ইরান থেকে অপরিশোধিত তেলের টাকা মেটানো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক

ইরান থেকে অপরিশোধিত তেলের টাকা মেটানো নিয়ে কোনও সমস্যা নেই: পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক
সাত বছর পর ইরানের থেকে অপরিশোধিত তেল কিনছে ভারত ৷ 'পিং সান' জাহাজের গতিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়ার খবরে বিষয়টি সামনে আনল ভারত ৷
By PTI
Published : April 4, 2026 at 5:12 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 এপ্রিল: জ্বালানি সমস্যার সমাধানে শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরান থেকে অপরিশোধিত তেল কিনছে ভারত ৷ এই অপরিশোধিত তেলের দাম মেটানো নিয়ে ইরানের সঙ্গে কোনও সমস্যা হয়নি বলে জানাল দেশের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক ৷ গতকাল ভারতের কাছাকাছি এসেও ইরানের পিং শান ট্যাঙ্কার-জাহাজ চিনের দিকে রওনা দেয় ৷
এরপরই সোশাল মিডিয়া ও বিভিন্ন সূত্রে রটে যায়, ইরানের থেকে তেল কিনে তার দাম মেটানো নিয়ে গোলমালের কারণে ইরানের অপরিশোধিত তেলবোঝাই জাহাজটি ভারতের কাছে পৌঁছেও চিনের দিকে চলে গিয়েছে ৷ এই তথ্য সম্পূর্ণ রটনা বলে শনিবার সোশাল মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছে মন্ত্রক ৷
ইরান থেকে তেল কেনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল আমেরিকা ৷ তাই 2019 সালের মে মাসের পর সাত বছর ধরে সেদেশ থেকে তেল কেনেনি ভারত ৷ মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতে আবহে ইরান থেকে ফের অপরিশোধিত তেল কিনছে ৷
জাহাজের গতিবিধির উপর নজরদারি রাখে কেপলার সংস্থা চলতি সপ্তাহে সোশাল মিডিয়ায় জানায়, ভারত ইরানের থেকে অপরিশোধিত তেল কিনছে ৷ আমেরিকা 30 দিনের জন্য ছাড় দেওয়ার পর ইরানের অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ গুজরাতের ভাদিনারের উদ্দেশে রওনা দিয়েছে ৷ 2019 সালের পর এই প্রথম ইরানের অপরিশোধিত তেল নিয়ে কোনও জাহাজ ভারতের দিকে যাচ্ছে ৷ এই কেপলারই ফের জানায়, জাহাজটি গুজরাতের ভাদিনারের কাছে পৌঁছে ফের অভিমুখ বদলে চিনের ডংইং-এর দিকে যাত্রা করেছে ৷
The news reports and social media posts of an Iranian crude cargo being diverted from Vadinar, India to China due to “payment issues” are factually incorrect. 🇮🇳India imports crude oil from 40+ countries, with companies having full flexibility to source oil from different sources…— Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) April 4, 2026
কেপলার-এর প্রধান গবেষক ও বিশ্লেষক সুমিত রিতোলিয়া বলেন, "ইরানের অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজ 'পিং সান' গত তিন দিন ধরে ভারতের ভাদিনারের দিকে যাচ্ছিল ৷ জাহাজটি ঘোষণা করেছিল যে ভাতের কাছে পৌঁছে গিয়েছে ৷ কিন্তু এখন চিনের দিকে রওনা দিয়েছে ৷" সুমিত রিতোলিয়া জানান, মনে করা হচ্ছে, অপরিশোধিত তেল কেনার দাম চোকানো নিয়ে কোনও সমস্যা হয়েছে ৷ তাই চিনের দিকে মুখ ঘুরিয়েছে জাহাজটি ৷
এরপর এদিন দেশের পেট্রোলিয়াম মন্ত্রক সোশাল মিডিয়ায় জানায়, "সংবাদমাধ্যম এবং সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা হয়েছে, ইরানের অপরিশোধিত তেলবাহী জাহাজটি ভারতের ভাদিনারের দিকে যেতে গিয়ে ফের চিনের দিকে রওনা দিয়েছে এবং এর সঙ্গে তেল কেনার টাকা না-মেটানোর বিষয়টি জড়িত ৷ এটা তথ্যগত ভুল ৷"
Indo Iranian oil trade resumes— Kpler (@Kpler) March 31, 2026
The signaled arrival of Iranian #crude bound for Vadinar marks the first such shipment to India since 2019, enabled by a 30 day US sanctions waiver on oil already in transit. The development comes as Indian refiners face tightening inventories and… pic.twitter.com/ZjC7VlYwQx
ভারত আরও জানিয়েছে, "ভারত 40টিরও বেশি দেশ থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করে ৷ বাণিজ্যিক বিষয়গুলি বিবেচনা করে কোম্পানিগুলি বিভিন্ন সূত্র এবং ভৌগোলিক অঞ্চল থেকে তেল কিনতে পারে ৷ মধ্যপ্রাচ্যে থেকে আমদানি ব্যাহত হওয়ায় ভারতীয় তৈল শোধনাগারগুলি ইরান-সহ বিভিন্ন জায়গা থেকে তেল আমদানি করছে ৷ ইরান থেকে তেল আমদানিতে বকেয়া মেটানো নিয়ে কোনও গোলমাল হয়নি ৷ জাহাজের অভিমুখ বদল নিয়ে যে দাবিগুলি তোলা হয়েছে, তাতে বাণিজ্যের কার্যপদ্ধতিকে উপেক্ষা করা হয়েছে ৷ 'বিল অফ ল্যাডিং'-এ প্রায়শই পণ্য খালাসের সম্ভাব্য বন্দরের নাম নির্দেশিত থাকে ৷ বাণিজ্যিক উপযোগিতা বৃদ্ধি এবং কাজের সুবিধার্থে সমুদ্রপথে থাকা পণ্যের গন্তব্য যাত্রাপথের মাঝপথেও পরিবর্তিত হতে পারে ।"
মন্ত্রক আবারও উল্লেখ করে, আগামী মাসগুলিতে ভারতের অপরিশোধিত তেলের চাহিদা সম্পূর্ণ নিরাপদ ৷ এলিপিজি'র ক্ষেত্রেও মিথ্যা খবর ছড়ানো হচ্ছে ৷ এলপিজি বোঝাই জাহাজ 'সি বার্ড' 44 হাজার মেট্রিক টন এলপিজি ইরান থেকে ভারতের মেঙ্গালুরুতে এসেছে গত 2 এপ্রিল ৷ এখন সেখান থেকে বিভিন্ন জায়গায় সরবরাহ হচ্ছে ৷