবেদন করেছেন ।
ক্যাপ্টেন রাকেশ রঞ্জনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং মার্চেন্ট নেভির 28 বছরের আধিকারিক ক্যাপ্টেন সঞ্জীব কুমার এই ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন । তাঁর কথায়, এই পুরো ঘটনায় কোম্পানিরও কিছুটা দায় রয়েছে । সময়মতো যথাযথ চিকিৎসা সেবা দেওয়া হলে ক্যাপ্টেনের জীবন বাঁচানো যেত । তিনি পরিবারের জন্য সরকার এবং কোম্পানি উভয়ের কাছে আর্থিক ও মানবিক সহায়তা চেয়েছেন ।
জামাইয়ের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন শ্বশুর ৷ তিনি বলেন, "রাকেশ একজন দায়িত্বশীল পরিবার-প্রেমী মানুষ ছিলেন এবং সবসময় নিজের কর্তব্যকে অগ্রাধিকার দিতেন । তাঁর অকাল মৃত্যু পুরো পরিবারের জন্য এক অপূরণীয় ক্ষতি ।"
জানা গিয়েছে, দুবাই থেকে মরদেহ ভারতে আনার পর প্রথমে পটনা বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হবে । সেখান থেকে শেষকৃত্যের জন্য মরদেহটি নালন্দা জেলার বিহার শরিফে নিয়ে যাওয়া হবে ৷
এই ঘটনাটি শুধু একটি পরিবারের জন্য গভীর শোকের কারণই নয়, বরং এটি আন্তর্জাতিক জলসীমায় বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে কর্মরত মার্চেন্ট নেভির ভারতীয়দের মুখোমুখি হওয়া প্রতিবন্ধকতাগুলোকেও তুলে ধরে । যুদ্ধ ও সংঘাত পরিস্থিতিতে তাদের নিরাপত্তা এবং স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তুলে দেয় ।