বিশ্বের 70% বাঘ ভারতে থাকায় গর্বিত, আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে বনকর্মী-বিজ্ঞানীদের প্রশংসা মোদির

বিশ্বের 70% বাঘ ভারতে থাকায় গর্বিত, আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে বনকর্মী-বিজ্ঞানীদের প্রশংসা মোদির
বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংরক্ষণ, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ যা বাঘ সংরক্ষণের বিষয়টিকে শক্তিশালী করে ।
Published : July 29, 2026 at 2:34 PM IST
নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: বিশ্বের মোট বাঘের সংখ্যার প্রায় 70 শতাংশই এখন ভারতে । এটাই দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতির সঙ্গে ভারতের মিলেমিশে থাকার ঐতিহ্যের প্রতিফলন ৷ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে এভাবেই অভিহিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
প্রতি বছর 29 জুলাই পালিত 'আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস' উপলক্ষে বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদি বাঘ সংরক্ষণে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন । তিনি বনকর্মী, বিজ্ঞানী এবং সংরক্ষণবাদীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে জানান যে, বাঘ রক্ষায় তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।
The efforts and dedication of our forest personnel, scientists and conservationists have also played a key role in tiger protection. In that spirit, India remains committed to empowering local communities and reducing human-wildlife conflict. pic.twitter.com/hlxEjnBtct— Narendra Modi (@narendramodi) July 29, 2026
সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশ্বের মোট বাঘের সংখ্যার প্রায় 70 শতাংশের আবাসস্থল হতে পেরে দেশ গর্বিত । বুধবার এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন আমাদের বহু-প্রাচীন সংস্কৃতি ৷ জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিই ভারতের বাঘ সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করে তুলেছে । আমরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংরক্ষণ, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি—যা বাঘ সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করে তোলে ।"
তাঁর কথায়, "বাঘ রক্ষায় আমাদের বনকর্মী, বিজ্ঞানী এবং সংরক্ষণবাদীদের প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে । সেই একই মনোভাব নিয়ে ভারত স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর ক্ষমতায়ন এবং মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"
পরিবেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, 2006 সালের পর থেকে ভারতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে । 'অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন 2022'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে 3,682টি বন্য বাঘ রয়েছে, যা বিশ্বের মোট বন্য বাঘের সংখ্যার প্রায় 70 শতাংশ । এর ফলে ভারতের বাঘ সংরক্ষণ কর্মসূচি বন্যপ্রাণী পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বমানের মডেলে পরিণত হয়েছে । 2022 সালের এই সমীক্ষায় 20টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 6.41 লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা হেঁটে জরিপ করা হয়েছে ।
পরিবেশ মন্ত্রক আরও উল্লেখ করেছে যে, বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের নীতি কাঠামোটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় ও রাজ্য স্তরে ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার এক অনন্য সমন্বয় । মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রোজেক্ট টাইগার, ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA) এবং টাইগার কনজারভেশন প্ল্যান বা বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা—এসবের সমন্বয়ে বাঘের আবাসস্থলের জন্য একটি শক্তিশালী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ।
প্রোজেক্ট টাইগারের আওতায় বাঘের বিচরণক্ষেত্র রয়েছে এমন 18টি রাজ্যে 58টি 'টাইগার রিজার্ভ' বা বাঘ সংরক্ষণ এলাকার একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে । এই সংরক্ষণ এলাকাগুলো প্রায় 84,500 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত, যা ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় 2.56 শতাংশ । ভারতের কাছে বাঘ সংরক্ষণ একটি গতিশীল ও ক্রমবিকাশমান অগ্রাধিকারের বিষয় । ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভারতের লক্ষ্য হল, বাঘের জন্য এমন সব সংযুক্ত ও জলবায়ু-সহনশীল বিচরণক্ষেত্র নিশ্চিত করা, যা বন্যপ্রাণী ও মানুষ—উভয়ের জন্যই সহায়ক হবে ।