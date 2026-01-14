ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আশাবাদী দু'পক্ষই, জয়শঙ্করের সঙ্গে ফোনে কথা রুবিও'র

ভারত-মার্কিন বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আশাবাদী দু'পক্ষই, জয়শঙ্করের সঙ্গে ফোনে কথা রুবিও'র
ইরানের সঙ্গে ব্যবসায় ট্রাম্পের শুল্ক বৃদ্ধির ঘোষণার দিনই মার্কিন বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে ভারতের বৈঠক ৷ কী নিয়ে আলোচনা হল দুই দেশের ?
নয়াদিল্লি, 14 জানুয়ারি: ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফের শুল্ক বাড়ানোর ঘোষণার দিনই মার্কিন বিদেশমন্ত্রী মার্কো রুবিওর সঙ্গে ফোনে কথা বললেন এদেশের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ দুই দেশের মধ্যে মঙ্গলবার হওয়া এই আলোচনায় বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, পারমাণবিক শক্তি এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে । জয়শঙ্কর-রুবিও'র এই ফোনালাপের আগেই অবশ্য সম্প্রতি ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানিয়েছিলেন, বাণিজ্য ইস্যুতে দুই পক্ষের মধ্যে দ্রুত আলোচনা হবে ।
বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, রুবিওর সঙ্গে তাঁর যথেষ্ট ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে ৷ তাঁরা একে অপরের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবেন বলেও সম্মত হয়েছেন । বিষয়টি নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় জয়শঙ্কর লেখেন, "রুবিওর সঙ্গে যথেষ্ট ফলপ্রসূ কথা হয়েছে । বাণিজ্য, গুরুত্বপূর্ণ খনিজ, পারমাণবিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা এবং শক্তি সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে । অন্যান্য বিষয় নিয়ে যোগাযোগ রাখার বিষয়ে আমরা দু'জনেই সম্মত হয়েছি ।" যদিও জয়শঙ্কর ও রুবিওর মধ্যে ফোনে কথা এমন এক দিনে হয়েছে, যেদিন ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন যে, ইরানের সঙ্গে ব্যবসা করা দেশগুলির ওপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করা হবে ।
ভারত অবশ্য জানাচ্ছে, ট্রাম্পের এই নয়া শুল্কের ন্যূনতম প্রভাবই পড়বে ভারতের উপর ৷ কারণ, ভারত ও ইরানের মধ্যে বাণিজ্যের পরিমাণ বর্তমানে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও কম । সূত্রের খবর, ভারতের শীর্ষ 50টি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য অংশীদারের তালিকাতেও ইরান নেই । গত বছর ইরানের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যের পরিমাণ ছিল 1.6 বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা ভারতের মোট বাণিজ্যের প্রায় 0.15 শতাংশ ।
অন্যদিকে, জয়শঙ্কর-রুবিও'র ফোনালাপ নিয়ে আমেরিকার তরফে দেওয়া এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "বিদেশমন্ত্রী রুবিও এবং ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্কর দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি আলোচনা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার বিষয়ে তাদের অভিমত নিয়ে আলোচনা করেছেন । তাঁরা আঞ্চলিক ঘটনাবলী নিয়েও নিজেদের মধ্যে মতবিনিময় করেছেন ৷ মুক্ত ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিকের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের যে অঙ্গীকার রয়েছে তাও তাঁরা স্পষ্ট করেছেন ।" মার্কিন বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, টেকসই উপায়ে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার এবং দেশের রূপান্তরের জন্য এর অগ্রগতি সম্পর্কিত বিল পাশ করার জন্য রুবিও ভারতকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ।
মার্কিন বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, "এই গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন-ভারত অসামরিক পারমাণবিক সহযোগিতা বাড়াতে এবং আমেরিকান কোম্পানিগুলির জন্য সুযোগ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও রুবিও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন ।" প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের ওপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার পর ভারত-মার্কিন সম্পর্কে একটি বড় ধরনের অবনতি ঘটেছিল ৷ যার মধ্যে রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য 25 শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্কও অন্তর্ভুক্ত ছিল ।
গত বছর উভয় পক্ষই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য একাধিক দফায় আলোচনা করেছে । তবে, ভারতের কৃষি ও দুগ্ধ খাত উন্মুক্ত করার জন্য ওয়াশিংটন যে দাবি করেছে তার জেরেই চুক্তিটি এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে মনে করা হচ্ছে । সোমবার মার্কিন দূতাবাসে এক বক্তব্যে রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর জানান, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে সক্রিয়ভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ।
তাঁর কথায়, "উভয় পক্ষ সক্রিয়ভাবে আলোচনা চালাচ্ছে । বাণিজ্য নিয়ে পরবর্তী আলোচনা খুব দ্রুত হবে ।" তাঁর বক্তব্যে গোর আরও জানান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভারতের মতো অপরিহার্য আর কোনও দেশ নেই । ভারতের চেয়ে অপরিহার্য আর কোনও অংশীদার আমাদের নেই । আগামী দিনে রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার লক্ষ্য হল অত্যন্ত কার্যকরী কর্মসূচিকে অনুসরণ করা । আমরা কৌশলগত অংশীদার হিসেবে নিজেদের শক্তি, সম্মান এবং নেতৃত্বের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যাব ।"