মানবাধিকারকে হাতিয়ার করে ভারতকে নিশানা ! রাষ্ট্রসংঘে কড়া বার্তা নয়াদিল্লির

মানবাধিকারকে হাতিয়ার করে ভারতকে নিশানা ! রাষ্ট্রসংঘে কড়া বার্তা নয়াদিল্লির
India at UN: বিদেশমন্ত্রকের উপ-সচিব বরখা তামরাকার রাষ্ট্রসংঘে জানান, মানবাধিকারকে রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার করে কোনও দেশকে নিশানা করা অনুচিত ৷
Published : October 21, 2026 at 12:50 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 অক্টোবর: ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-সহ বেশ কয়েকটি সংগঠনের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে চলতি মাসে বেশ কয়েকবার উত্তপ্ত হয়েছে নয়াদিল্লি ৷ ওই ঘটনাকে উল্লেখ করে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার কর্মীরা উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ৷ এই নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ পরিষদে কড়া জবাব দিয়েছে ভারত ।
ভারত স্পষ্ট জানিয়েছে, মানবাধিকারকে রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে বা কোনও নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্য করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় । পাশাপাশি, বিভিন্ন অভিযোগ ও অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যানকে পুঁজি করে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভাবমূর্তিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার প্রচেষ্টারও বিরোধিতা করেছে নয়াদিল্লি ।
#IndiaAtUN @BarkhaTamrakar, Deputy Secretary @MEAIndia delivered 🇮🇳’s statement at UNGA Third Committee on the Agenda Item “Working Group on Enforced Disappearances” the following : ➡️ Reaffirmed that Article 21, habeas corpus, the NHRC and State Human Rights Commissions, independent media and civil society provide safeguards, transparency and avenues for redressal against enforced disappearances. ➡️ Called enforced disappearances grave human-rights violations and urged prevention, accountability and protection of civil society. ➡️ Noted that 🇮🇳 has signed the Convention on Enforced Disappearances and stressed that law enforcement is bound by law. ➡️ 🇮🇳 called for engagement based on dialogue, cooperation, non-selectivity and transparency. @PMOIndia @IndianDiplomacy @PIB_India @airnewsalerts @DDNewslive— India at UN, NY (@IndiaUNNewYork) October 21, 2026
মঙ্গলবার সদর দফতরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার তৃতীয় কমিটিতে ‘ওয়ার্কিং গ্রুপ অন এনফোর্সড ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স’ সংক্রান্ত আলোচ্য বিষয়ের উপর ভারতের বক্তব্য তুলে ধরেন বিদেশমন্ত্রকের উপ-সচিব বরখা তামরাকার ৷ তিনি বলেন, ‘‘ভারত আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে ৷ তবে এই সম্পৃক্ততা অবশ্যই সংলাপ, পরামর্শ, সহযোগিতা, পক্ষপাতহীনতা এবং স্বচ্ছতার মতো মূল নীতিগুলোর উপর ভিত্তি করে হতে হবে ।’’
তিনি আরও জানান, মানবাধিকারকে রাজনৈতিক চাপের হাতিয়ার হিসেবে বা কোনও নির্দিষ্ট দেশকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় । তামরাকার বলেন, ‘‘আমরা প্রতিনিধিদলগুলির প্রতি আহ্বান জানাই যেন তারা রিপোর্টটিকে যথাযথ উদ্ধৃত করে।’’
তিনি আরও জানান, ভারত সুনির্দিষ্ট ও যথাযথভাবে নথিবদ্ধ ঘটনাগুলির বিষয়ে প্রচলিত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যাখ্যা দিতে প্রস্তুত রয়েছে । তবে, যাচাই না করা অভিযোগ, অসম্পূর্ণ পরিসংখ্যান বা কোনও রিপোর্টকে ব্যবহার করে বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের ভাবমূর্তিকে নেতিবাচকভাবে তুলে ধরার যেকোনও প্রচেষ্টার ভারত আনুষ্ঠানিকভাবে বিরোধিতা করে ।
মঙ্গলবার জেনেভায় রাষ্ট্রসংঘের 20 জনেরও বেশি মানবাধিকার বিশেষজ্ঞ নয়াদিল্লিতে আন্দোলনের সময় পুলিশ-প্রশাসনের তরফে নেওয়া ব্যবস্থা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন । তাঁদের অভিযোগ, তরুণদের নেতৃত্বে আয়োজিত শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের ক্ষেত্রে পুলিশের পক্ষ থেকে বারবার কঠোর দমনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে ৷ তাদের আহ্বান, বিক্ষোভ চলাকালীন মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগগুলোর বিষয়ে যেন ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা হয় । রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের এই মন্তব্যের প্রেক্ষাপটে পালটা জবাব দিয়েছেন বরখা ৷
গত সপ্তাহেও রাষ্ট্রসংঘের একজন মানবাধিকার বিশেষজ্ঞের রিপোর্টকে ‘গুজব’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছে ভারত । ওই রিপোর্টে ভারতের তরুণদের গড়ে তোলা একটি ‘ব্যঙ্গাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলন’-এর উল্লেখ ছিল এবং বলা হয়েছিল, এর সঙ্গে জড়িতরা প্রতিশোধমূলক আচরণের শিকার হয়েছেন । নয়াদিল্লি ওই বিশেষজ্ঞকে জানিয়েছিল, তিনি যেন ভিত্তিহীন অভিযোগকে কেন্দ্র করে কোনও বিষয় নিয়ে নেতিবাচক ব্যাখ্যা দেওয়ার আগে ‘সত্যতা যাচাই’ করে নেন ।
দিল্লিতে বড় ধরনের বিক্ষোভের আগে ও চলাকালীন বিক্ষোভকারী, আন্দোলনের নেতা, নাগরিক সমাজের সংগঠনের সদস্য, আইনজীবী এবং সাংবাদিকদের গণহারে আটক করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল । ভারত বিক্ষোভের বিষয়ে মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয়ের এই মন্তব্যকে ‘অনাকাঙ্ক্ষিত’ এবং দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ‘অগ্রহণযোগ্য হস্তক্ষেপ’ বলে অভিহিত করেছে ।
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