দূতাবাসে হামলার আশঙ্কা, বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির; বন্ধ ভিসাকেন্দ্র
মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবসের পরদিনই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অন্য মাত্রা পেল ৷ অশান্তির আশঙ্কায় ঢাকার ভিসাআবেদন কেন্দ্র বন্ধ করে দিল ভারত ৷
By PTI
Published : December 17, 2025 at 3:19 PM IST
নয়াদিল্লি, 17 ডিসেম্বর: বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করল ভারত ৷ ঢাকায় ভারতীয় দূতাবাসে হামলার আশঙ্কায় বুধবার ভারতে কর্মরত রাষ্ট্রদূত এম রিয়াজ হামিদুল্লাহকে তলব করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷ মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দিবসের পরদিনই ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অন্য মাত্রা পেল ৷ গোলমালের আশঙ্কায় ঢাকার ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপ্লিকেশন সেন্টারও বন্ধ করে দিয়েছে ভারত ৷
একদিন আগে বাংলাদেশের নবগঠিত রাজনৈতিক দল এনসিপির ছাত্রনেতা হাসনাথ আবদুল্লা উত্তরপূর্বের সাতটি রাজ্যতে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করার হুঁশিয়ারি দেন ৷ উত্তরপূর্ব ভারতে সক্রিয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্য করার কথাও বলেন তিনি ৷ এরপরই বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হল ৷
#WATCH | Delhi | India has summoned the Bangladesh High Commissioner regarding the security of the Indian High Commission in Dhaka after a threat was received pic.twitter.com/LlM7uOyuYl— ANI (@ANI) December 17, 2025
বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলবে বিষয় নিয়ে বিবৃতি জারি করেছে বিদেশমন্ত্রক ৷ সম্প্রতি বাংলাদেশে হওয়া কয়েকটি ঘটনায় ভারতকে দুষেছে সে দেশের কয়েকটি রাজনৈতিক থেকে শুরু করে চরম মনোভাবপন্ন ধর্মীয় সংগঠন ৷ সেখান থেকেই দূতাবাসে হামলার প্রসঙ্গটি এসেছে ৷ এ ব্যাপারে আগেই নিজেদের প্রতিবাদ তুলে ধরেছিল ভারত ৷ এদিনের বিবৃতিতেও সেই বার্তাই গুরুত্ব পেয়েছে ৷ আরও একবার স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এই ধরনের কোনও ঘটনার সঙ্গে ভারতের কোনও যোগ নেই ৷ এই প্রসঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের তীব্র সমালোচনা করে ভারত জানিয়েছে সে দেশের সরকার কোনও ঘটনার যথার্থ তদন্ত করে না ৷ ভারতের বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণও পেশ করতে পারে না ৷ এই প্রসঙ্গে দু'দেশের সম্পর্কের ইতিবাচক দিক তুলে ধরে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে আরও বলা হয়েছে, ভারত আশা করে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে ৷ পাশাপাশি ঢাকার ভারতীয় দূতাবাসের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করবে ৷
বিবৃতির অন্য একটি অংশে বিদেশমন্ত্রক বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচন নিয়েও মন্তব্য করেছে ৷ ভারত চায় শান্তির আবহ বজায় রেখে বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের আয়োজন করা হোক ৷ তাতে সমাজের সমস্ত অংশকে অন্তর্ভুক্ত করার কথাও বলেছে জয়শঙ্করের মন্ত্রক ৷ কয়েকদিন আগেই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে 12 ফেব্রুয়ারি সে দেশে নির্বাচন হবে ৷ আর তারপর থেকেই বাংলাদেশে একাধিক হিংসার ঘটনা ঘটেছে ৷
কয়েকদিন আগে গুলিবিদ্ধ হন নির্দল প্রার্থী তথা 2024 সালের অগস্ট মাসে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে হওয়া গণআন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ ওসমান হাদি ৷ ঢাকা-8 কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়িয়েছেন তিনি ৷ ইনক্লাব মঞ্চ নামে একটি সংগঠনও চালান ওসমান ৷ এছাড়া আরও বেশ কয়েকটি অশান্তির ঘটনা ঘটেছে ৷ পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ায় নির্বাচন ঘিরে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরও বাড়ানোর কথা বলেছে কমিশন ৷ এমনই আবহে ভারত বিরোধী স্বর আরও জোরালো হতে শুরু করেছে বাংলাদেশে ৷
বিজয় দিবসের পরদিন দু'দেশের সম্পর্ক অন্য মাত্রা নিলেও একদিন আগেই পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ অন্যরকম ৷ কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ামের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে সৌহার্দ্যের বার্তা দেন বাংলাদেশ সেনার প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মহম্মদ আমিনুর রহমান-সহ অন্য মুক্তিযোদ্ধারা ৷ প্রাক্তন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মনে করেন, তিক্ততা ভুলে ভারত-বাংলাদেশের পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিবাচক দিক নিয়ে চর্চা করা উচিত ৷