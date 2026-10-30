সংঘাতে জর্জরিত বিশ্বে সামুদ্রিক নিরাপত্তায় জোর, রাষ্ট্রসংঘে অস্থায়ী আসনের লড়াইয়ে ভারতের অগ্রাধিকার AI

সংঘাতে জর্জরিত বিশ্বে সামুদ্রিক নিরাপত্তায় জোর, রাষ্ট্রসংঘে অস্থায়ী আসনের লড়াইয়ে ভারতের অগ্রাধিকার AI
India UNSC Candidature 2028-29 Term: রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদে লড়াইয়ে ভারতের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি বিশ্বের কাছে তুলে ধরলেন স্থায়ী প্রতিনিধি পার্বতানেনি ।
Published : October 30, 2026 at 4:03 PM IST
নিউইয়র্ক, 30 অক্টোবর: রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী আসনে সদস্য প্রার্থী হিসেবে ভারতের কাছে প্রধান অগ্রাধিকার সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই । নিউইয়র্কে স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত হরিশ পার্বতানেনি বলেছেন, প্রযুক্তির মাধ্যমে যৌথ সামুদ্রিক সম্পদকে আরও বিতর্কিত নয়, বরং নিরাপদ করে তুলতে হবে ।
2028-29 মেয়াদে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য পদের জন্য ভারত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে । এই নির্বাচন আগামী বছরের জুন মাসে অনুষ্ঠিত হবে । এশিয়া-প্যাসিফিক গ্রুপ বিভাগের একমাত্র অস্থায়ী আসনটির জন্য ভারতের বিরুদ্ধে লড়বে তাজাকিস্তান । অক্টোবর মাসে নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতিত্ব করছে গ্রিস । ভূমধ্যসাগরীয় এই দেশের সভাপতিত্বে এই বিতর্কটি অনুষ্ঠিত হয় ।
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ ও ইরান সংঘাতের আবহে সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জলপথে জ্বালানি সরবরাহ থেকে বাণিজ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে । ভারত বারবার সমুদ্রপথে নিরাপদ ও সুরক্ষিত যাতায়াতের পক্ষে সওয়াল করে এসেছে ।
এই আবহে 2028-29 মেয়াদে রাষ্ট্রসংঘে ভারতের অস্থায়ী সদস্য প্রার্থী হিসাবে সমুদ্রে নিরাপত্তা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকেই গুরুত্ব দিয়েছে । পার্বতানেনি বলেন, “মহাসাগরগুলি বিশ্ব বাণিজ্যের ধমনির মতো, অর্থনীতিকে সংযুক্ত করে, জীবিকা নির্বাহে সাহায্য এবং খাদ্য ও জ্বালানির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে । আন্তর্জাতিক শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্য মহাসাগরগুলির সুরক্ষা অপরিহার্য ।”
নিরাপত্তা পরিষদে ‘ইমার্জিং টেকনোলজিস অ্যান্ড মেরিটাইম সিকিউরিটি: ইমপ্লিকেশনস ফর পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি’ শীর্ষক উচ্চ-স্তরের মুক্ত বিতর্কে ভারত 2028-29 মেয়াদের জন্য নিরাপত্তা পরিষদে তার প্রার্থীপদের যোগ্যতার ক্ষেত্রে এআই এবং সামুদ্রিক নিরাপত্তাকে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার হিসেবে চিহ্নিত করেছে । তিনি জানান, নিত্যনতুন উদীয়মান প্রযুক্তিগুলি সামুদ্রিক ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে ।
#IndiaAtUN Full speech here: https://t.co/m0uvvlMv5d— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 30, 2026
তিনি আরও বলেন, "কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা, উপগ্রহ-ভিত্তিক নজরদারি এবং অত্যাধুনিক সাইবার ক্ষমতা সামুদ্রিক নিরাপত্তাকে আরও জোরদার করার অভূতপূর্ব সুযোগ তৈরি করে দেয় । একইভাবে, এগুলির অপব্যবহার নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যার জন্য আমাদের সবার খেয়াল রাখা প্রয়োজন ।”
