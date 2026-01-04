অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ নয়, মার্কিন হামলার পর ভেনেজুয়েলার ভারতীয়দের একাধিক সতর্কবার্তা বিদেশমন্ত্রকের

অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ নয়, মার্কিন হামলার পর ভেনেজুয়েলার ভারতীয়দের একাধিক সতর্কবার্তা বিদেশমন্ত্রকের
অশান্ত পরিস্থিতিতে ভেনেজুয়েলায় থাকা ভারতীয়দের সতর্ক করল বিদেশমন্ত্রক ৷ সেখানকার ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কথা বলা হয়েছে তাঁদের ৷
Published : January 4, 2026 at 9:19 AM IST
নয়াদিল্লি, 4 জানুয়ারি: প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে সামরিক অভিযানে আটক করার পর শনিবার রাতে বিদেশমন্ত্রক ভারতীয় নাগরিকদের ভেনেজুয়েলায় সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে পরামর্শ দিয়েছে । পাশাপাশি ভেনেজুয়েলায় বসবাসকারী সমস্ত ভারতীয়দের চরম সতর্কতা অবলম্বন এবং তাদের চলাচল সীমিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে ।
বিদেশমন্ত্রকের তরফে জারি করা একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে, ভারতীয় নাগরিকদের ভেনেজুয়েলায় সমস্ত অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ এড়াতে দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷ যে কোনও কারণে ভেনেজুয়েলায় থাকা সমস্ত ভারতীয়কে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করার, তাদের চলাচল সীমিত করার এবং কারাকাসে ভারতীয় দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে ৷"
Advisory for Venezuela ⬇️— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) January 3, 2026
🔗 https://t.co/vz4hBkOhVx pic.twitter.com/hzJsL3WQBL
বিদেশমন্ত্রক ভেনেজুয়েলায় অবস্থিত ভারতীয়দের +58-412-9584288 ফোন নম্বর (হোয়াটসঅ্যাপ কলের জন্যও উপলব্ধ) এবং ইমেল আইডি cons.caracas@mea.gov.in এর মাধ্যমে দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলেছে । কারাকাসের দূতাবাস অনুসারে, ভেনেজুয়েলায় প্রায় 50 জন অনাবাসী ভারতীয় এবং 30 জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তি রয়েছেন ।
দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে শনিবার সামরিক হামলা চালায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৷ প্রেসিডেন্ট মাদুরোকে মাদক পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ তোলে ৷ তেল সমৃদ্ধ দেশটির প্রেসিডেন্ট এই অভিযোগ দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছিলেন । তারপরও শনিবার ট্রাম্পের সেনারা মাদুরো এবং তাঁর স্ত্রীকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে যায় । মার্কিন এই পদক্ষেপের পর ভেনেজুয়েলা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করে ।
এই মার্কিন পদক্ষেপ দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে ৷ রাশিয়া ও চিন-সহ অনেক নেতৃস্থানীয় শক্তি মাদুরো ও তাঁর স্ত্রীকে আটকের জন্য ওয়াশিংটনের নিন্দা করেছে । কারাকাসে অভিযানের কয়েকঘণ্টা পরে, ট্রাম্প মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ইউএসএস ইও জিমায় মাদুরোর একটি ছবি পোস্ট করেছেন । যদিও ভারত এখনও ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানায়নি ।
মার্কিন কর্তৃপক্ষের মতে, মাদুরোকে নিউইয়র্কে আনা হয়েছে, যেখানে তাঁকে মাদক চক্রকে সমর্থন করার অভিযোগ সম্পর্কিত চার্জের মুখোমুখি করা হবে । সস্ত্রীক প্রেসিডেন্টকে আটক করার পর ট্রাম্প এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন যে, "ক্ষমতার হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত আমেরিকা ভেনেজুয়েলা শাসন করবে । আমরা একটি নিরাপদ, সঠিক এবং ন্যায়সঙ্গত হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করব ৷ অত্যন্ত সফল এই অভিযানটি আমেরিকান সার্বভৌমত্বের জন্য হুমকিস্বরূপ বা আমেরিকানদের জীবন বিপন্ন করতে পারে এমন যে কোনও ব্যক্তির জন্য একটি সতর্কতা হিসেবে কাজ করবে ।"