সিকিমে হল দৃষ্টিনন্দন সুপারকার ব়্যালি ৷ ‘ভারত রণভূমি দর্শন’ উদ্যোগের অংশ হিসেবে এই কার ব়্যালি ৷ রংপোর অটল সেতু রঙিন হয়ে উঠে 17টি সুপারকারের গর্জনে।

Sikkim-The Silk Route Drive
সিল্ক রুটে সুপারকার র‍্যালি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 18, 2025 at 3:52 PM IST

3 Min Read
গ্যাংটক, 18 ডিসেম্বর: সিকিমের পর্যটনে গতি আনতে আগেই ভারতীয় সেনার অধীনে থাকা যুদ্ধক্ষেত্রগুলোকে 'ভারত রণভূমি দর্শনে'র আওতায় এনেছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ও সিকিম প্রশাসন । নভেম্বর মাস থেকেই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে পর্যটকদের জন্য সেইসব যুদ্ধক্ষেত্রগুলোকে দর্শনের জন্য খুলে দেওয়া হয় ৷ এবার সিকিমের সিল্ক রুটে হল ভারত রণভূমি দর্শন সুপারকার ড্রাইভ ।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর ত্রিশক্তি কোর 11 থেকে 15 ডিসেম্বর 2025 পর্যন্ত ভারত রণভূমি দর্শন সুপারকার ড্রাইভ আয়োজন করে। ওই কর্মসূচি ছিল একটি অসামরিক–সামরিক যৌথ উদ্যোগ ৷ মুম্বইয়ের সুপারকার রুট এবং সিকিম সরকারের সহযোগিতায় ওই ড্রাইভ পরিচালিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল সিকিম পর্যটনকে উৎসাহিত করা ৷ পাশাপাশি ভারতের সীমান্ত ঐতিহ্যকে তুলে ধরা এবং নাগরিক ও সশস্ত্র বাহিনীর মধ্যে বন্ধন আরও সুদৃঢ় করা।

ঐতিহাসিক সিকিম সিল্ক রুট ড্রাইভ (ইটিভি ভারত)

'ভারত রণভূমি দর্শন’ কর্মসূচির আওতায় সিকিমের দুই গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকা চো লা ও ডোক লা সোমবার সকালেই পর্যটকদের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে খুলে দেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং ৷ এই দুই সীমান্ত অঞ্চল কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ও পর্যটন মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে চালু হওয়া ‘ভারত রণভূমি দর্শন’ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য সীমান্ত পর্যটনকে উৎসাহিত করা, পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং দুর্গম সীমান্ত গ্রামগুলির মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন।

Indian Army super car rally
ব়্যালির পতাকা উত্তোলন পশ্চিমবঙ্গের সুকনা থেকে (ইটিভি ভারত)

মুখ্যমন্ত্রী তামাং বলেন, “শেষ গ্রামকে উন্নয়ন করাই আমাদের লক্ষ্য। ভাইব্রেন্ট ভিলেজেস প্রোগ্রামের মাধ্যমে সীমান্ত অঞ্চলগুলির সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে ৷ ভারত সরকার, ভারতীয় সেনা এবং পর্যটন দপ্তরের সহযোগিতায় আজ চো লা ও ডোক লা-কে ‘ভারত রণভূমি দর্শন’র অন্তর্ভুক্ত করে পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হল।”

Supercar Drive across ancient silk route
সিকিমে দৃষ্টিনন্দন সুপারকার ব়্যালি (ইটিভি ভারত)

সুকনায় ত্রিশক্তি কোরের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মান রাজ সিং মান এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। এরপর মুম্বই থেকে আগত 17টি সুপারকারের একটি র‍্যালি ঐতিহাসিক সিকিম সিল্ক রুট ধরে গ্যাংটক, নাথু লা ও জুলুক অতিক্রম করে যাত্রা করে ৷ এই রুট পূর্ব হিমালয়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং উচ্চ-উচ্চতায় সীমান্ত অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বকে তুলে ধরে ৷ অংশগ্রহণকারীরা চো লা ও নাথু লা সংঘর্ষে দেশের পক্ষে লড়াই করা ভারতীয় সেনাদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ৷

Sikkim's old silk route vroom of wheels
ঐতিহাসিক সিকিম সিল্ক রুট ড্রাইভ (ইটিভি ভারত)

এই উদ্যোগের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ ছিল 14 ডিসেম্বর চো-লা প্রেরণা স্থল-এর উদ্বোধন। যা পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। এই পর্যটন কেন্দ্রে রয়েছে চো-লা ওয়ার মেমোরিয়াল, একটি অডিও-ভিজ্যুয়াল কক্ষ এবং চো-লা লেকের দিকে মুখ করা একটি গেজেবো। এসব পরিকাঠামো নাগরিকদের সৈনিকদের আত্মত্যাগ ও এই প্রতিকূল ভূখণ্ডে তাঁদের প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জগুলি সম্পর্কে বোঝার ও সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করে। পাশাপাশি, উন্নত পর্যটন পরিকাঠামো ও পর্যটকের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে অঞ্চলে জাতীয় উপস্থিতি ও দায়িত্বশীল সম্পৃক্ততা আরও শক্তিশালী হয়। চো লা-তে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিকিমের রাজ্যপাল শ্রী ওমপ্রকাশ মাথুর এবং সিকিম হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বিচারপতি বিশ্বনাথ সমাদ্দার ৷ এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধ্বতন অসামরিক ও সামরিক আধিকারিকরা।

Indian Army super car rally
17টি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সুপারকার ব়্যালি (ইটিভি ভারত)

এই উদ্যোগটি দুঃসাহসিকতা, জাতীয় গর্ব ও সামরিক ইতিহাসকে একত্রিত করে দায়িত্বশীল পর্যটন ও স্থানীয় সম্পৃক্ততাকে সফলভাবে এগিয়ে নিয়ে যায়। এই বিষয়ে ত্রিশক্তি কোরের কর্ণেল গৌরিভ জাডোন বলেন, "সিকিম পর্যটনের উন্নয়নে ও ভারত রণভূমি দর্শনের প্রতি পর্যটকদের আরও বেশি করে আকর্ষণ বাড়াতে এই সুপারকার র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেক চালক এই সিল্ক রুটের সৌন্দর্য উপভোগ করেছেন। আগামীতে এই রণভূমি দর্শনের প্রতি আরও বেশি পর্যটকরা আকর্ষিত হবে ।"

Supercar Drive across ancient silk route
পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে দৃষ্টিনন্দন কার ব়্যালি (ইটিভি ভারত)

র‌্যালিটি সুড়ঙ্গপথ, খাড়া বাঁক ও পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা-সহ সিকিমের সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং কয়েকটি রুট অতিক্রম করে, যার উদ্দেশ্য যুদ্ধক্ষেত্র ও সীমান্ত পর্যটনকে আরও জনপ্রিয় করে তোলা। র‌্যালির পতাকা উত্তোলন করা হয় পশ্চিমবঙ্গের সুকনা থেকে ৷ এরপর এটি শিলিগুড়ি–গ্যাংটক–চো লা–নাথু লা–জুলুক সার্কিট অতিক্রম করে ৷

