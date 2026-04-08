ETV Bharat / bharat

আমেরিকা-ইরান সামরিক যুদ্ধবিরতিতে 'পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তি ফিরবে', প্রতিক্রিয়া ভারতের

28 ফেব্রুয়ারি শুরু হওয়া মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতে আপাতত বিরতি ৷ দু'পক্ষই শর্তসাপেক্ষে এই বিরতিতে সম্মত হয়েছে ৷ ভারত এই যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়েছে ৷

US and Iran agree two-week ceasefire
সাময়িত যুদ্ধবিরতিতে আনন্দে মেতেছেন ইরানের মানুষ (ছবি: এপি)
author img

By ANI

Published : April 8, 2026 at 3:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 8 এপ্রিল: এই শান্তি স্থায়ী হোক- মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতিতে বলল নয়াদিল্লি ৷ ভারতীয় সময় বুধবার ভোরে আমেরিকা ও ইরান দু'সপ্তাহের জন্য যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে ৷ এর আগের দিনই আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে নিশানা করে একটি গোটা সভ্যতা ধ্বংস করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিলেন ৷ কিন্তু পাকিস্তান ও চিনের মধ্যস্থায় শেষ পর্যন্ত দু'পক্ষই আপাতত সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হয়েছে ৷

বুধবার বিদেশমন্ত্রক এই বিরতিকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিবৃতি জারি করেছে, "আমরা এই যুদ্ধবিরতিকে সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি ৷ আশা করি, এর ফলে পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির পরিবেশ ফিরে আসবে ৷ এর আগে আমরা নিরবচ্ছিন্নভাবে যুদ্ধ থামানো, আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে এর সমাধানের বার্তা দিয়েছি ৷ ইতিমধ্যে এই সংঘাতের ফলে মানুষ যথেষ্ট দুর্ভোগে পড়েছে ৷ বিশ্বের শক্তিসম্পদের সরবরাহ এবং বাণিজ্যে ব্যাঘাত ঘটেছে ৷ আমরা আশা করি, এবার হরমুজ প্রণালী দিয়ে বাধাহীনভাবে জাহাজ যাতায়াত করতে পারবে ৷"

তেহরানে একটি ম্যুরালের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন এক ইরানি মহিলা (এপি)

একই সঙ্গে গতকালের পর ফের এদিন ইরানে বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য সতর্কতামূলক নির্দেশিকা জারি করেছে বিদেশ মন্ত্রক ৷ তাঁদের অবিলম্বে ইরান থেকে বেরিয়ে আসতে জোর দিয়েছে ভারত সরকার ৷ তেহরানে ভারতীয় দূতাবাস জানিয়েছে, "7 এপ্রিলের নির্দেশের সূত্র ধরে ফের জানানো হচ্ছে, সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটেছে, তারপরও অনেক ভারতীয় ইরানে রয়েছেন ৷ তাঁদের দ্রুত ইরান ছেড়ে বেরিয়ে আসার কড়া বার্তা দেওয়া হচ্ছে ৷ এর জন্য দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে ৷ দূতাবাস নির্দেশিত রুট ধরে বেরিয়ে আসতে হবে ৷"

নির্দেশিকায় সতর্ক করা হয়েছে, "দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ না-করে কোনও আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরবার চেষ্টা করবেন না ৷" জরুরি ভিত্তিতে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগের নম্বরও দিয়েছে ভারতীয় দূতাবাস ৷

হরমুজ প্রণালী খুলতে উদ্যত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প 7 এপ্রিল ট্রুথ সোশালে হুমকি দিয়েছিলেন, "আজ রাতে একটি গোটা সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে ৷ আর কখনও ফিরবে না ৷ আমি সেটা চাই না, কিন্তু হয়তো সেটাই হবে ৷" কিন্তু পাকিস্তান ও চিনের মধ্যস্থতায় ইরান 10টি পয়েন্টের একটি ফ্রেমওয়ার্ক পেশ করে ৷ তাতে রাজি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ আসন্ন শুক্রবার ইসলামাবাদে ইরানের তরফে সংসদের অধ্যক্ষ মহম্মদ বাঘের ঘালিবাফ এবং আমেরিকার ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের নেতৃত্বে মার্কিন প্রতিনিধি দল সংঘর্ষ বন্ধ করা নিয়ে বৈঠকে বসবে ৷

TAGGED:

WEST ASIA CONFLICT
STRAIT OF HORMUZ
IRAN WAR
INDIA ON US IRAN CEASEFIRE
IRAN US CEASEFIRE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.