কেরলে বর্ষার প্রবেশ আরও 7 দিন, স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টির পূর্বাভাস মৌসম ভবনের

এবার সারা দেশের অধিকাংশ অঞ্চলই প্রখর রোদে পুড়ছে ৷ এর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বর্ষা কেমন হবে, তা জানালেন অধিকর্তা মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ৷

বর্ষা ঢুকতে এখনও দেরি (ছবি: পিটিআই)
By PTI

Published : May 29, 2026 at 2:01 PM IST

নয়াদিল্ল, 29 মে: দেশের উত্তর-পশ্চিম ও মধ্যভাগ প্রখর তাপে জ্বলছে ৷ এদিকে আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে বর্ষা ঢুকলেও দেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমনে এখনও সাতদিন সময় লাগবে বলে পূর্বাভাসে জানাল আবহাওয়া দফতর ৷ এবার বর্ষার মরশুমে গড় বৃষ্টিপাত 90 শতাংশ অর্থাৎ স্বাভাবিকের থেকে কম হবে, পূর্বাভাসে জানিয়েছে দফতর ৷

শুক্রবার দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর আগমন নিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ের বৈঠক করেন আইএমডি (IMD) ডিরেক্টর জেনারেল মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র ৷ তাঁর পূর্বাভাস, দেশের উত্তর-পূর্বে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ একই সময় দেশের বাকি অংশে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাত হবে ৷

LPA কী ?

1971-2020 সাল পর্যন্ত বর্ষার মরশুমে দেশে দীর্ঘকালীন বৃষ্টিপাতের গড় মান (LPA) 87 সেমি ৷ 'লং পিরিয়ড অ্যাভারেজ রেনফল' বা এলপিএ-র অর্থ একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের একটি নির্দিষ্ট সময়কালে যেমন একমাস বা একটি ঋতুতে বৃষ্টিপাতের মানের রেকর্ড, যেমন 30 থেকে 50 বছর ধরে রেকর্ড করা বৃষ্টির পরিমাণ ৷

মৃত্যুঞ্জয় মহাপাত্র বলেন, "দেশের যে অংশে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে মরশুমের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় অর্থাৎ যে অঞ্চলে কৃষিকাজ বৃষ্টি-নির্ভর, সেই অঞ্চলে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাত হবে অর্থাৎ সেখানে এলপিএ (দীর্ঘকালীন বৃষ্টির গড় মান) 94 শতাংশের থেকে কম ৷"

জুন মাসে সারা দেশে স্বাভাবিকের থেকে কম বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, দীর্ঘকালীন গড় বৃষ্টির মান 92 শতাংশের থেকে কম হবে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ বর্ষায় দীর্ঘকালীন বৃষ্টির মান (LPA) 90 শতাংশের থেকে কম হলে আবহাওয়া দফতর তাকে 'deficient' বা 'ঘাটতি' বলে ৷

কেরলে কবে বর্ষা প্রবেশ করবে, সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তরে মহাপাত্র আগামী সাতদিনের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রবেশ করবে বলে জানিয়েছেন ৷ সাধারণত, 1 জুন কেরলে মৌসুমী বায়ুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দেশে বর্ষা প্রবেশ করে ৷

