ETV Bharat / bharat

জ্বালানি-সঙ্কট রুখতে বদ্ধপরিকর, 100 শতাংশ মার্কিন শুল্ক আরোপের আশঙ্কা নিয়ে প্রতিক্রিয়া ভারতের

Russia Sanctions Bill: মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষে পাশ হওয়া বিল নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিল ভারত । তাতে স্পষ্ট করা হয়েছে দেশের জ্বালানি-স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা হবে ।

Russia Sanctions Bill
জ্বালানি সঙ্কট রুখতে বদ্ধপরিকর ভারত (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 1:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: রাশিয়ার থেকে তেল কেনার শাস্তি হিসেবে ভারতের উপর 100 শতাংশ শুল্ক আরোপের শর্ত রেখে বিল পাশ করেছে মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষ। পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে বলে জানাল ভারত ।

বিদেশমন্ত্রকের লিখিত বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দেশের 140 কোটি ভারতীয়র জ্বালানি সুরক্ষা বহাল রাখতে সরকার বদ্ধপরিকর। এই বক্তব্য সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করেছেন মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ।

বিবৃতির একদম শুরুর দিকে লেখা হয়েছে, "মার্কিন সংসদে পাশ হওয়া বিলটি সম্পর্কে ভারত সরকার অবগত । পরিস্থিতির দিকে নজর রাখা হচ্ছে । এর আগেও আমরা জানিয়েছিলাম, আবারও বলছি 140 কোটি ভারতীয়র যাতে জ্বালানির অভাব না হয় সেটা সুনিশ্চিত করা আমাদের দায়িত্ব । আমরা সেই কাজ আগামিদিনেও করতে থাকব । বিভিন্ন জায়গা থেকে তেল আমদানির পাশাপাশি বাজার থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে এই কাজ করা হবে । " সরকারের এই বক্তব্য থেকে স্পষ্ট দেশে জ্বালানি সঙ্কট যাতে না হয় তা যে কোনও মূল্যে নিশ্চিত করবে মোদি সরকার ।

বিবৃতির অন্য অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, শুল্ক সংক্রান্ত ব্যাপারে মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ স্তর-সহ অন্যদের সঙ্গে দীর্ঘ চর্চা হয়েছে । শুল্ক আরোপকে কেন্দ্র করে দুটি দেশের সম্পর্ক কী কী ভাবে প্রাভাবিত হতে পারে সেটাও আলোচনায় উঠে এসেছে । তাছাড়া এই ধরনের কোনও সিদ্ধান্তের ফলে আন্তর্জাতিক জ্বালানি ক্ষেত্রও কীভাবে প্রাভাবিত হতে পারে সেটা নিয়েও চর্চা হয়েছে ।

বিবৃতির শেষ দিকে বলা হয়েছে, এখন যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাকে সামাল দিতে ভারত সরকার শিল্প সংস্থা থেকে শুরু করে অন্য কয়েকটি সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় রাখছে । সকলকে সঙ্গে নিয়েই পরিস্থিতির মোকাবিলা হতে পারে ।

এর আগে স্থানীয় সময় বুধবার মার্কিন সংসদের নিম্নকক্ষের ‘লিন্ডসে ও গ্রাহাম স্যাংশনিং রাশিয়া অ্যান্ড ইরান অ্যাক্ট অফ 2026’ নামে এই বহুল চর্চিত বিলের উপর ভোটাভুটি হয়। পক্ষে পড়ে 262টি ভোট । বিপক্ষে ভোট দেন 159 জন সাংসদ । বিলটি আপাতত গিয়েছে আমরিকার প্রেসিডেন্টে ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে । তিনি সই করলেই সেটি আইনে পরিণত হয়ে যাবে ।

দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা লিন্ডসে গ্রাহামকে স্মরণ করেই বিলটির এই নাম দেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন মার্কিন সেনেটের সদস্য ছিলেন লিন্ডসে । গত 11 জুলাই তিনি প্রয়াত হন । জানা গিয়েছে, গত একবছরেরও বেশি সময় ধরে বিভিন্ন পক্ষের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের পরামর্শের ভিত্তিতে তৈরি হয়েছে এই নিষেধাজ্ঞা বিল। বিল পাশ হতেই প্রতিক্রিয়া দিয়ে ভারত বুঝিয়ে দিল যে কোনও পরিস্থিতি সামাল দিতে দিল্লি তৈরি ।

TAGGED:

RUSSIA SANCTIONS BILL
INDIA ON US RUSSIA SANCTIONS BILL
US TARIFFS ON INDIA
100 শতাংশ মার্কিন শুল্ক
INDIA ON RUSSIA SANCTIONS BILL

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.