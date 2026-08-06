সুস্তা ইস্যুতে ফের ভারত-বিরোধ, নেপালিদের হামলার মুখে SSB টহলদারি দল
ভারত-নেপালের মধ্যে সুস্তা ইস্যু ফের মাথাচাড়া দিয়েছে। বিহারের বাঘাহায় ভারত-নেপাল সীমান্তের বিতর্কিত সুস্তা এলাকায় নেপালি নাগরিকরা এসএসবি-র টহলরত একটি দলের উপর হামলা চালিয়েছে বলে অভিযোগ।
Published : August 6, 2026 at 8:09 PM IST
পটনা, 6 অগস্ট: বিহারের বাঘাহায় ভারত-নেপাল সীমান্তের বিতর্কিত সুস্তা এলাকায় উত্তেজনা বেড়েছে। সীমান্তে টহলরত সশস্ত্র সীমা বলের (SSB) একটি দলকে নেপালী নাগরিকরা পাথর ছুঁড়েছে এবং দুর্ব্যবহার করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এসএসবি-র 21তম ব্যাটালিয়নের অভিযোগের ভিত্তিতে নেপালের সুস্তা গ্রামের 150 থেকে 200 জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে বাল্মীকিনগর থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।
ঘটনাটি বিহারের বাঘাহায় ভারত-নেপাল সীমান্তের বিতর্কিত সুস্তা এলাকায় ঘটেছে। জানা গিয়েছে, ডেপুটি কমান্ড্যান্ট বিজয় কুমারের নেতৃত্বে এসএসবি-র 21তম ব্যাটালিয়নের একটি টহল দল নিয়মিত সীমান্ত টহলে ছিল। এই সময় দলটি ভারতীয় ভূখণ্ডের মধ্যে অবস্থিত সুস্তা এলাকায় পৌঁছায়, যেখানে ভারতীয় সীমান্তের দিকে একটি মাটির বাঁধ সম্প্রসারণের কাজ চলছিল।
এসএসবি-র ভাষ্যমতে, 31 জুলাই ভারত ও নেপালের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এবং নির্ধারিত সীমানার বাইরে বাঁধ নির্মাণ না করতে সম্মত হন। তা সত্ত্বেও, নির্মাণকাজ পুনরায় শুরু হয়। এসএসবি জানায়, সেনারা প্রতিবাদ জানালে এবং নেপালের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর (এপিএফ) কর্মকর্তাদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়লে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
অভিযোগ অনুযায়ী, আলোচনা চলাকালে নেপালের সুস্তা গ্রাম থেকে প্রায় 150 থেকে 200 জন গ্রামবাসী লাঠি ও পাথর হাতে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। অভিযোগ করা হয়েছে যে, জনতা এসএসবি সেনাদের গালিগালাজ করে এবং তাদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করে। পরবর্তীতে, এসএসবি টহল দলটি যখন তাদের পোস্টে ফিরতে শুরু করে, তখন তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়া হয়। তবে, এই ঘটনায় কোনো সেনা আহত হননি বলে জানা গেছে।
এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, এসএসবি-র 21তম ব্যাটালিয়নের সহকারী কমান্ড্যান্ট অবধেশ কুমারের আবেদনের ভিত্তিতে বাল্মীকিনগর থানায় 119/26 নম্বর মামলাটি নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ নেপালের সুস্তা গ্রামের 150 থেকে 200 জন অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে।
পুলিশ জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। এদিকে, এই ঘটনার জেরে ভারত-নেপাল সীমান্তের বিতর্কিত সুস্তা এলাকায় আবারও উত্তেজনা বেড়েছে। নিরাপত্তা সংস্থাগুলো পরিস্থিতির ওপর কড়া নজর রাখছে।