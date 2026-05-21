সন্ত্রাসবাদে মদত দিলে জবাবদিহি করতে হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের নিশানায় পাকিস্তান

সন্ত্রাসবাদে মদত দিলে জবাবদিহি করতে হবে, রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের নিশানায় পাকিস্তান
ভারত সরাসরি জানিয়েছে, পাকিস্তান সীমান্ত-পারের সন্ত্রাসবাদে ক্রমাগত মদত দিয়ে যাচ্ছে ৷ সাধারণ নাগরিকদের টার্গেট করে তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে লঙ্ঘন করছে ।
Published : May 21, 2026 at 11:14 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 মে: রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে (UNSC) পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানাল ভারত । বুধবার এই বিষয়ে ভারত সরাসরি জানিয়েছে, পাকিস্তান সীমান্ত-পারের সন্ত্রাসবাদে ক্রমাগত মদত দিয়ে যাচ্ছে ৷
অসামরিক সাধারণ নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তু করে তারা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনকে লঙ্ঘন করছে বলেও জানায় ভারত । পাকিস্তানের তীব্র সমালোচনা করে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পার্বথানেনি বলেন, "এটি অত্যন্ত হাস্যকর যে, যার বিরুদ্ধে গণহত্যা ও নৃশংসতার দীর্ঘ ও কলঙ্কিত ইতিহাস রয়েছে, সেই পাকিস্তান এমন সব বিষয় নিয়ে কথা বলার পথ বেছে নিয়েছে, যা একান্তভাবেই ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় ।"
নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদের বার্ষিক 'ওপেন ডিবেট' (Open Debate)—এর বিষয় ছিল 'সশস্ত্র সংঘাতে অসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা' ৷ আর সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি হরিশ পার্বথানেনি বলেন, "সীমান্ত-পারের সন্ত্রাসবাদের কারণে অব্যাহত হুমকি নিয়ে ভারত গভীরভাবে উদ্বিগ্ন ৷"
তিনি আরও বলেন, "ভারত দশকের পর দশক ধরে এই ধরনের সন্ত্রাসবাদের শিকার । যেসব রাষ্ট্র সন্ত্রাসবাদে মদত দেয়, আশ্রয় দেয় কিংবা সহায়তা করে—তাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে ।" আফগানিস্তানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তা মিশনের (UNAMA) অনুসন্ধানের ফলাফল উদ্ধৃত করে তিনি অভিযোগ করেন, সীমান্ত-পারের সশস্ত্র হিংসার কারণে আফগানিস্তানে বিপুল সংখ্যক অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনার জন্য পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীই দায়ী ।
পার্বথানেনি জোর দিয়ে জানান, সন্ত্রাসবাদ তার সব রূপেই বিশ্বজুড়ে অসামরিক নাগরিকদের জন্য অন্যতম গুরুতর হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে । তাঁর দাবি, কোনও উদ্দেশ্য বা অভিযোগই অসামরিক নাগরিকদের উপর ইচ্ছাকৃত হামলার যৌক্তিকতা প্রমাণ করতে পারে না । ভারত রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদের প্রতি তার অঙ্গীকারকে ফের একবার সামনে এনেছে ৷
রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহাসচিবের রিপোর্টের প্রসঙ্গ টেনে ভারতের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, 2025 সালে 20টি ভিন্ন ভিন্ন সশস্ত্র সংঘাতে 37,000-এরও বেশি নাগরিকের মৃত্যুর ঘটনা নথিবদ্ধ রয়েছে । যদিও টানা তিন বছর ধরে হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির পর এই প্রথম তাতে কিছুটা হ্রাস দেখা গিয়েছে ।
তিনি বলেন, "অসামরিক নাগরিকদের হতাহত হওয়ার ঘটনা অব্যাহত রয়েছে ৷ এরই সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো ধ্বংস এবং হাসপাতাল, স্কুল, চিকিৎসা কর্মীদের উপর হামলা—এসব বিষয় অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । নাগরিকদের প্রাণহানির ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' (zero tolerance) নীতির কথা স্মরণ করিয়ে পার্বথানেনি জানান, সশস্ত্র সংঘাতে জড়িত পক্ষগুলির উচিত আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে অসামরিক নাগরিকদের কাছে নিরাপদ ও অবাধ মানবিক সহায়তা পৌঁছনোর বিষয়টি নিশ্চিত করা । জনবহুল শহরাঞ্চলে ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা, ড্রোনের মতো প্রযুক্তির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি ।
তিনি বলেন, "শহরাঞ্চলে বিস্ফোরক অস্ত্র নিক্ষেপ করার উদ্দেশে ড্রোনের ব্যবহারের যে ক্রমবর্ধমান প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ৷ তা বিশেষভাবে উদ্বেগের বিষয় । ড্রোনের অপব্যবহার রোধ এবং নাগরিকদের অনিচ্ছাকৃত ক্ষতি থেকে বাঁচাতে প্রয়োজনীয় সুরক্ষাব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে ।আফগানিস্তানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সহায়তা মিশন তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করেছে যে, 2026 সালের প্রথম তিন মাসে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত সীমান্ত-পারের সশস্ত্র হিংসার ফলে আফগানিস্তানে 750 জন অসামরিক নাগরিকের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা নথিবদ্ধ করা হয়েছে ৷ যার অধিকাংশ ঘটনাই ঘটেছে বিমান হামলার জেরে ৷"
পার্বথানেনির মতে, অসামরিক হতাহতের মোট 95টি ঘটনার মধ্যে 94টির দায়ই UNAMA পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর আরোপ করেছে ।