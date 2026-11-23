বলেন্দ্রর দিল্লি সফর, নিরাপত্তা-স্বাস্থ্য সংক্রান্ত 8 মউ চুক্তি স্বাক্ষর নেপাল-ভারতের
India Nepal sign eight MoUs: দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং নেপালের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে দ্বিপাক্ষিক আলোচনার পর এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষর হয়।
By ANI
Published : November 23, 2026 at 4:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 23 নভেম্বর: ভারত ও নেপালর মধ্যে আটটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মউ স্বাক্ষরিত হল । তার মধ্যে আছে মহাকাশ প্রযুক্তি, নিরাপত্তা প্রশিক্ষণ, সিভিল সার্ভিসের সক্ষমতা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতি, নগর উন্নয়ন এবং কৃষির মতো বিষয়।
রবিবারই ভারত সফরে এসেছেন নেপালের প্রধানমন্ত্রী বলেন্দ্র শাহ ৷ সোমবার দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে তাঁর সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বৈঠক হয় । দ্বিপাক্ষিক আলোচনা শেষে চুক্তিগুলি স্বাক্ষর হয়।
কী কী চুক্তি ?
মহাকাশ ও যোগাযোগ খাতে, ‘সাউথ এশিয়া স্যাটেলাইট’-এর ব্যবহারের উদ্দেশে একটি স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন (SATCOM) নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO) এবং নেপালের তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। পুলিশি ব্যবস্থা ও ফরেনসিক বিজ্ঞানে সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে দুটি চুক্তি হয়েছে ৷ এর মধ্যে একটি গুজরাতের গান্ধিনগরে অবস্থিত ন্যাশনাল ফরেনসিক সায়েন্সেস ইউনিভার্সিটি (NFSU) এবং নেপাল পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের মধ্যে । এর মাধ্যমে গবেষণা বিষয়ক সহযোগিতা হবে । অন্যটি হয়েছে ভারতের জাতীয় সুরক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নেপালের ন্যাশনাল পুলিশ অ্যাকাডেমির মধ্যে।
প্রাতিষ্ঠানিক শাসনব্যবস্থা শক্তিশালী করতে, ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার ও গণ-অভিযোগ বিভাগের অধীন ‘ন্যাশনাল সেন্টার ফর গুড গভর্নেন্স’ এবং নেপালের ফেডারেল বিষয়ক ও সাধারণ প্রশাসন মন্ত্রকের অধীন ‘নেপাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজ’-এর মধ্যেও একটি চুক্তি হয়েছে । নেপালের সরকারি আধিকারিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিতে এই সমঝোতা চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে।
পাশাপাশি, স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে ভারতের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক এবং নেপালের স্বাস্থ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা মন্ত্রকের মধ্যে চুক্তি হয়েছে । আয়ুর্বেদ ও অন্যান্য ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা পদ্ধতির ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিষয়ে দুই সরকারের মধ্যে চুক্তি হয়েছে। এছাড়া নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি সহযোগিতা এবং পশুপালন ও মৎস্য উন্নয়ন খাতে সহযোগিতার বিষয়েও দুই সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে।
বিদেশ মন্ত্রকের বক্তব্য
এর আগে, হায়দরাবাদ হাউসে উচ্চপর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী মোদি নেপালের প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানান। দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার বিষয়টি তুলে ধরে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল ‘এক্স’ হ্যান্ডেলের এক পোস্টে লিখেছেন, “প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হায়দরাবাদ হাউসে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহকে স্বাগত জানিয়েছেন।”
তিনি আরও বলেন, “দুই নেতা ভারত-নেপাল সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে মতবিনিময় করেন ৷ দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও শক্তিশালী ও গভীর করার নতুন উপায়গুলিও খতিয়ে দেখেছেন।”
বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র নেপালের প্রধানমন্ত্রীর সফরের বিভিন্ন কর্মসূচির উল্লেখ করে লেখেন, “শুরুটা হয়েছে এক বিশেষ আবহে। আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহকে আনুষ্ঠানিক অভ্যর্থনা জানানো হয়। এটি ভারত ও নেপালের মধ্যকার বিশেষ আন্তরিকতা ও দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্বেরই প্রতিফলন।”
অন্য একটি পোস্টে তিনি লিখেছেন, “ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ আজ দিল্লির রাজঘাট স্মৃতিসৌধে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেছেন।” দু'দিনের সফরের জন্য রবিবার দিল্লিতে আসা শাহ এ বছরের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন । দায়িত্ব গ্রহণের পর এটিই তার প্রথম সফর।