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দুটি সি-গার্ডিয়ান ড্রোন দিচ্ছে আমেরিকা, সমুদ্রে চিনের কার্যকলাপে নজরদারি বাড়াবে ভারত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি এমকিউ-9বি যুদ্ধবিমান দিল্লিকে সরবরাহ করবে, যা ভারত মহাসাগরে চিনের কার্যকলাপে নজরদারি বাড়াতে ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নজরদারি আরও সুদৃঢ় হবে ৷

Sea Guardian Drone
দুটি সি-গার্ডিয়ান ড্রোন দিচ্ছে আমেরিকা (জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 17, 2026 at 8:31 PM IST

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নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: কেন্দ্রীয় সরকার সোমবার মার্কিন সংস্থা জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমস ইনকর্পোরেটেড (জিএ-এএসআই)-এর সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য দুটি এমকিউ-9বি বিমান লিজ নেওয়ার জন্য প্রায় 1,943 কোটি টাকার একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রক 30 মাসের জন্য ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য দুটি এমকিউ-9বি সি গার্ডিয়ান হাই-অল্টিটিউড লং-এন্ডুরেন্স (HALE) রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম (RPAS) লিজ নেওয়ার এই চুক্তির ঘোষণা করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য দুটি এমকিউ-9বি সি গার্ডিয়ান হাই-অল্টিটিউড লং-এন্ডুরেন্স (HALE) রিমোটলি পাইলটেড এয়ারক্রাফট সিস্টেম (RPAS) লিজ নেওয়ার জন্য জেনারেল অ্যাটমিক্স অ্যারোনটিক্যাল সিস্টেমস (GA-ASI)-এর সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, "এই ব্যবস্থাগুলি সামুদ্রিক অঞ্চলের বিশাল এলাকাজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণমূলক নজরদারি সক্ষম করবে ৷ এর ফলে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ ও তার প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতা আরও শক্তিশালী হবে।"

এমকিউ-9বি সি গার্ডিয়ান এইচএএলই আরপিএএস বিমানটি উন্নত সিস্টেম, অত্যাধুনিক সেন্সর এবং একটি শক্তিশালী পেলোড দিয়ে সজ্জিত। বলা হচ্ছে, এই বিমানটি ভারতীয় নৌবাহিনীর সামুদ্রিক নজরদারি ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। এর মাধ্যমে ভারতীয় নৌবাহিনী চিনের কার্যকলাপের ওপর কড়া নজর রাখতে পারবে, যারা সময়ে সময়ে কোনো না কোনো অজুহাতে ভারত মহাসাগরে তাদের গুপ্তচর জাহাজ পাঠায়।

জানা গিয়েছে, উন্নত সিস্টেম, অত্যাধুনিক সেন্সর এবং চমৎকার পেলোডে সজ্জিত এমকিউ-9বি সি গার্ডিয়ান এইচএএলই আরপিএএস ভারতীয় নৌবাহিনীর সামুদ্রিক পরিমণ্ডলের নজরদারির ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করবে। এই ব্যবস্থাগুলি সামুদ্রিক অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে নিরবচ্ছিন্ন গোয়েন্দা, নজরদারি এবং পর্যবেক্ষণ পরিষেবা প্রদান করবে, যা ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ ও তার প্রতিক্রিয়া জানানোর ক্ষেত্রে ভারতের সক্ষমতাকে শক্তিশালী করবে।

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