হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ খতিয়ে দেখছে দিল্লি, উত্তর মিলবেই; আশায় ইউনূস প্রশাসন

হাসিনাকে প্রত্যর্পণের অনুরোধ খতিয়ে দেখছে দিল্লি, উত্তর মিলবেই; আশায় ইউনূস প্রশাসন
দেশ সশরীরে না থেকেও বাংলাদেশের রাজনীতি 'আবর্তিত হচ্ছে হাসিনাকে ঘিরেই । ইউনূস প্রশাসনের উপর চাপ আরও বাড়াতে লাগাতার প্রতিবাদ-কর্মসূচি ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ ।
By PTI
Published : November 26, 2025 at 10:44 PM IST
নয়াদিল্লি ও ঢাকা, 26 নভেম্বর: মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণার পর আনুষ্ঠানিকভাবে শেখ হাসিনাকে ফেরত চেয়েছিল বাংলাদেশ । সেই অনুরোধ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানালেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। এখনও ভারতের তরফে কোনও জবাব এসে পৌঁছয়নি বলে দাবি বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনের । এমনই আবহে 30 নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রীর দল।
গত 15 মাসেরও বেশি সময় হাসিনা বাংলাদেশে নেই । আছেন ভারতে । অন্তর্বর্তী সরকার তাঁকে একাধিকবার ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে । মনে করিয়ে দিয়েছে দুটি দেশের মধ্যে থাকা চুক্তির বিষয়টিও । সম্প্রতি মৃত্যুদণ্ডের সাজা ঘোষণার পর চিঠি লিখে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুরোধও করা হয়েছে ঢাকার তরফে। কিন্তু ভারতের তরফে এতদিন সেভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। তবে বুধবার ঢাকার অনুরোধ নিয়ে মন্তব্য করলেন বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র
তিনি জানালেন, বাংলাদেশ একটি অনুরোধ করেছে । নির্দিষ্ট আইন অনুসারে তা খতিয়ে দেখছে ভারত । পাশপাশি তিনি আরও একবার মনে করিয়ে দেন, বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নাগরিকদের উন্নয়ন এবং দেশের সব মানুষকে একসঙ্গে নিয়ে চলাকে নিশ্চিত করতে যা যা করা অবশ্যই দরকার তা ভারত করবে ।
অন্যদিকে, হাসিনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে এখনও ভারত তাঁদের কিছু জানায়নি দাবি করে ইউনূস প্রশাসনের বিদেশ বিষয়ক উপদেষ্টা বলেন, "আমি মনে করছি না ভারত আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কোনও উত্তর দেবে । তবে কখনও না কখনও দিল্লির তরফ থেকে জবাব আসবে বলেই আমি বিশ্বাস করি ।" একইসঙ্গে তিনি জানান, ট্রাইবুনালে হাসিনা দোষী প্রমাণিত হয়েছেন । আর এই রায়ের হাত ধরে পরিস্থিতি আগের থেকে অনেকটা বদলেছে । এখন ভারতের উচিত অবিলম্বে হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া ।
বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ দমন ট্রাইবুনাল মানবতা বিরোধী অপরাধে হাসিনা থেকে শুরু করে তাঁর আমলের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পুলিশ প্রধানকে দোষী সাব্যস্ত করেছে । পুলিশ কর্তা ছাড়া বাকি দুজনের মৃত্যুদণ্ডের সাজা হয়েছে । এরপর থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে প্রতিবাদের স্বর শোনা যাচ্ছে । ঢাকা লকডাউনেরও ডাক দিয়েছিল হাসিনার দল । সেই প্রতিবাদকে আরও জোরালো করতে এ মাসের শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সর্বত্র প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দেওয়া হল ।
দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় মিছিল থেকে শুরু করে বিক্ষোভ সমাবেশ করবেন হাসিনার দলের কর্মী-সমর্থকরা । তবে এখানে মনে রাখা দরকার, আওয়ামী লীগের কার্যকলাপের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন । নির্বাচনে লড়ার অধিকার কেড়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন । এরপরও আওয়ামী-সমর্থকদের সামলাতে কার্যত নাজেহাল ইউনূস সরকার । গত কয়েক মাসের মধ্যে আওয়ামী লীগের বেশ কয়েক হাজার কর্মী-সমর্থককে গ্রেফতারও করেছে সরকার। তারপরও পরিস্থিতিতে কোনও বড় বদল আসেনি ।
এদিকে, সম্প্রতি চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে বাংলাদেশের সরকারি সংবাদসংস্থা বিএনএস-কে দিন কয়েক আগেই জানিয়েছিলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের উপদেষ্টা ৷ তবে চিঠিতে কী লেখা আছে সে বিষয়ে কোনও তথ্য তিনি দিতে চাননি ৷ বিএনএস আরও জানিয়েছে, দিল্লিতে অবস্থিত বাংলাদেশ হাইকমিশনের মাধ্যমে এই চিঠিটি ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে ৷ এবার এই অনুরোধ নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিল ভারত ও বাংলাদেশ দুটি দেশই ।