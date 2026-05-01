মে মাসের মাঝামাঝি দেশে বর্ষার আগমন, স্বস্তির পূর্বাভাস মৌসম ভবনের
একদিকে দেশের কিছু অংশে হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়া-সহ প্রবল বৃষ্টির দাপট ৷ অন্যদিকে তাপপ্রবাহে প্রাণ ওষ্ঠাগত ৷ এর মধ্যে খুশির খবর দিল আবহাওয়া দফতর ৷
By PTI
Published : May 1, 2026 at 8:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 1 মে: দেশের বিভিন্ন জায়গায় ইতিমধ্যে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ কোথাও কোথাও 'লু' বইছে ৷ কিন্তু মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে দেশে বর্ষার আগমন হবে ৷ স্বস্তির খবর দিল মৌসম ভবন ৷ শুক্রবার সারা মাসে আবহাওয়া কেমন থাকবে, সেই বুলেটিন প্রকাশ করেছে আবহওয়া দফতর ৷
চলতি মাসে হিমালয়ের পাদদেশ, পূর্ব উপকূলের রাজ্যগুলি, গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে স্বাভাবিকের থেকে বেশি তাপপ্রবাহ হবে ৷ এর সঙ্গে মৌসম ভবন আরও জানিয়েছে, মে মাসে গড় বৃষ্টিপাতও স্বাভাবিকের থেকে বেশি হবে ৷ 14-16 তারিখের মধ্যে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা প্রবেশ করবে ৷
মৌসম ভবনের ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র একটি বিবৃতিতে জানিয়েছেন, "পুরো মে মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি থাকতে পারে ৷ যদিও মধ্য ভারত, উত্তর-পশ্চিম ভারত, উত্তর-পূর্ব ভারতের দক্ষিণাঞ্চলে ন্যূনতম তাপমাত্রা স্বাভাবিক ও স্বাভাবিকের থেকে কম থাকবে ৷"
এদিকে মে মাসে বৃষ্টিপাত হবে স্বাভাবিকের থেকে বেশি ৷ পূর্ব, উত্তরপূর্ব এবং পূর্ব-মধ্য ভারতের কয়েকটি জায়গায় বৃষ্টি হবে না ৷ এই জায়গাগুলিতে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাত আশা করা যাচ্ছে ৷ এদিকে এপ্রিলের শেষ দিকে একদিকে যখন দেশের একাংশে লু বইছে, তখন বেঙ্গালুরুতে আচমকা প্রবল বৃষ্টি হয়েছে ৷ পূর্ব দিকে কলকাতা-সহ গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গেও বৃষ্টির দাপট দেখা গিয়েছে ৷
मई 2026 के लिए उष्ण लहर/लू (Heatwave) का पूर्वानुमान— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 1, 2026
Heatwave outlook for may 2026
अधिक जानकारी के लिए, कृपया इस लिंक पर जाएं : https://t.co/8ORQjeFEFz
For more information, visit: https://t.co/SDtSOeK473#May2026 #TemperatureTrends #HeatwaveAlert #RainfallPredictions… pic.twitter.com/KLilA2ueF4
দেশে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ প্রসঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র জানিয়েছেন, "মে মাসের 14-16 তারিখের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে ৷" বর্তমানে এল নিনোর কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হবে ৷ সাধারণত জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে দেশে বর্ষা প্রবেশ করে ৷ গত বছর নির্ধারিত সময়ের চেয়ে আট দিন আগে 24 মে কেরলে বর্ষা প্রবেশ করে ৷
গত মাসে মৌসম ভবন জানিয়েছিল, দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিক থেকে স্বাভাবিকের থেকে কম ৷ শুধু দেশের দক্ষিণাঞ্চল বাদে ৷ সেখানে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে বেশি ছিল ৷ এপ্রিলে সাতটি পশ্চিমি ঝঞ্ঝার কবলে পড়েছিল দেশ ৷