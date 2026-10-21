3 বছরের টার্গেট ! ভারতকে মাদকমুক্ত করার ঘোষণা অমিত শাহের
Drug-Free India: অমিত শাহ সারা দেশের পুলিশ বাহিনীকে 'মাদকমুক্ত ভারত' গড়ার রূপরেখা বাস্তবায়নে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন ।
By ANI
Published : October 21, 2026 at 11:31 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর: 2029 সালের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে ভারতকে মাদকমুক্ত করা হবে । এমনটাই বুধবার ঘোষণা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তিনি চলতি বছরের বাকি সময় এবং পরবর্তী তিন বছর জুড়ে মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ লড়াই চালানোর আহ্বান জানিয়েছেন ।
দিল্লিতে 'ন্যাশনাল পুলিশ মেমোরিয়াল'-এ 'পুলিশ স্মরণ দিবস' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দেন অমিত শাহ ৷ সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি এই ঘোষণা করেন । তিনি তাঁর ভাষণে উল্লেখ করেন, মাদকের সমস্যাটি পুরো দেশের জন্যই একটি বড় চ্যালেঞ্জ । তিনি বলেন, "আমরা 2029 সালের 31 ডিসেম্বরের মধ্যে ভারত থেকে মাদকের অভিশাপ নির্মূল করার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছি ।"
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা দেশের পুলিশ বাহিনীকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্ধারণ করা 'মাদকমুক্ত ভারত' গড়ার রূপরেখা বাস্তবায়নে পূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছেন । অমিত শাহ বলেন, "মাদকের সমস্যাটি একটি গুরুতর চ্যালেঞ্জ ৷ কারণ এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, অর্থনীতির ওপর অনাকাঙ্ক্ষিত বোঝা সৃষ্টি করে এবং রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত সংগঠনগুলোকে আর্থিক সহায়তা জোগায় ।"
এই লক্ষ্যটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে অভিহিত করে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা দেশের পুলিশ বাহিনীকে নিষ্ঠার সঙ্গে এই অভিযানে শামিল হওয়ার এবং 2029 সালের শেষ নাগাদ 'মাদকমুক্ত ভারত' গড়ার লক্ষ্য অর্জনের পথে কাজ করার আহ্বান জানান । তিনি দেশবাসীর পক্ষ থেকে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন । শাহ জানান, স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মোট 36852 জন পুলিশকর্মীর কর্তব্য অবস্থায় প্রাণ গিয়েছে ৷ যার মধ্যে চলতি বছরেই সর্বোচ্চ 154 জনের মৃত্যু হয়েছে ।
পরিবারগুলোর যে ক্ষতি হয়েছে তা যে পূরণ করা সম্ভব নয়, তা স্বীকার করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "শহিদ ও তাঁদের পরিবারের আত্মত্যাগের প্রতি দেশের নাগরিকরা কৃতজ্ঞ । 1959 সালের 21 অক্টোবর লাদাখের হট স্প্রিংসে ভারী অস্ত্রে সজ্জিত চিনা সৈন্যদের অতর্কিত হামলায় 10 জন বীর পুলিশ সদস্য প্রাণ হারান । সেই থেকে প্রতি বছর 21 অক্টোবর দিনটি 'পুলিশ স্মরণ দিবস' হিসেবে পালিত হয় । পুলিশ সদস্যদের আত্মত্যাগ এবং জাতীয় নিরাপত্তা ও দেশ রক্ষায় তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ৷ 2018 সালের পুলিশ স্মরণ দিবসে প্রধানমন্ত্রী নয়াদিল্লির চাণক্যপুরীতে অবস্থিত 'জাতীয় পুলিশ স্মৃতিসৌধ' দেশবাসীর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেন ।"