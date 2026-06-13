অবতরণের সময় ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান

অবতরণের সময় ভেঙে পড়ল বায়ুসেনার বিমান
বিমানটি ভেঙে পড়তেই দু'টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷ সামরিক বিমানটির সামনের অংশ গলগল করে ধোঁয়া বেরচ্ছে ৷ এমনই দৃশ্য সামনে এসেছে ৷
Published : June 13, 2026 at 11:53 AM IST
জোরহাট, 13 জুন: বিমানঘাঁটিতে ভেঙে পড়ল ভারতীয় বায়ুসেনার এএন-32 সামরিক বিমান ৷ শনিবার অসমের জোরহাটে ঘটনাটি ঘটে ৷ আশঙ্কা করা হচ্ছে, দুর্ঘটনায় পাইলট প্রাণ হারিয়েছেন। তবে তা নিয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানা যায়নি ৷ বিমান বাহিনীর রোড়িয়া (Rowriah) ঘাঁটিতে অবতরণের সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে ৷ বিমান বাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ তবে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন বায়ুসেনার মুখপাত্র জানিয়েছেন।
বায়ুসেনার মুখপাত্র আরও জানিয়েছেন, রাওরিয়া এলাকায় ভারতীয় বিমানবাহিনীর (আইএএফ) বিমানঘাঁটিতে অবতরণের সময় এএন-32 সামরিক বিমানটি ভেঙে পড়ে ৷ বায়ুসেনার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে ছুটে যান ৷ কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেছে কি না, তা এখনই নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না ৷" ভারতীয় বায়ুসেনার আরও এক কর্মকর্তা বলেন, "ঘটনাস্থলে উদ্ধার ও তদন্ত কার্যক্রম আরও বিস্তারিত তথ্যের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে ।"
দুর্ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া প্রাথমিক ভিডিয়োতে দেখা গিয়েছে, ভেঙে যাওয়া সামরিক বিমানটির চারপাশে ভারতীয় বায়ুসেনার (আইএএফ) কর্মীরা রয়েছেন। বিমানটি দু' টুকরো হয়ে গিয়েছে ৷ সামনের অংশ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরতে দেখা যায় ৷ আইএএফ-এর এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, দুর্ঘটনাস্থলে আগুন নেভানোর কাজ চলছে।
অতীতে AN-32 বিমানের দুর্ঘটনা
2019 সালের জুন মাসে, এই জোরহাট বিমানঘাঁটি থেকে 13 জন বায়ুসেনার কর্মী নিয়ে রওনা দিয়েছিল এএন-32-র একটি বিমান ৷ অরুণাচল প্রদেশের মেচুকার উদ্দেশ্যে রওনা দেওয়া ভারতীয় বায়ুসেনার ওই বিমানটি আচমকা নিখোঁজ হয়ে যায়। ব্যাপক তল্লাশি অভিযানের পর অরুণাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে বিমানটির ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল ৷ সেইসঙ্গে বিমানে থাকা 13 জন কর্মীকেই মৃত ঘোষণা করা হয়েছিল।
2016 সালের জুলাই মাসে চেন্নাই থেকে পোর্ট ব্লেয়ার যাওয়ার পথে 29 জনকে নিয়ে আরেকটি এএন-32 বিমান বঙ্গোপসাগরের কাছে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। ব্যাপক তল্লাশি অভিযান চলার পরও, বছরের পর বছর ধরে বিমানটির কোনও সন্ধান মেলেনি এবং আরোহীদের সবাইকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। বছর দুই আগে (2024) বিমানটির ধ্বংসাবশেষ শনাক্ত করা হয়। এরপর আজকের ঘটনা ৷