'নিরপেক্ষ নয়, ভারতের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে', রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

'নিরপেক্ষ নয়, ভারতের একটি নির্দিষ্ট অবস্থান আছে', রুশ প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বৈঠকে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শেষ করতে ভারতের দিকটি স্পষ্ট করে জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ হায়দরাবাদ হাউজে শুরু হয়েছে দুই দেশের বার্ষিক সম্মেলন ৷
By PTI
Published : December 5, 2025 at 2:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 5 ডিসেম্বর: যুদ্ধের ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান নিরপেক্ষ নয় ৷ ভারত শান্তির পক্ষে ৷ শুক্রবার হায়দরাবাদ হাউজে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি জানান, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ আলোচনার মাধ্যমে ও কূটনৈতিক পথে শেষ হওয়া উচিত ৷ এই যুদ্ধ শেষ করতে প্রথম থেকেই ভারত আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সমাধানের উপর জোর দিয়ে এসেছে ৷
এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদি রুশ প্রেসিডেন্টকে আশ্বাস দেন, ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ পথে যুদ্ধ থামাতে ভারত কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করবে ৷ এই বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী তাঁর মন্তব্যের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী বলেন, "রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ পথে সমাধান হোক ৷ আমরা এটাই চাই ৷" রুশ প্রেসিডেন্টও জানান, রাশিয়া শান্তিপূর্ণ পথে যুদ্ধ শেষের চেষ্টা করছে ৷ দূরদর্শনে সম্প্রচারিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদির বার্তা ৷
My remarks during meeting with President Putin. https://t.co/VCcSpgZmWx— Narendra Modi (@narendramodi) December 5, 2025
রুশ প্রেসিডেন্টকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধের পর থেকে আমরা এই বিষয়ে আলোচনা করে যাচ্ছি ৷ আপনিও এই বিষয়ে আমাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন ৷ আমার মনে হয়, বিশ্বাসের একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি আছে ৷ আমরা সবাই মিলে একটা শান্তির পথ ঠিক খুঁজে বের করব ৷ সম্প্রতি এই যুদ্ধ থামানোর যে প্রচেষ্টা করা হয়েছে, সে বিষয়ে আমি অবগত ৷ জানি, বিশ্ব শান্তির পক্ষেই মত দেবে ৷"
#WATCH | Delhi | Russian President Vladimir Putin signs the visitors' book at the Rajghat, where he paid tribute to Mahatma Gandhi.— ANI (@ANI) December 5, 2025
(Video: DD) pic.twitter.com/uyNMlNLSkm
এরপরই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধে ভারতের অবস্থান প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি সবসময় বলেছি, ভারত নিরপেক্ষ নয় ৷ ভারতের একটি অবস্থান আছে এবং সেটি শান্তির পক্ষে ৷ আমরা শান্তি প্রতিষ্ঠার সবরকম প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানাই ৷ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পাশে রয়েছি ৷" রুশ প্রেসিডেন্ট পুতিন জানান, মস্কোও শান্তিপূর্ণ পথে এই যুদ্ধ শেষের জন্য কাজ করে চলেছে ৷
VIDEO | Delhi: Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin, the two leaders, walk together through the corridors of Hyderabad House, ahead of their bilateral meeting.— Press Trust of India (@PTI_News) December 5, 2025
The two-day state visit of the Russian President is expected to strengthen the strategic… pic.twitter.com/rhbIx3DBSJ
এদিন সকালে সোজা পৌঁছন রাষ্ট্রপতি ভবনে ৷ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রুশ প্রেসিডন্টকে সাদরে অভ্যর্থনা জানান ৷ এদিন দেশের তিন বাহিনী প্রেসিডেন্ট পুতিনকে 'গার্ড অফ অনার' দিয়ে সম্মান জানায় ৷ এরপর রুশ প্রেসিডেন্ট তাঁর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাষ্ট্রপতি মুর্মুর আলাপ করিয়ে দেন ৷ সেখান থেকে প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন যান রাজঘাটে ৷ মহাত্মা গান্ধির সমাধিস্থলে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানান ৷ রাজঘাটে দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট খাতায় স্বাক্ষর করেন তিনি ৷ সেখান থেকে তিনি 23তম ভারত-রাশিয়া বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিতে হায়দরাবাদ হাউজে পৌঁছন ৷
LIVE: Ceremonial welcome of President Vladimir Putin of Russian Federation at Rashtrapati Bhavan https://t.co/ZTENsWvpyO— President of India (@rashtrapatibhvn) December 5, 2025
গতকাল সন্ধ্যায় নয়াদিল্লির পালাম সেনা বিমানবন্দরে অবতরণ করে প্রেসিডেন্ট পুতিনের বিমান ৷ তাঁকে লাল কার্পেটে স্বাগত জানানো হয় ৷ তিনি বিমান থেকে নামতেই তাঁর সঙ্গে করমর্দন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দুই রাষ্ট্রনেতা একে অপরকে জড়িয়ে ধরে অভ্যর্থনা জানান ৷ সেখান থেকে তাঁরা একটি দুধসাদা গাড়িতে ওঠেন ৷ চিনের তিয়ানজিন শহরে এসসিও সামিটে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিজের গাড়িতে বসিয়ে বৈঠকের স্থলে নিয়ে গিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল পালাম বিমানবন্দরে ৷ এদিন নিজের বুলেটপ্রুফ লিমুজিন ছেড়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি দুধসাদা ফরচুনার গাড়িতে সফর করেন প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷ তাঁকে 7 লোক কল্যাণ মার্গের বাসভবনে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে নৈশভোজ সারেন 'বন্ধু' পুতিন ৷
President Droupadi Murmu accorded a ceremonial welcome to H.E. Mr Vladimir Putin, President of the Russian Federation, at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/G9mURup2do— President of India (@rashtrapatibhvn) December 5, 2025