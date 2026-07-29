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বিশ্বের 70% বাঘ ভারতে থাকায় গর্বিত, আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে বনকর্মী-বিজ্ঞানীদের প্রশংসা মোদির

বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংরক্ষণ, জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ এবং স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি সরকারের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ যা বাঘ সংরক্ষণের বিষয়টিকে শক্তিশালী করে ।

Tiger cubs play at Jaipur Biological Park in RAJASTHAN
রাজস্থানে জয়পুর বায়োলজিক্যাল পার্কে খেলায় মেতেছে বাঘের বাচ্চারা (ANI)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 29, 2026 at 2:34 PM IST

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নয়াদিল্লি, 29 জুলাই: বিশ্বের মোট বাঘের সংখ্যার প্রায় 70 শতাংশই এখন ভারতে । এটাই দীর্ঘদিন ধরে প্রকৃতির সঙ্গে ভারতের মিলেমিশে থাকার ঐতিহ্যের প্রতিফলন ৷ আন্তর্জাতিক বাঘ দিবসে সংরক্ষণের প্রচেষ্টাকে এভাবেই অভিহিত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷

প্রতি বছর 29 জুলাই পালিত 'আন্তর্জাতিক বাঘ দিবস' উপলক্ষে বন্যপ্রাণীপ্রেমীদের শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী মোদি বাঘ সংরক্ষণে ভারতের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন । তিনি বনকর্মী, বিজ্ঞানী এবং সংরক্ষণবাদীদের প্রচেষ্টার প্রশংসা করে জানান যে, বাঘ রক্ষায় তাঁদের নিষ্ঠা ও একাগ্রতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ।

সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী জানান, বিশ্বের মোট বাঘের সংখ্যার প্রায় 70 শতাংশের আবাসস্থল হতে পেরে দেশ গর্বিত । বুধবার এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জীবনযাপন আমাদের বহু-প্রাচীন সংস্কৃতি ৷ জনগণের সম্মিলিত ইচ্ছাশক্তিই ভারতের বাঘ সংরক্ষণ প্রচেষ্টাকে অনুপ্রাণিত ও শক্তিশালী করে তুলেছে । আমরা বিজ্ঞান-ভিত্তিক সংরক্ষণ, স্থানীয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ এবং স্থায়ী উন্নয়নের প্রতি আমাদের অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করছি—যা বাঘ সংরক্ষণকে আরও শক্তিশালী করে তোলে ।"

তাঁর কথায়, "বাঘ রক্ষায় আমাদের বনকর্মী, বিজ্ঞানী এবং সংরক্ষণবাদীদের প্রচেষ্টা ও নিষ্ঠা মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে । সেই একই মনোভাব নিয়ে ভারত স্থানীয় সম্প্রদায়গুলোর ক্ষমতায়ন এবং মানুষ ও বন্যপ্রাণীর সংঘাত কমানোর বিষয়ে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ।"

Royal Bengal Tiger walks inside its enclosure at Sarthana Nature Park Zoo in Surat
সুরাতের সারথানা নেচার পার্ক চিড়িয়াখানায় নিজের খাঁচার ভেতর দিয়ে হেঁটে চলেছে একটি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার (ANI)

পরিবেশ মন্ত্রকের তথ্য অনুযায়ী, 2006 সালের পর থেকে ভারতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা বাঘের সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়েছে । 'অল ইন্ডিয়া টাইগার এস্টিমেশন 2022'-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে 3,682টি বন্য বাঘ রয়েছে, যা বিশ্বের মোট বন্য বাঘের সংখ্যার প্রায় 70 শতাংশ । এর ফলে ভারতের বাঘ সংরক্ষণ কর্মসূচি বন্যপ্রাণী পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বমানের মডেলে পরিণত হয়েছে । 2022 সালের এই সমীক্ষায় 20টি রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 6.41 লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি এলাকা হেঁটে জরিপ করা হয়েছে ।

Tigress Zeenat at simlipal national park odisha
মহারাষ্ট্রের তাডোবা-আন্ধারি টাইগার রিজার্ভ থেকে স্থানান্তরিত বাঘিনী 'জিনাত' ওড়িশার ময়ূরভঞ্জের সিমিলিপাল জাতীয় উদ্যানে তার সদ্যোজাত চারটি শাবককে বহন করে নিয়ে যাচ্ছে (ANI)

পরিবেশ মন্ত্রক আরও উল্লেখ করেছে যে, বাঘ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ভারতের নীতি কাঠামোটি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতীয় ও রাজ্য স্তরে ধারাবাহিক প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তার এক অনন্য সমন্বয় । মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, প্রোজেক্ট টাইগার, ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (NTCA) এবং টাইগার কনজারভেশন প্ল্যান বা বাঘ সংরক্ষণ পরিকল্পনা—এসবের সমন্বয়ে বাঘের আবাসস্থলের জন্য একটি শক্তিশালী ও বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যবস্থাপনা কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে ।

প্রোজেক্ট টাইগারের আওতায় বাঘের বিচরণক্ষেত্র রয়েছে এমন 18টি রাজ্যে 58টি 'টাইগার রিজার্ভ' বা বাঘ সংরক্ষণ এলাকার একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা হয়েছে । এই সংরক্ষণ এলাকাগুলো প্রায় 84,500 বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত, যা ভারতের মোট ভৌগোলিক আয়তনের প্রায় 2.56 শতাংশ । ভারতের কাছে বাঘ সংরক্ষণ একটি গতিশীল ও ক্রমবিকাশমান অগ্রাধিকারের বিষয় । ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে ভারতের লক্ষ্য হল, বাঘের জন্য এমন সব সংযুক্ত ও জলবায়ু-সহনশীল বিচরণক্ষেত্র নিশ্চিত করা, যা বন্যপ্রাণী ও মানুষ—উভয়ের জন্যই সহায়ক হবে ।

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