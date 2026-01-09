ট্রাম্পের 500 শতাংশ শুল্ক আরোপ হুঁশিয়ারি, জবাব দিল ভারত

ট্রাম্পের 500 শতাংশ শুল্ক আরোপ হুঁশিয়ারি, জবাব দিল ভারত
Published : January 9, 2026 at 9:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 9 জানুয়ারি: রাশিয়া থেকে তেল কেনায় ভারতের উপর 500 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করতে পারে আমেরিকা ৷ এ সংক্রান্ত বিলে অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ বিষয়টির উপর ভারত কড়া নজর রাখছে ৷ শুক্রবার এমনটাই জানালেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ৷
আমেরিকার সংসদে এই বিলটি পেশ করতে চলেছেন লিনডসে গ্রাহাম ৷ তিনি জানান, ইতিমধ্যেই বিলে অনুমোদন দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ৷ আর তা কার্যকর হলে ভারতের উপর 500 শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে ৷ মুখপাত্র বলেন, " তেল কেনার ব্যাপারে আমাদের অবস্থান সকলেই জানে ৷ বিশ্ব বাজারের প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে আমরা ভারতের 140 কোটি জনগণের চাহিদা মেটাতে আমরা তেল কিনি ৷ "
এদিন বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মুখপাত্র ৷ গত কয়েকদিনের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন হিন্দুকে খুন করা হয়েছে সেদেশে ৷ এই ধরনের হামলা নিয়ে ভারত অবগত বলে জানান মুখপাত্র ৷ যেভাবে হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়ি থেকে শুরু করে কর্মস্থলকে নিশানা করা হয়েছে তার উপর কড়া নজর রাখছে কেন্দ্রীয় সরকার ৷ রণধীর মনে করেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের উচিত কঠোর হাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা ৷ শুধু তাই নয়, এই ধরনের ঘটনায় অপরাধীদের বিরুদ্ধে এমন পদক্ষেপ করা উচিত যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকতে পারে ৷ তা না করে যদি হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনাকে ব্যক্তিগত আক্রোশের ফল বা রাজনৈতিক হামলা বলে দাগিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অপরাধীদের হাত শক্ত হবে ৷ তারা আরও বেশি করে হিন্দু-সহ অন্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিশানা করার সাহস দেখাতে পারবে ৷
সম্প্রতি তাইওয়ানে চিনের সামরিক বাহিনী মহড়া করেছে ৷ এ প্রসঙ্গে এক প্রশ্নের জবাবে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বলেন, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আছে ৷ তাই সেখানে কী হচ্ছে তার নিয়ে ভারতের আগ্রহ আছে ৷ মুখপাত্রর কথায়, "আমরা পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত ৷ আমরা আশা করি সকলে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করবে ৷ শান্তির পথে থাকবে ৷ কোথাও কোনও সমস্যা হলে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে ৷
এদিকে, 1 জানুয়ারি নিউ ইয়র্কের মেয়র হিসাবে শপথ নিয়ে উমর খালিদকে চিঠি লেখেন নিউইয়র্কের মেয়র জোহরান মামদানি ৷ পাশাপাশি মার্কিন কংগ্রেসের আট সদস্য দীর্ঘদিন ধরে উমর খালিদের জেলবন্দি অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয় কোয়াত্রাকে চিঠি লেখেন ৷ তাঁরা খালিদের জামিনের আর্জি জানান ৷
চিঠিতে মামদানি লেখেন, "আমার তোমার কথা মনে পড়ছে ৷ এই অস্থির সময়ের মধ্যে তুমি বলেছ, কোনও কিছুর কাছেই হার মানবে না ৷ আমার সে কথাও মনে পড়ছে ৷ তোমার বাবা ও মায়ের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে ৷ আমরা সবাই তোমার পাশে আছি ৷" এদিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় এ নিয়েও প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন রণধীর ৷ তিনি বলেন, "আমরা আশা করি জনপ্রতিনিধিরা প্রতিটি বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতাকে মর্যাদা দেবেন ৷"