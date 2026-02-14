ভারত-মার্কিন চুক্তি দেশের রফতানিকারকদের সুযোগ বাড়াবে, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর

ভারত-মার্কিন চুক্তি দেশের রফতানিকারকদের সুযোগ বাড়াবে, দাবি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর
কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এই চুক্তির ফলে ভারতীয় রফতানিকারকদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) বাজারে প্রবেশাধিকার বা সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে ৷
নয়াদিল্লি, 14 ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার সংসদে সরকার জানিয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতের রফতানির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বর্ধিত শুল্ক আরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তার ভিসা বিধিমালায় বাস্তবায়িত পরিবর্তন, যা শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের উপর প্রভাব ফেলেছে। এর পরেও, উভয় পক্ষই আলোচনা অব্যাহত রেখেছে এবং একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির কাঠামোতে সম্মত হয়েছে৷ এই আলোচনার আওতায় ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক 18 শতাংশে কমিয়ে আনা হবে, এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে বিদেশ প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং বলেছেন।
ভারত-মার্কিন সম্পর্কের টানাপোড়েনের কারণ, বিশেষ করে বাণিজ্য আলোচনায় 'অগ্রগতির অভাব' এবং ভারতীয় পেশাদারদের জন্য কাজের ভিসা নিয়ে চলা বিধিনিষেধ এবং অনিশ্চয়তার কারণ জানতে চাওয়া হয়েছিল বিদেশ মন্ত্রকের কাছে।
বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, "সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে ভারতের রফতানির উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক বর্ধিত শুল্ক আরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক তার ভিসা বিধিমালায় পরিবর্তন আনা, যা শিক্ষার্থী এবং পেশাদারদের উপর প্রভাব ফেলেছে। এই উন্নয়ন সত্ত্বেও, উভয় পক্ষই যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে এবং 2 ফেব্রুয়ারি, 2026 তারিখে, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটি অন্তর্বর্তীকালীন চুক্তির কাঠামোতে সম্মত হয়েছে, যার আওতায় ভারতীয় পণ্যের উপর পারস্পরিক শুল্ক 18 শতাংশে কমিয়ে আনা হবে ৷"
কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এর ফলে ভারতীয় রফতানিকারকদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (MSME) বাজারে প্রবেশাধিকার বা সুযোগ 'বৃদ্ধি' পাবে, কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে-সহায়তা করবে, বিশেষ করে নারী ও যুবকদের জন্য এবং কৃষকদের স্বার্থ ও গ্রামীণ জীবিকা রক্ষায়-সহায়তা করবে বলে আশা করা হচ্ছে।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক এবং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য নেওয়া কূটনৈতিক পদক্ষেপ সম্পর্কেও বিদেশ মন্ত্রককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। এর উত্তরে কীর্তি বর্ধন সিং বলেন, "ভিসার ক্ষেত্রে, উভয় পক্ষের অংশীদাররা জড়িত রয়েছেন এবং সরকারের প্রতিনিধিত্বের ফলে এই স্পষ্টীকরণ জারি করা হয়েছে, যা প্রভাবিত আবেদনকারীদের বিভাগগুলির জন্য আরও গুরুত্ব আরোপ করেছে ৷"
বিদেশ মন্ত্রককে শীর্ষ সম্মেলন-স্তরের ঘোষণাপত্রের বাইরেও উন্নয়ন অর্থায়ন, প্রযুক্তি-সহজলভ্যতা এবং ঋণমুক্তির ক্ষেত্রে ভারত গ্লোবাল সাউথের জন্য বাস্তব অর্জনের বিশদ জানতে চাওয়া হয়েছিল। তাতে কেন্দ্র জানিয়েছে, মজবুত পরিকাঠামো-প্রকল্প, আর্থিক ও মানবিক-সহায়তা এবং বৃত্তি ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মাধ্যমে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্লোবাল সাউথের মানব-কেন্দ্রিক উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারত প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভারতের G20 সভাপতিত্বের সময়, ভয়েস অফ দ্য গ্লোবাল সাউথ শীর্ষ সম্মেলন-সহ গ্লোবাল সাউথ অগ্রাধিকারগুলিকে মূলধারায় আনার জন্য জোরাল প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল।
বিদেশ প্রতিমন্ত্রী বলেন, "আফ্রিকান ইউনিয়নের স্থায়ী G20 সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি বিশ্বব্যাপী সিদ্ধান্ত গ্রহণে উন্নয়নশীল দেশগুলির কণ্ঠস্বরকে জোরদার করার ভারতের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। ভারত গ্লোবাল সাউথের উন্নয়ন অর্থায়নের একটি বৃহৎ সরবরাহকারী এবং ফিনটেক স্পেস-সহ প্রযুক্তি স্থাপনের জন্য একটি মডেল ।"
পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান সংঘাতের মধ্যে সরকারকে তার প্রবাসীদের নিরাপত্তা সম্পর্কেও জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার বলেছে যে, তারা ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং বিদেশে ভারতীয় নাগরিকদের কল্যাণ ও নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে, এমন ভূ-রাজনৈতিক উন্নয়নগুলি ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করে।