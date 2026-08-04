বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারতে আমন্ত্রণ, হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ভারতে আমন্ত্রণ, হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা
সেপ্টেম্বরে ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে নয়াদিল্লিতে ৷ এই সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তারেক রহমানকে ৷
By PTI
Published : August 4, 2026 at 5:58 PM IST
নয়াদিল্লি, 4 অগস্ট: আসন্ন ব্রিকস গোষ্ঠীর সম্মেলন হবে ভারতে ৷ এই সম্মেলনে যোগ দিতে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে মোদি সরকার ৷ বিমস্টেক গ্রুপ অনুযায়ী 12 ও 13 সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে ব্রিকস গোষ্ঠীর শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করছে ভারত ৷ এই দ্বিপাক্ষিক সফরে শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণের বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করছে রাজনৈতিক ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ ৷
মঙ্গলবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানকে ব্রিকস গোষ্ঠীর আউটরিচ সেশন-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ গত ফেব্রুয়ারিতে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন ৷ এবার তাঁকে ভারতে দ্বিপাক্ষিক সফরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়ছে ৷
এই অধিবেশনে পশ্চিম এশিয়ার সঙ্কটে বিশ্বের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি-সহ একাধিক আন্তর্জাতিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে আলোচনা হবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ এদিন দুপুরে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "ভারতের তরফে আলাদাভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে ব্রিকস সম্মেলনে অংশ নিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ বিমস্টেক (BIMSTEC)-এর চেয়ার অনুযায়ী 18তম ব্রিক্স শীর্ষ সম্মেলনের আউটরিচ সেশনে তাঁকে আসতে বার্তা পাঠানো হয়েছে ৷"
তিনি আরও জানান, ব্রিক্স গোষ্ঠীর আউটরিচ সেশনের চিরাচরিত রীতি মেনে তাঁকে আমন্ত্রণ পাঠানো হয়েছে ৷ এছাড়া অন্যান্য আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলির শীর্ষ নেতা-নেত্রীদেরও একই ভাবে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে ৷ প্রথমে এই গোষ্ঠী ব্রাজিল, রাশিয়া, ভারত, চিন ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ৷ পরে অন্য দেশগুলি এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয় ৷
ভারত ছাড়াও ব্রিকস গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি- ব্রাজিল, চিন, ইজিপ্ট, ইথিওপিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরব আমিরশাহী ৷ তাই আশা করা যায়, এই শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিংপিন থেকে ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও ভারতে আসবেন ৷