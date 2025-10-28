মহাজোটের ইস্তাহারে বিহারের জন্য তেজস্বীর সঙ্কল্প, এনডিএ-নীতিশ কুমারের নিন্দা
তেজস্বী যাদব এবং মহাজোটের নির্বাচনী ইস্তাহারে প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে পরিবারপিছু অন্তত একটি সরকারি চাকরি দেওয়া হবে।
By PTI
Published : October 28, 2025 at 10:41 PM IST
পটনা, 28 অক্টোবর: বিহার বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারণার মাঝে, মহাজোট তাদের যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ করেছে। ইস্তাহারের নাম "তেজস্বী প্রাণ পত্র" যার বাংলা অর্থ বিহারের জন্য তেজস্বীর সঙ্কল্প ৷ এতে মহাজোটের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবের নেতৃত্বে আগামী পাঁচ বছরের উন্নয়নের একটি রূপরেখা দেওয়া হয়েছে। তেজস্বী যাদব এবং অন্যান্য জোট নেতারা পটনার মৌর্য হোটেলে এই নথিটি প্রকাশ করেন, যেখানে যুব, মহিলা, কৃষক এবং দরিদ্রদের জন্য বেশ কয়েকটি বিপ্লবী প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে।
বিহার বিধানসভা নির্বাচনের জন্য পটনায় মহাজোট (গ্র্যান্ড অ্যালায়েন্স) তাদের যৌথ নির্বাচনী ইস্তাহার, "তেজস্বী প্রাণ পত্র" প্রকাশ করেছে। এতে রাজ্যের যুব, নারী এবং দরিদ্রদের জন্য সরাসরি লক্ষ্য করে বেশ কিছু জনপ্রিয় এবং উচ্চাভিলাষী প্রতিশ্রুতি রয়েছে।
#WATCH | Patna, Bihar | Mahagathbandhan releases its manifesto titled 'Bihar Ka Tejashwi Pran' for the upcoming #BiharElection2025. pic.twitter.com/WvQS6MWTXZ— ANI (@ANI) October 28, 2025
আনুষ্ঠানিক ভাবে একে ইস্তাহার না বলে ‘তেজস্বীর সঙ্কল্প’ হিসেবেই চিহ্নিত করেছে বিরোধী শিবির। এখানে মহাজোট ভোটে জিতে সরকার গঠন করার 20 দিনের মধ্যে পরিবার প্রতি এক জন করে সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়েছে।
বিহারের জন্য মহাজোটের গ্যারান্টি
- প্রতিটি পরিবারে একজন করে সরকারি চাকরি
- 500 টাকায় গ্যাস সিলিন্ডার
- 200 ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ
- 25 লক্ষ টাকার বিনামূল্যে চিকিৎসা
- বয়স্কদের জন্য 1500 টাকা পেনশন
- প্রতিবন্ধীদের জন্য 3000 টাকা পেনশন
- মহিলাদের জন্য 2500 টাকা
- মহিলাদের জন্য বিনামূল্যে বাস পরিষেবা
- জীবিকা দিদির 30000 টাকা বেতন
- সাহারায় আটকে থাকা টাকা মুক্তি দেবে SIT
- সাংবাদিকদের জন্য হোস্টেল থাকার ব্যবস্থা এবং বিনামূল্যে চিকিৎসা
- আইনজীবীদের জন্য 10 লক্ষ টাকার জীবন বিমা এবং 15 লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা
মূল প্রতিশ্রুতিগুলো কী কী?
#WATCH पटना | महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार और RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा, " ...भाजपा के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश कुमार को पुतला बनाकर रखा है... भाजपा के लोग उनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं...केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही पुष्टि कर दी कि अब नीतीश… pic.twitter.com/lIM6LKaMQv— ANI_HindiNews (@AHindinews) October 28, 2025
- ভারত জোট সরকার গঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, প্রতিটি পরিবারের একজন সদস্যকে সরকারি চাকরি প্রদানের আইনটি 20 দিনের মধ্যে কার্যকর করা হবে।
- যুবসমাজকে চাকরি দেওয়ার সংকল্প পূরণ করে, সরকার 20 মাসের মধ্যে চাকরি দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করবে।
- সকল জীবিকা দিদিকে স্থায়ী করা হবে এবং সরকারি কর্মচারীর মর্যাদা দেওয়া হবে। তাদের মাসিক বেতন 30,000 টাকা নিশ্চিত করা হবে।
- জীবিকা দিদিদের ঋণের সুদ মওকুফ করা হবে এবং দুই বছরের জন্য সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হবে। জীবিকা সেন্টার দিদিরা তাদের কাজের জন্য মাসিক 2000 টাকা ভাতা পাবেন।
- জীবিকা কেন্দ্রের সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষকেও সম্মানী দেওয়া হবে।
- সকল ঠিকাদার এবং আউটসোর্সিং কর্মচারীদের স্থায়ী করা হবে।
- আইটি পার্ক, বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড), দুগ্ধ-ভিত্তিক শিল্প, কৃষি-ভিত্তিক শিল্প, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি-শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, সরবরাহ, টেলিযোগাযোগ এবং পর্যটন খাতে দক্ষতা-ভিত্তিক কর্মসংস্থান তৈরি করা হবে।
- 2000 একর জমিতে শিক্ষানগরী গড়ে তোলা হবে।
- মাই বেহেন যোজনার আওতায়, মহিলাদের প্রতি মাসে 2500 টাকা করে দেওয়া হবে।
- সামাজিক নিরাপত্তা পেনশন হবে 1500 টাকা এবং প্রতি বছর এটি 200 টাকা করে বেশি পাবে।
- 200 ইউনিট বিনামূল্যে বিদ্যুৎ দেওয়া হবে।
- পুরাতন পেনশন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হবে।
তেজস্বী বিজেপি এবং মুখ্যমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে লক্ষ্য করে বলেন, "কিছু বাইরের শক্তি বিহারকে উপনিবেশ করতে চায়, কিন্তু আমরা কখনওই তা হতে দেব না। বিজেপি নীতিশ কুমারকে কেবল একটি পুতুলে পরিণত করেছে। অমিত শাহ নিজেই বলেছেন যে নীতিশ কুমার এনডিএ-র মুখ্যমন্ত্রীর মুখ হবেন না।"