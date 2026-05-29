কেরলে বর্ষার প্রবেশ আরও 7 দিন, স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টির পূর্বাভাস মৌসম ভবনের
এবার সারা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই প্রখর রোদে পুড়ছে ৷ এর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষা কেমন হবে, তা জানালেন অধিকর্তা মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ৷
By PTI
Published : May 29, 2026 at 2:01 PM IST
নয়াদিল্ল, 29 মে: দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভাগ প্রখর তাপে জ্বলছে ৷ এদিকে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা ঢুকলেও দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমনে এখনও সাতদিন সময় লাগবে বলে পূর্বাভাসে জানাল আবহাওয়া দফতর ৷ এবার বর্ষার মরশুমে গড় বৃষ্টিপাত 90 শতাংশ অর্থাৎ স্বাভাবিকের থেকে কম হবে, পূর্বাভাসে জানিয়েছে দফতর ৷
শুক্রবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক করেন আইএমডি (IMD) ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ৷ তাঁর পূর্বাভাস, দেশের উত্তর-পূর্বে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ একই সময় দেশের বাকি অংশে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাত হবে ৷
LPA কী ?
1971-2020 সাল পর্যন্ত বর্ষার মরশুমে দেশে দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাতের গড় মান (LPA) 87 সেমি ৷ 'লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ রেনফল' বা এলপিএ-র অর্থ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যেমন একমাস বা একটি ঋতুতে বৃষ্টিপাতের মানের রেকর্ড, যেমন 30 থেকে 50 বছর ধরে রেকর্ড করা বৃষ্টির পরিমাণ ৷
IMD releases Updated Long Range Forecast for the Southwest Monsoon Seasonal Rainfall— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 29, 2026
a) The southwest monsoon seasonal rainfall over country as a whole is likely to be 90% of Long Period Average (LPA) with a model error of ±4%, indicating that below normal rainfall over the… pic.twitter.com/KGtlls1G37
মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "দেশের যে অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মরশুমের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ যে অঞ্চলে কৃষিকাজ বৃষ্টি-নির্ভর, সেই অঞ্চলে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাত হবে অর্থাৎ সেখানে এলপিএ (দীর্ঘকালীন বৃষ্টির গড় মান) 94 শতাংশের থেকে কম ৷"
জুন মাসে সারা দেশে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, দীর্ঘকালীন গড় বৃষ্টির মান 92 শতাংশের থেকে কম হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ বর্ষায় দীর্ঘকালীন বৃষ্টির মান (LPA) 90 শতাংশের থেকে কম হলে আবহাওয়া দফতর তাকে 'deficient' বা 'ঘাটতি' বলে ৷
কেরলে কবে বর্ষা প্রবেশ করবে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপাত্র আগামী সাতদিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছেন ৷ সাধারণত, 1 জুন কেরলে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বর্ষা প্রবেশ করে ৷