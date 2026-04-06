ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্ক ! তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতীয় হাই-কমিশনারের

ভারত-বাংলাদেশ সুসম্পর্ক ! তারেক রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ ভারতীয় হাই-কমিশনারের
বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে থাকতেই ভারত, বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক মেরামতির ইঙ্গিত দিয়েছে ৷ রহমানের সঙ্গে দেখা করলেন ভারতীয় হাইকমিশনার ৷
By PTI
Published : April 6, 2026 at 8:49 PM IST
ঢাকা, 6 এপ্রিল: প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে ভারত সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী এবং সেদিকে মুখিয়ে আছে ৷ সোমবার ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করে এই বার্তা দিলেন বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় বর্মা ৷ এই সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করেছে দেশের বিদেশ মন্ত্রক এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রকও ৷ বিদেশ মন্ত্রী খলিলুর রহমান ভারত সফরে আসছেন ৷ তার আগেই এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ৷
বাংলাদেশে ভারতের দূতাবাসের তরফে এই বৈঠকের ছবি পোস্ট করে বাংলা ভাষায় লেখা হয়েছে, "হাই-কমিশনার প্রণয় ভার্মা 6 এপ্রিল 2026-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ৷ তাঁরা এই দুই দেশের জাতীয় উন্নয়ন-সংক্রান্ত অগ্রাধিকারসমূহের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণ-কেন্দ্রিক সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে দ্বিপাক্ষিক সম্পৃক্ততা বিষয়ে আলোচনা করেন ৷ হাই-কমিশনার একটি ইতিবাচক, গঠনমূলক ও দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং পারস্পরিক স্বার্থ ও পারস্পারিক কল্যাণের ভিত্তিতে বাংলাদেশের সরকার ও জনগণের সঙ্গে একত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে ভারতের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন ৷"
High Commissioner Pranay Verma paid a courtesy call on Hon’ble Prime Minister H.E. Tarique Rahman on 6 April 2026. They discussed bilateral engagement with focus on people-centric cooperation in multiple domains aligned with the national development priorities of the two… pic.twitter.com/tZh9lovI0r— India in Bangladesh (@ihcdhaka) April 6, 2026
চলতি বছরের 17 ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ নেন বিএনপি চেয়ারম্যান তারেক রহমান ৷ সেদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি অন্য একটি বৈঠকে ব্যস্ত থাকায় ঢাকায় গিয়ে তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা, বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রী ৷ এমনকী গত বছর তারেক রহমানের মা বাংলাদেশের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুর পর বাংলাদেশে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছিলেন স্বয়ং বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷
2024 সালের 5 অগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের জেরে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয় ৷ দেশ ছাড়েন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ৷ তিনি ভারতে এসে আশ্রয় নেন ৷ এখনও তিনি নয়াদিল্লিতে রয়েছেন ৷ তিনি ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার তিন দিন পরই ফ্রান্স থেকে ঢাকায় ফেরেন শান্তিতে নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ মুহাম্মদ ইউনূস ৷ তাঁর নেতৃত্বে বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয় ৷ তিনি হন প্রধান উপদেষ্টা ৷ তাঁর আমলে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর নির্যাতন এবং অন্য নানাবিধ ঘটনায় ক্রমশ ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে ৷
#Indian High Commissioner to Bangladesh H.E. Mr. Pranay Verma pays a courtesy call on the Hon’ble Prime Minister of #Bangladesh @trahmanbnp today. During the meeting, bilateral issues of mutual interest, including trade, connectivity, technology, energy, socio-economic… pic.twitter.com/UFafdQ0Tfx— Ministry of Foreign Affairs (@BDMOFA) April 6, 2026
বিএনপি নেতা তারেক রহমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নির্বাচিত হওয়ার পর নয়াদিল্লি বারবার ঢাকার সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার বার্তা দিয়ে এসেছে ৷ বাংলাদেশের নিজস্ব সংবাদসংস্থা বিএসএস প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মুখপাত্রের উদ্ধৃতি তুলে জানিয়েছে, প্রণয় বর্মা, তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকার করেছেন ৷ ঢাকায় বাংলাদেশের সচিবালয়ে ক্যাবিনেট ডিভিশন কার্যালয়ে তাঁর দফতরে এই বৈঠক হয়েছে ৷ এ বৈঠক নিয়ে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷
বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী খলিলুর রহমান, বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা হুমায়ুন কবীর এবং বাংলাদেশে ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনার পবন বাধে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ৷ বিদেশ মন্ত্রী খলিলুর রহমান ভারত সফরে আসছেন ৷ ভারতে এসে তিনি বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল, কেন্দ্রীয় বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল এবং কেন্দ্রীয় পেট্রোলিয়াম মন্ত্রী হরদীপ সিং পুরীর সঙ্গে বৈঠক করবেন বলে খবর ৷