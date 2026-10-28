উত্তেজনার আবহেও আলোচনার ডাক, নভেম্বরে দিল্লিতে SCO ফোরামে পাকিস্তানকে আমন্ত্রণ ভারতের
India Invites Pakistan: আমন্ত্রণ পাওয়ার পরে পাকিস্তানের তরফ থেকে অবশ্য এখনও জানানো হয়নি কে সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবারের ফোরামে ৷
Published : October 28, 2026 at 1:28 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: আগামী মাস অর্থাৎ নভেম্বরের 20-22 তারিখে দিল্লিতে 'সাংহাই কোঅপারেশন অর্গানাইজেশন'(SCO)-এর প্রথম Civilisational Dialogue Forum শুরু হতে চলেছে ৷ কূটনৈতিক সূত্রে খবর, এই বৈঠকে আমন্ত্রণ পেয়েছেন পাকিস্তানের জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী, ঔরঙ্গজেব খান খিচি ৷
মোট 3 দিনের এই ফোরামের উদ্বোধন করবেন প্রধামন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রাজধানীতে ইতিহাস বিজড়িত ষোড়শ শতাব্দীর 'পুরানা কিলা'-য় অনুষ্ঠিত হবে এই ফোরাম ৷ 25টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধি আসবেন ফোরামে, দাবি করা হয়েছে কূটনৈতিক সূত্রে ৷
আমন্ত্রণ পাওয়ার পরে পাকিস্তানের তরফ থেকে এখনও জানানো হয়নি কে সে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবেন এবারের ফোরামে ৷ যদি পাকিস্তানের জাতীয় ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতি মন্ত্রী ঔরঙ্গজেব খান এই ফোরামে যোগ দেন তাহলে 2023-এর পর আবার সে দেশ থেকে কোনও প্রতিনিধিকে দেখা যাবে এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে ৷ এর আগে 2023 সালে গোয়ায় SCO বিদেশমন্ত্রীদের বৈঠকে এসেছিলেন বিলাবল ভুট্টো ৷
দুই দেশের পারস্পরিক সম্পর্কে সমস্য়া থাকলেও ভারত SCO আলোচনায় বরাবরই পাকিস্তানকে সামিল করেছে ৷ গত মাসেই ভারত থেকে SCO ন্যাশনাল কোঅর্ডিনেটর অলোক দিমরিকে একটি বৈঠকের জন্য ইসলামাবাদে পাঠানো হয়েছিল ৷ আগামী বছরের অগস্টে SCO নেতাদের বৈঠকের বিষয় কী হবে, তার আলোচনা হয়েছে সেখানে ৷
ভারতে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক SCO ফোরামের আয়োজক হিসেবে বিদেশ মন্ত্রকের সঙ্গে মিলিতভাবে কাজ করছে ৷ অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে 'পুরানা কিলা'কে বেছে নেওয়ার কারণই হল বিশ্বের দরবারে ভারতের ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে তোলা ৷ ঐতিহ্য, শিক্ষা এবং জ্ঞানমূলক প্রচেষ্টায় সভ্য়তাগুলির পারস্পরিক সংযোগ, সাংস্কৃতিক কূটনীতি এবং সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা এই ফোরামে, তেমনটাই জানা গিয়েছে কূটনৈতিক সূত্রের তরফে ৷
2025 সালে অর্থাৎ গত বছর চিনের তিয়ানঝিনে SCO নেতাদের বৈঠকেই পরের ফোরাম ভারতে অনুষ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এবারের ফোরামে রাশিয়া, চিন, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, ইরান, বেলারুশ-সহ SCO-র দশ সদস্য-দেশের সংস্কৃতি মন্ত্রীরা আমন্ত্রিত ৷ পাশাপাশি পর্যবেক্ষক দেশ ও সহযোগী দেশগুলি থেকেও প্রতিনিধিদের ডাকা হয়েছে ফোরামে ৷
কূটনৈতিক সূত্রের মতে, Civilisational Dialogue Forum চায় SCO সদস্য দেশগুলি এবং সহযোগী দেশগুলি সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া, পারস্পরিক ঐতিহ্য, এবং মানুষে মানুষে পারস্পরিক আদানপ্রদানের মাধ্যমে এগিয়ে চলুক ৷ অনেকগুলি দেশ এবারে ফোরামে অংশ নেওয়ায় মনে করা হচ্ছে ভারতের SCO প্রতিনিধিত্বের গুরুত্ব বোঝানোর ক্ষেত্রে এটা একটা বড় সুযোগ ৷
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