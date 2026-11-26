অতিরিক্ত উৎপাদনের অভিযোগ ওড়াল ভারত, 25% শুল্ক আরোপের মার্কিন হুমকির জবাব দিল্লির
India Rejects USTR Report: অতিরিক্ত উৎপাদনের মার্কিন অভিযোগ ওড়াল ভারত। মার্কিন শুল্ক প্রসঙ্গে দিল্লি বলেছে, শীঘ্রই বাণিজ্য চুক্তি হবে, আলোচনার মাধ্যমে সমস্যাগুলির সমাধান করা হবে।
Published : November 26, 2026 at 2:17 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 নভেম্বর: ভারতের ওপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাঠানো নোটিশের জবাব দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে যে, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) কর্তৃক জারি করা নোটিশ এবং এর ওপর চাওয়া মতামত কেন্দ্রীয় সরকার আমলে নিয়েছে।
বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক জানিয়েছে যে, এই নোটিশটি 301 ধারার তদন্তের অধীনে জারি করা হয়েছে, যা ভারত-সহ 14টি দেশের উৎপাদন খাতের কাঠামোগত অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা এবং পণ্যের অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কিত আইন, নীতি ও অনুশীলনের সঙ্গে সম্পর্কিত। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, নোটিশটি বর্তমানে তদন্তাধীন রয়েছে।
কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে যে, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে চলা দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমেই বাণিজ্য-সংক্রান্ত উদ্বেগগুলির সমাধান করা উচিত। মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির বিধানের বিষয়ে সরকার স্পষ্ট করেছে যে, তারা আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তিটি শীঘ্রই সম্পন্ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1974 সালের বাণিজ্য আইনের 301 ধারার অধীনে 2026 সালের 11 মার্চ এই তদন্ত শুরু করে। এই তদন্তে চিন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া এবং ভিয়েতনাম-সহ 16টি দেশ ও অর্থনৈতিক অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তদন্তের পর, মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির কার্যালয় (ইউএসটিআর) 25শে নভেম্বর 14টি অর্থনীতির বিরুদ্ধে তাদের সিদ্ধান্ত জারি করে।
মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে, এই তদন্ত চলাকালীন ভারত গঠনমূলক -সহযোগিতা করেছে। তদন্ত শুরুর নোটিশ এবং পরবর্তী কার্যক্রমের জবাবে বাণিজ্য বিভাগ স্পষ্ট করেছে যে, ভারতের কোনো অঞ্চলেই কাঠামোগতভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন ক্ষমতা নেই।
বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রক আরও জানিয়েছে যে, 2026 সালের 2 ফেব্রুয়ারির ঘোষণা এবং 7 ফেব্রুয়ারির যৌথ বিবৃতি অনুযায়ী, ভারত-মার্কিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির দ্রুত সমাপ্তির লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
মার্কিন প্রতিবেদনে ভারতের ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’, ‘আত্মনির্ভর ভারত’ এবং ‘প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেনটিভ’ (পিএলআই) প্রকল্পগুলি নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে। এতে অভিযোগ করা হয়েছে যে, এই প্রকল্পগুলি ভারতীয় সংস্থাগুলির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়, যার ফলে মার্কিন সংস্থাগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ইস্পাত, সৌর এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাত ছাড়াও আমেরিকা ভারতের শ্রম নীতি, বাজারে প্রবেশাধিকার এবং কাঁচামাল আমদানির উপর নির্ভরতা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।
ভারত-সহ 16টি দেশের উৎপাদন সক্ষমতা মূল্যায়নের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় পণ্যের ওপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের প্রস্তাব দিয়েছে। তবে, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি হলে এই শুল্ক 17 শতাংশে নামিয়ে আনা হতে পারে। এই হার বাংলাদেশ, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া ও থাইল্যান্ডের প্রস্তাবিত 18 শতাংশ শুল্কের চেয়ে কম হবে।
কিছু পণ্য অতিরিক্ত শুল্ক থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত, যার মধ্যে রয়েছে পেটেন্টকৃত ওষুধ, সেমিকন্ডাক্টর, যাত্রীবাহী যানবাহন, যানবাহনের যন্ত্রাংশ এবং নির্দিষ্ট কিছু ইস্পাত ও অ্যালুমিনিয়ামের সামগ্রী।