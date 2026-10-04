ভারতের পাল্টা, সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়ে পাক কূটনীতিককে তলব দিল্লির

ভারতের পাল্টা, সীমান্তে অনুপ্রবেশ নিয়ে পাক কূটনীতিককে তলব দিল্লির
India Summons Pak diplomat: এর আগে বিএসএফের গুলিতে পাক নাগরিকের মৃত্যু ঘিরে পাকিস্তানে কর্তব্যরত ভারতীয় কূটনীতিককে তলব করে ইসলামাবাদ ।
Published : October 4, 2026 at 12:03 AM IST
নয়াদিল্লি, 3 অক্টোবর: আন্তর্জাতিক সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে দুই পাক নাগরিকের মৃত্যু ঘিরে পাকিস্তানে কর্মরত ভারতীয় কূটনীতিককে তলব করেছে ইসলামাবাদ । পাল্টা লাগাতার অনুপ্রবেশের বিরোধিতা করে ভারতে কর্তব্যরত পাকিস্তানের কূটনীতিককে তলব করল বিদেশমন্ত্রক ।
একদিনে আগে পঞ্জাবের তরণতারণে আন্তর্জাতিক সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে আসার সময় দুই পাক নাগরিকের মৃত্যু হয় । পাকিস্তানের দাবি, ওই দু'জনের অনুপ্রবেশের কোনও অভিপ্রায় ছিল না । তারা রাস্তা ভুল করে সীমান্তের কাছে চলে আসে । কিন্তু কোনও কারণ ছাড়াই বিএসএফ তাদের উপর গুলি চালায় ।
দাবি খারিজ করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে জানিয়েছে, পাকিস্তানকে ওই ঘটনা সম্পর্কে ইতিমধ্যেই বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হয়েছে । বলা হয়েছে, নিহতরা ভারতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করছিল । বিএসএফের জওয়ানরা তাদের বারবার সতর্ক করেন । ফিরে যাওয়ার কথা বলেন । কিন্তু তারপরও ওই দুজন ভারতে প্রবেশ করার মরিয়া চেষ্টা করে । এমতাবস্থায় অন্য কোনও উপায় না পেয়ে বিএসএফকে গুলি চালাতে হয় ।
বিবৃতির অন্য অংশে বলা হয়, ঘটনার কথা উল্লেখ করে পাকিস্তানের কাছে আহ্বান জানানো হয়েছে তারা যাতে অনুপ্রবেশের ঘটনা কেন ঘটছে তা খতিয়ে দেখে । পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সীমান্তকে কেন্দ্র করে মাদকের যে রমরমা কারবার চলছে সেটাও বন্ধ করতে হবে পাকিস্তানকে । পাকিস্তানের বাহিনীর নজরদারি এড়িয়ে কীভাবে অনুপ্রবেশের ঘটনা ঘটছে সেটাও ইসলামাবাদের দেখা দরকার ।
একই সঙ্গে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানের প্রতি ভারতের পরামর্শ তারা যেন আন্তর্জাতিক সীমান্তকে সম্মান করে । দুটি দেশের মধ্য়ে থাকা দ্বিপাক্ষিক চুক্তির শর্ত কঠোরভাবে রক্ষা করে । পাশাপাশি তাদের বাহিনীকে অনুপ্রবেশ রোখার প্রশিক্ষণও দিতে হবে পাকিস্তানকে ।
সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার প্রশ্নে পাকিস্তানকে ক্রমাগত চাপে রেখেছে ভারত । দিল্লির স্পষ্ট দাবি, ইসলামাবাদ যতক্ষণ না পর্যন্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে ততক্ষণ তাদের সঙ্গে অন্য কোনও ব্যাপারে আলোচনা চলবে না ।
সম্প্রতি নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার 81তম অধিবেশন চলছিল ৷ তার ফাঁকে জাহাজ ও নাবিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য 'গ্রুপ অফ ফ্রেন্ডস'-এর উদ্বোধন করে লাইবেরিয়ার বিদেশমন্ত্রী সারা বেসলো নিয়ান্তির সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করেছিলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ সেখানেই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করেন পাকিস্তানের এক সাংবাদিক ৷
তাঁর প্রশ্ন ছিল, "আপনার সরকার (ভারত) পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করা কবে বন্ধ করবে ?" প্রশ্নের জবাবে ব্যঙ্গাত্মক হেসে পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করেন জয়শঙ্কর ৷ সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, "একটি সন্ত্রাসবাদীদের দেশ আমাকে এই প্রশ্ন করছে ? আরে, এসব কী !"