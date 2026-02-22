মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা, পিছিয়ে যাচ্ছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির সমঝোতা বৈঠক

মার্কিন সুপ্রিম কোর্টে ধাক্কা, পিছিয়ে যাচ্ছে ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তির সমঝোতা বৈঠক
23 ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রতিনিধি দলের আমেরিকায় যাওয়ার কথা ছিল ৷ সেখানে দুই দেশের বাণিজ্য চুক্তির আইনি দিকগুলি চূড়ান্ত করার কথা ছিল ৷
Published : February 22, 2026 at 4:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 ফেব্রুয়ারি: দু'দেশের মধ্যে হওয়া অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির আইনি দিকগুলি নিয়ে সোমবার আলোচনায় বসার কথা ছিল ভারত ও আমেরিকার ৷ রবিবার বাণিজ্য মন্ত্রক সূত্রে খবর, আপাতত এই আলোচনা হচ্ছে না ৷ দু'দেশ আলোচনা করে পরবর্তী বৈঠকের দিন স্থির করবে বলে জানা গিয়েছে ৷
ওয়াশিংটনের স্থানীয় সময় গত শুক্রবার আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিভিন্ন দেশের উপর পারস্পরিক শুল্ক চাপানোর সিদ্ধান্তকে বেআইনি ঘোষণা করেছে ৷ এই রায়ের পরেও প্রেসিডেন্ট নতুন করে শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন ৷ তিনি খোলাখুলি দেশের শীর্ষ আদালতের কড়া সমালোচনা করে প্রথমে 10 শতাংশ শুল্কের কথা ঘোষণা করেছিলেন ৷ গতকাল তা বাড়িয়ে 15 শতাংশ করার কথা জানিয়েছেন ৷
এই টানাপোড়েনের মধ্যে অন্তর্বর্তী বাণিজ্য চুক্তির আইনি দিকগুলি চূড়ান্ত করার বৈঠক বাতিল হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ৷ বাণিজ্য মন্ত্রকের সচিব দর্পণ জৈন ভারতের তরফে এই চুক্তির প্রধান সমঝোতাকারী ৷ 23 ফেব্রুয়ারি তাঁর ও তাঁর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলের আমেরিকা যাওয়ার কথা ছিল ৷
বাণিজ্য মন্ত্রকের তরফে সূত্র বলেন, "ভারতীয় যে প্রতিনিধি দলটি আমেরিকায় ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সমঝোতা করতে যাচ্ছিল, তারা আপাতত যাচ্ছে না ৷ সাম্প্রতিক যে বদলগুলি ঘটেছে এবং তা কীভাবে কার্যকর হবে, সেই দিকগুলি দুই পক্ষই বিবেচনা করে দেখবে ৷ পরে আলোচনা করে দিন সুবিধেজনক স্থির করা হবে ৷"