ভারত এক নির্ণায়ক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ! ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে মোদির মুখে 'ক্ষমতায়নের শক্তি'

ভারত এক নির্ণায়ক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে ! ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে মোদির মুখে 'ক্ষমতায়নের শক্তি'
PM Modi Pitches 'Power To Empower': প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ক্ষমতা যেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত না থাকে ৷
Published : October 13, 2026 at 12:37 PM IST
নয়াদিল্লি, 13 অক্টোবর: ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামে ‘ক্ষমতায়নের জন্য শক্তি’-র ভাবনা তুলে ধরলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর মতে, ক্ষমতার প্রকৃত সার্থকতা - নিয়ন্ত্রণ করার মধ্যে নয়, বরং সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সহযোগিতার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ।
মঙ্গলবার ফোরামে বক্তব্য রাখার সময় মোদি বলেন, প্রযুক্তি, তথ্য (ডেটা), জ্ঞান ও উদ্ভাবন এখন ক্ষমতার উৎস হয়ে উঠেছে । তিনি প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফল সমাজের বৃহত্তর অংশের কাছে পৌঁছে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন । প্রধানমন্ত্রীর কথায়, ক্ষমতা যেন মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত না থাকে ৷ বরং কীভাবে তা মানুষকে ক্ষমতায়িত করতে ব্যবহার করা যায়, সেদিকেই নজর দেওয়া উচিত ।
তিনি বলেন, "প্রযুক্তি কি কেবল গুটিকয়েক মানুষের উন্নতি ঘটাবে, নাকি লক্ষ লক্ষ মানুষের জন্য নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে ? জ্ঞান কি কেবল নির্বাচিত কয়েকজনের শক্তি হয়েই থাকবে, নাকি সবার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে ? এখানেই জন্ম নেয় এক নতুন ধারণা: ক্ষমতায়নের জন্য শক্তি ।" প্রধানমন্ত্রীর মতে, এই দৃষ্টিভঙ্গি চিন্তাধারায় পরিবর্তনের দাবি রাখে - যেখানে নিয়ন্ত্রণের চেয়ে ক্ষমতায়ন, প্রতিযোগিতার চেয়ে সহযোগিতা এবং ব্যক্তিগত সাফল্যের চেয়ে অন্যদের সফল হতে সাহায্য করাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় ।
মোদি বলেন, "এটি একটি নতুন চিন্তাধারার সূচনা করে - নিয়ন্ত্রণকারী ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠে আমাদের প্রয়োজন সক্ষমতা বৃদ্ধিকারী শক্তি । প্রতিযোগিতামূলক ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রয়োজন সহযোগিতামূলক শক্তি এবং কেবল নিজের সাফল্যের ক্ষমতার ঊর্ধ্বে উঠে প্রয়োজন অন্যদের সফল হতে সাহায্য করার শক্তি ।"
বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও ভারত এক শক্তিশালী ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে অর্থনৈতিক বৃদ্ধি অর্জন করছে বলেও উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী । এপ্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে ভারতের জিডিপি বৃদ্ধির হার 7.8 শতাংশ হওয়ার বিষয়টি তুলে ধরেন । প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বৃহত্তর কোনও উদ্দেশ্যে জ্ঞান, অর্থ ও ক্ষমতা ব্যবহারের ধারণা ভারতের কাছে নতুন কিছু নয় ৷ ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য নির্ভর করে তা কীভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার ওপর । মোদির কথায়, "ভারতের কাছে এটি নতুন কোনও বিষয় নয় । আমরা সর্বদা জ্ঞান, অর্থ ও ক্ষমতার সঠিক ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দিয়ে এসেছি । ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য নিহিত থাকে তার উদ্দেশ্যের মধ্যে ।"
তিনি আরও বলেন, "যাঁদের হাতে জ্ঞান, সম্পদ ও ক্ষমতা রয়েছে, তাঁরা কীভাবে তা ব্যবহার করছেন - তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । ক্ষমতার প্রকৃত মূল্য তার উদ্দেশ্যের মধ্যেই নিহিত এবং বর্তমান সময়ে এই দর্শনটি বোঝা অত্যন্ত জরুরি...৷ আমাদের হাজার বছরের ঐতিহ্য আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে এবং ভারতে আমরা আমাদের শাসনব্যবস্থা ও কর্মসংস্কৃতির মাধ্যমে এর প্রয়োগও দেখিয়েছি ।" ভারতে প্রথমবারের মতো এই ফোরাম আয়োজনের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ব্লুমবার্গের প্রতিষ্ঠাতা মাইকেল ব্লুমবার্গ সঠিক সময়ে সঠিক স্থানটিই বেছে নিয়েছেন ।
মোদি বলেন, "প্রতি বছরই এই ফোরামে আমরা অর্থনীতি, জ্বালানি ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করি । এবারই প্রথম এটি ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে । আমি মি. ব্লুমবার্গকে বলতে চাই যে, তিনি সঠিক সময়ে সঠিক স্থানটিই বেছে নিয়েছেন ।"
ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরামের এই অষ্টম আসরে বিশ্বের সরকারি ও বেসরকারি খাতের 500-রও বেশি প্রভাবশালী নেতা একত্রিত হচ্ছেন । "আ ওয়ার্ল্ড ইন প্লে: ডিফাইনিং দ্য নিউ লিভারস অফ পাওয়ার" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে প্রতিনিধিরা ভূ-রাজনীতির পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করবেন ৷ অনিশ্চয়তার এই সময়ে বিদ্যমান ঝুঁকি ও সম্ভাবনাগুলো চিহ্নিত করবেন এবং পারস্পরিক মতবিনিময় ও সহযোগিতার মাধ্যমে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি রূপরেখা তৈরির বিষয়ে কাজ করবেন ।
ফোরাম প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আজ ভারত তার যাত্রাপথে এক নির্ণায়ক মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে । ভারত এখন আর কেবল বিনিয়োগের গন্তব্য নয়; বরং বৈশ্বিক ভবিষ্যৎ গঠনে এক নির্ভরযোগ্য অংশীদার । 'বিকশিত ভারত' গড়ার লক্ষ্যে আমরা বিশ্বের অন্যতম নির্ভরযোগ্য বৃদ্ধির চালিকাশক্তি এবং একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্ব অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কাজ করে যাচ্ছি ।"
তিনি আরও বলেন, "এই প্রেক্ষাপটে এটি অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, 2026 সালের অক্টোবরে নয়াদিল্লিতে ব্লুমবার্গ নিউ ইকোনমি ফোরাম অনুষ্ঠিত হচ্ছে । এই ফোরামে অংশগ্রহণকারীরা এমন একটি জাতির প্রাণশক্তি ও উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাবেন, যারা কেবল নতুন অর্থনীতির অংশীদারই নয়, বরং সক্রিয়ভাবে এর রূপরেখা নির্ধারণ করছে ।"