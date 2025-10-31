আরও কাছাকাছি ! প্রতিরক্ষা চুক্তিতে সই ভারত-আমেরিকার
50 শতাংশ শুল্ক আরোপের ফলে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্কে অবনতি হয়েছে ৷ তারপর থেকে দু'পক্ষই একাধিক উপায়ে কাছাকাছি আসার চেষ্টা করছে ৷
By PTI
Published : October 31, 2025 at 8:11 PM IST
নয়াদিল্লি, 31 অক্টোবর: আমেরিকার সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করল ভারত ৷ মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে দশ বছরের জন্য হওয়া এই চুক্তি ভারত ও আমেরিকাকে দ্বিপাক্ষিক সমঝোতার প্রশ্নে আরও কাছাকাছি এনে দিল বলেই মনে করা হচ্ছে ৷ ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব পিটার হেগসথের ৷ তারপরই চুক্তিতে স্বাক্ষর করল দুটি দেশ ৷
সম্প্রতি ভারতের উপর 50 শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ সেই সিদ্ধান্তের প্রভাব পড়েছে দু'দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উপর ৷ তারপর থেকে ভারত ও আমেরিকার তরফে সেই সম্পর্ককে আবারও আগের জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি একাধিকবার ইতিবাচক বার্তা দিয়েছেন ৷ দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে মুখোমুখি বৈঠকও হতে চলেছে দিন কয়েকের মধ্যে ৷ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও দৃঢ় করার ক্ষেত্রে এই প্রতিরক্ষা চুক্তি বড় পদক্ষেপ বলেই মনে করছে কূটনৈতিক মহল ৷
তবে আমেরিকার সঙ্গে এই ধরনের প্রতিরক্ষা চুক্তি আগেও করেছে ভারত ৷ 2015 সালে হওয়া দশ বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়াতেই এবার নতুন করে চুক্তিবদ্ধ হল দুটি দেশ ৷ ট্রাম্প প্রশাসনের প্রতিরক্ষা সচিবের সঙ্গে আলোচনা ইতিবাচক হয়েছে বলে দাবি করেছেন রাজনাথ ৷ তিনি মনে করেন, এমনিতেই প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ভারত ও আমেরিকার মধ্যে গভীর সমন্বয় আছে ৷ এই চুক্তি সেই সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে ৷
সোশাল মিডিয়ায় করা একটি পোস্টে মোদি সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী লেখেন, "ভারত ও আমেরিকার প্রতিরক্ষা সমঝোতাকে নতুন দিশা দেখাবে এই চুক্তি ৷ আমাদের পারস্পরিক সমঝোতা যে আগামী দশকে আরও বেশি মজবুত হতে চলেছে সেটা এই চুক্তি থেকেই স্পষ্ট ৷ আগামিদিনে ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান ভিত্তিই হতে চলেছে প্রতিরক্ষা ৷ ইন্দো-প্যাসিফিক এলাকা যাতে মুক্ত ও অবাধ কিন্তু নিয়মবদ্ধ ভাবে পরিচালিত হতে পারে তা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ভারত-মার্কিন সখ্য জরুরি ৷"
অন্যদিকে, মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব মনে করেন, ভারতের সঙ্গে এই প্রতিরক্ষা চুক্তি আঞ্চলিক শান্তি এবং স্থায়ীত্বের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে চলেছে ৷ তাঁর কথায়, "আমরা এখন ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে আরও বেশি করে সমন্বয় করে চলেছি ৷ আগের থেকে আরও বেশি পরিমাণে তথ্য় ভাগ করে নিচ্ছি ৷ প্রযুক্তিগত দিক থেকে আদান-প্রদানও বেড়েছে ৷ অতীতে ভারত ও আমেরিকার সম্পর্ক কখনও এতটা মজবুত হয়নি ৷" কুয়ালালামপুরে আসিয়ানের একটি সম্মেলনে অংশ নিতে পৌঁছেছেন রাজনাথ এবং পিটার হেগসথ ৷ সেখানেই ভারত ও আমেরিকার মধ্যে প্রতিরক্ষা বিষয়ক বৈঠক এবং চুক্তি স্বাক্ষরিত হল ৷