পার্বতানেনি ব্যাখ্যা করেন, “আমাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট ৷ প্রযুক্তির মাধ্যমে অবশ্যই মানব নিরাপত্তাকে শক্তিশালী করে তুলতে হবে, দুর্বল নয় । এটি সুযোগকে প্রসারিত করবে ৷ এটি আমাদের অংশীদারি সামুদ্রিক সম্পদকে আরও নিরাপদ করবে, প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ নয় । এই উদ্দেশ্য সাধনে ভারত সকল অংশীদারের সঙ্গে কাজ করতে প্রস্তুত ।"
ভারত জোর দিয়ে জানিয়েছে, প্রযুক্তিগত অগ্রগতি যেন বিদ্যমান বৈষম্যকে আরও গভীর না করে । রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি বলেন, "উন্নয়নশীল দেশগুলির তাদের সামুদ্রিক পরিকাঠামোকে সুরক্ষিত করতে এবং প্রযুক্তিগত শাসনব্যবস্থা গঠনে অংশগ্রহণে প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষমতার প্রয়োজন ।"
পার্বতানেনি নৌচলাচল ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়ে বলেন, "বাণিজ্যিক জাহাজের উপর সাম্প্রতিক হামলাগুলি দেখিয়ে দিয়েছে , গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক সংকীর্ণ পথগুলিতে তৈরি হওয়া বিঘ্ন তার তাৎক্ষণিক ভৌগোলিক সীমার বাইরেও সুদূরপ্রসারি পরিণতি ডেকে আনতে পারে ।"
বাণিজ্যিক জাহাজের উপর হামলার তীব্র নিন্দা করে তিনি বলেন, “এই হামলা আসলে নাবিকদের জন্য হুমকি, সরবরাহ শৃঙ্খলে ব্যাঘাত ঘটায় এবং আরও বেশি ব্যয় ও অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তার মাধ্যমে উন্নয়নশীল দেশগুলিকে অসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রভাবিত করে তোলে ।” তিনি বলেন, "দিল্লি আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নৌচলাচলের স্বাধীনতা, বাধাহীন বৈধ সামুদ্রিক বাণিজ্য এবং নাবিকদের নিরাপত্তার গুরুত্ব পুনর্ব্যক্ত করছে ।"
সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করতে প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পার্বতানেনি বলেন, "স্যাটেলাইট চিত্র, রেডার এবং জাহাজ-ট্র্যাকিং ডেটার এআই-সক্ষম বিশ্লেষণ সামুদ্রিক ক্ষেত্রে সচেতনতা বাড়াতে, সন্দেহজনক কার্যকলাপ শনাক্ত করতে এবং অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযানে সহায়তা করতে পারে ।"
এই প্রেক্ষাপটে, নয়াদিল্লির কাছে অবস্থিত ভারতের ইনফরমেশন ফিউশন সেন্টার–ইন্ডিয়ান ওশান রিজিয়ন, সামুদ্রিক নিরাপত্তা জোরদার করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা এবং তথ্য আদান-প্রদানের গুরুত্ব তুলে ধরে ।
তিনি বলেন, “আমাদের কর্মপন্থা ‘সাগর’ (SAGAR)—অর্থাৎ এই অঞ্চলে সকলের জন্য নিরাপত্তা ও উন্নয়নের এর রূপকল্প এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক সামুদ্রিক সহযোগিতার বৃহত্তর অঙ্গীকার দ্বারা পরিচালিত ।”
নিত্যনতুন প্রযুক্তিগত দুর্বলতাগুলির মোকাবিলা করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "ক্রমবর্ধমান ডিজিটাইজেশন এবং স্বয়ংক্রিয়তা বন্দর, জাহাজ, যোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং সমুদ্রের তলদেশের পরিকাঠামোকেও সাইবার হুমকির মুখে ফেলে দিচ্ছে ।"
পার্বতানেনি আরও বলেন, “নিরাপত্তা পরিষদের উচিত আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার উপর সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে, এমন প্রযুক্তিগত উন্নয়নের উপর মনোযোগ দেওয়া এবং বাস্তব সহযোগিতা, আস্থা তৈরি ও সহনশীলতাকে উৎসাহিত করা ।”
চলতি বছরের সেপ্টেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের উচ্চ-পর্যায়ের সাধারণ সভার পার্শ্ব বৈঠকে, বিদেশ মন্ত্রী এস জয়শঙ্কর গ্রিসের বিদেশ মন্ত্রী জর্জ গেরাপেট্রিটিসের সঙ্গে যৌথভাবে 'এআই ইন দ্য কনটেক্সট অফ ইন্টারন্যাশনাল পিস অ্যান্ডি সিকিউরিটি, উইথ অ্যান এমফ্যাসিস অন মেরিটাইম সিকিউরিটি' শীর্ষক একটি অনুষ্ঠানের সহ-সভাপতিত্ব করেন ।