ইবোলা নিয়ে সতর্ক ভারত, আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদের জন্য জারি নির্দেশিকা

ইবোলা নিয়ে সতর্ক ভারত, আফ্রিকার দেশগুলি থেকে আসা যাত্রীদের জন্য জারি নির্দেশিকা
By PTI
Published : May 21, 2026 at 3:16 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 মে: ইবোলা-আক্রান্ত দেশগুলি থেকে আসা বা সেসব দেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট করা যাত্রীদের জন্য ভারত একটি স্বাস্থ্য নির্দেশিকা জারি করেছে। এতে বলা হয়েছে, যেসব যাত্রীর মধ্যে ইবোলার কোনও উপসর্গ দেখা দিয়েছে অথবা যারা ইবোলা সংক্রমণের সংস্পর্শে আসার ঝুঁকিতে ছিলেন, তাদের ইমিগ্রেশন ছাড়পত্র নেওয়ার আগেই অবিলম্বে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট করতে হবে।
স্বাস্থ্য পরিষেবা ডিরেক্টরের দফতর (DGHS) কর্তৃক জারি করা এই নির্দেশিকায় বিশেষভাবে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র কঙ্গো, উগান্ডা এবং দক্ষিণ সুদান থেকে ভ্রমণকারীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ৷ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এই তিনটি দেশকে "উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ দেশ" হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। বিমানবন্দর স্বাস্থ্য সংস্থা (APHO) দিল্লির বিমানবন্দরে এই নির্দেশিকাটি প্রদর্শনও করেছে। এতে যাত্রীদের জ্বর, দুর্বলতা, মাথাব্যথা, পেশিতে ব্যথা, বমি, ডায়রিয়া, গলা ব্যথা এবং শরীরের কোনো স্থান থেকে অকারণ রক্তপাতের মতো উপসর্গগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।
এছাড়া, যেসব ভ্রমণকারী ইবোলা আক্রান্ত বলে সন্দেহভাজন কিংবা নিশ্চিতভাবে আক্রান্ত কোনও রোগীর রক্ত বা শরীরের তরল পদার্থের (body fluids) সরাসরি সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদেরও অবিলম্বে বিমানবন্দরের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা বা স্বাস্থ্য ডেস্কে রিপোর্ট করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। APHO-এর তথ্যমতে, কোনও ভ্রমণকারী ভারতে পৌঁছনোর 21 দিনের মধ্যে যদি ইবোলার কোনও উপসর্গে আক্রান্ত হন, তবে তার অবিলম্বে চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করা উচিত ৷ কর্তৃপক্ষকে নিজের ভ্রমণের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত করা প্রয়োজন বলেও জানানো হয়েছে ৷ বুধবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব পুণ্য সলিলা শ্রীবাস্তব ইবোলা মোকাবিলায় প্রস্তুতি ও জরুরি পদক্ষেপগুলি মূল্যায়নের লক্ষ্যে সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্বাস্থ্য সচিবদের নিয়ে একটি উচ্চ-পর্যায়ের পর্যালোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন।
কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের আধিকারিকরা স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত ভারতে ইবোলা সংক্রমণের কোনও ঘটনা শনাক্ত হয়নি। তবে সরকারি সূত্র জানিয়েছে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) যখন ইবোলাকে 'আন্তর্জাতিক উদ্বেগের জনস্বাস্থ্য জরুরি অবস্থা' (PHEIC) হিসেবে ঘোষণা করে, তখন ভারত সরকার অত্যধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সারা দেশজুড়ে নজরদারি ও প্রস্তুতির পদক্ষেপগুলি সক্রিয়ভাবে জোরদার করেছে। সেই সভায় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সব স্তরে পূর্ণ প্রস্তুতি নিশ্চিত করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
যাত্রীদের আগমন-পূর্ব ও আগমন-পরবর্তী স্ক্রিনিং বা স্বাস্থ্য পরীক্ষা, কোয়ারেন্টাইন প্রোটোকল, রোগীর ব্যবস্থাপনা, রেফারেল বা অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরের প্রক্রিয়া এবং ল্যাবরেটরি পরীক্ষার বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করে একটি বিস্তারিত 'আদর্শ কার্যপদ্ধতি' বা SOP (Standard Operating Procedures) ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সূত্র আরও জানায় যে, সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে এ বিষয়ে সচেতন করা হয়েছে এবং তারা বর্তমানে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয় বজায় রেখে যথাযথ প্রতিরোধমূলক ও নজরদারি কার্যক্রম পরিচালনা করছে।