রাফাল ভারতকে সামরিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলছে, মত ফরাসি প্রেসিডেন্টের

ম্যাক্রোঁ ভারতের সঙ্গে 114টি রাফাল যুদ্ধবিমানের চুক্তির সমালোচনা উড়িয়ে বলেছেন, এই যুদ্ধবিমান ভারতকে সামরিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলছে, দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করেছে।

Prime Minister Narendra Modi With Emmanuel Macron
প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ (ছবি: আইএএনএস)
By ANI

Published : February 19, 2026 at 7:12 PM IST

3 Min Read
নয়াদিল্লি, 19 ফেব্রুয়ারি: বৃহস্পতিবার দিল্লিতে এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে যোগ দেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। এই সামিটে রাফাল সম্পর্কেও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন তিনি। ম্যাক্রোঁর ভারত সফরের ঠিক আগে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের নেতৃত্বে দেশের প্রতিরক্ষা অধিগ্রহণ কাউন্সিল বা ডিফেন্স অ্যাকুইজিশন কাউন্সিল (DAC) প্রায় 3.25 লক্ষ কোটি টাকার মেগা চুক্তিতে 114টি রাফাল যুদ্ধ বিমান কেনার অনুমোদন দেয়।

ম্যাক্রোঁ ভারতের সঙ্গে 114টি রাফাল যুদ্ধবিমানের চুক্তির সমালোচনা উড়িয়ে দিয়ে বলেছেন, এই যুদ্ধবিমান ভারতকে সামরিকভাবে আরও শক্তিশালী করে তুলছে এবং দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও গভীর করেছে। রাফাল চুক্তির সমালোচনার জবাবে প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ বলেন, "আমরা ক্রমাগত দেশীয় উপাদানের উৎপাদন বৃদ্ধি করছি। এটি কোম্পানি এবং আপনার সরকারের মধ্যে চলা আলোচনার অংশ। আমি জানি না মানুষ কীভাবে এর সমালোচনা করতে পারে? কারণ, এটি আপনার দেশকে (ভারতকে) শক্তিশালী করছে ৷"

Prime Minister Narendra Modi With Emmanuel Macron
ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি: এএনআই)

ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, "আমাদের মধ্যে শুধুমাত্র একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বই নয়, বরং একটি বিশেষ বিশ্বজনীন কৌশলগত অংশীদারিত্ব রয়েছে যা ভারত এবং ফ্রান্স উভয়ের জন্যই অনন্য। রাফালের ক্ষেত্রে আমরা এটিকে আরও প্রসারিত করতে চাই। কয়েকদিন আগে, ভারত 114টি রাফালের কেনার এবং সহ-উৎপাদনের জন্য তার ইচ্ছার কথা নিশ্চিত করেছে। 'মেক ইন ইন্ডিয়া' এই নতুন চুক্তির মূল ভিত্তি হবে। এছাড়াও, আমরা রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষমতায় সহযোগিতা উন্নত করতে চাই, পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতে চাই এবং পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে এটিকে একটি সহযোগিতা হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। আমি আশা করি আমরা সাবমেরিনের ক্ষেত্রেও একইভাবে কাজ করব৷"

ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ মেক ইন ইন্ডিয়া এবং এর ফলে সৃষ্ট কর্মসংস্থানের কথা উল্লেখ করে বলেন, "এটি আমাদের মধ্যে কৌশলগত সমন্বয় বৃদ্ধি করে এবং এখানে আরও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। স্পষ্টতই, আমরা সর্বাধিক সংখ্যক ভারতীয় উপাদান ব্যবহার এবং ভারতে সর্বাধিক সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সরঞ্জাম তৈরিতে সম্পূর্ণরূপে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। টাটা-এয়ারবাস চুক্তির পিছনে এটাই ছিল যুক্তি৷ তাই আমরা রাফালের ক্ষেত্রেও একই কাজ করব। আপনারা আমাদের উপর নির্ভর করতে পারেন।"

RAFALE
প্রায় 3.25 লক্ষ কোটি টাকার মেগা চুক্তিতে 114টি রাফাল যুদ্ধ বিমান কিনছে ভারত (ছবি: আইএএনএস)

মত প্রকাশের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ বলেন, "আমি মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি ৷ কিন্তু এর অর্থ কী? মত প্রকাশের স্বাধীনতা মানে, আমি তোমার কথা শুনব এবং তুমি আমার কথা শুনবে। আমাদের সম্পর্ক একই। অনেকেই যাঁরা মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করেন তাঁরা স্বচ্ছতা ছাড়াই, পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে তাঁদের নিজস্ব রাজনৈতিক এজেন্ডা-সহ তা করেন। এটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়। যখন মানুষ স্পষ্টভাবে ঘৃণামূলক বক্তব্য, বর্ণবাদী বক্তব্য, সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে, তখন সেটা মত প্রকাশের স্বাধীনতা নয়। আমি সত্যিই সম্মান এবং স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে মত প্রকাশের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি।"

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বৃহস্পতিবার দিল্লিতে ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর সঙ্গে ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026-এর ফাঁকে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন। এদিন সকালে, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিট 2026-এ তাঁর ভাষণে ভারতের ডিজিটাল রূপান্তর এবং প্রযুক্তি নিয়ন্ত্রণে দেশের অগ্রণী ভূমিকার প্রশংসা করেন ৷ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতিকে বিশ্বের ক্ষেত্রে মানদণ্ড হিসেবে বর্ণনা করেন ম্যাক্রোঁ।

সামিটে বক্তৃতার সময় প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁ ভারতে উষ্ণ অভ্যর্থনার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শুরু করেন। "নমস্কার! এই দুর্দান্ত শহরে, এই দুর্দান্ত দেশে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। প্রধানমন্ত্রী, আমার 2024 সালের সরকারি সফরের পরে আপনার আয়োজিত এই ইন্ডিয়া এআই ইমপ্যাক্ট সামিটে ফিরে আসতে পেরে আমার দারুণ লাগছে৷"

ফরাসি প্রেসিডেন্ট গত দশকে ভারতের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির গভীর সামাজিক প্রভাব তুলে ধরে বলেন, "10 বছর আগে, মুম্বইয়ের একজন রাস্তার বিক্রেতা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারতেন না। কোনও ঠিকানা ছিল না, কোনও কাগজপত্র ছিল না, কোনও প্রবেশাধিকার ছিল না ৷ আজ একই বিক্রেতা তাঁর ফোন থেকে আর্থিক লেনদেন করেন।"

সম্পাদকের পছন্দ

