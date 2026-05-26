নজরে চিন, কোয়াড বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত

নজরে চিন, কোয়াড বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নিরাপত্তা জোরদার করার সিদ্ধান্ত
কোয়াড গোষ্ঠীর বিদেশমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করলেন এস জয়শঙ্কর ৷ এই বৈঠকে খনিজ ও শক্তিসম্পদের সহযোগিতার পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল নিয়ে আলোচনাও গুরুত্ব পেয়েছে ৷
Published : May 26, 2026 at 2:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 26 মে: গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ এবং শক্তিসম্পদ ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণ করল কোয়াড গোষ্ঠী ৷ পাশাপাশি ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা জোরদার করাকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এই বৈঠকে ৷
মঙ্গলবার সকালে নয়াদিল্লিতে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের নেতৃত্বে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, জাপানের বিদেশমন্ত্রীরা বৈঠক করেন ৷ এই বৈঠকে চারটি দেশ খনিজ ও শক্তিসম্পদের সহযোগিতার প্রসারণের পাশাপাশি সমুদ্রে নজরদারি চাঙ্গা করার নয়া ব্যবস্থা নেওয়ায় সম্মত হয়েছে ৷ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান সামরিক শক্তিকে রুখে দাঁড়ানোই এর মূল উদ্দেশ্য ৷
এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো, জাপানের বিদেশ মন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি, অস্ট্রেলিয়ার পেনি ইয়ং ৷ বৈঠকের পর বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বিবৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ খনিজ নিয়ে ফ্রেমওয়ার্ক এবং ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে শক্তিসম্পদের নিরাপত্তার উদ্যোগের কথা জানান ৷ বৈঠকের শেষে তিনি বলেন, "এই আলোচনার বেশির ভাগ অংশ এবং দ্বিপাক্ষিক মত বিনিময়ের অনেকটা জুড়ে ছিল বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিত ৷"
বিদেশ মন্ত্রীর কথায়, "আমরা চারজনই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সমুদ্রের ধারে বসবাসকারী গণতান্ত্রিক দেশ ৷ আমরা সুরক্ষিত এবং বাধাহীন সামুদ্রিক বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করেছি ৷" একটি স্বাধীন ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অনেকগুলি দিক ও মাত্রা রয়েছে ৷ কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠকে সেই বিষয়গুলির উন্নতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
আগামী দিনে বিশ্বে ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের গুরুত্ব প্রসঙ্গে জয়শঙ্কর বলেন, "আগামী দিনে, অর্থনৈতিক কাজকর্ম হোক বা শক্তিসম্পদের বাণিজ্য বা সমুদ্রে বাণিজ্য, ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল বিশ্বে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে ৷ তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে কোয়াড গোষ্ঠীর দায়িত্বও বৃদ্ধি পাবে এবং আমাদের তার জন্য প্রস্তুত হতে হবে ৷"
আমেরিকার বিদেশ সচিব মার্কো রুবিয়ো জানান, কোয়াড গোষ্ঠীর বৈঠকে 'ইন্দো-প্যাসিফিক মেরিটাইম সার্ভেল্যান্স কোঅপারেশন ইনিশিয়েটিভ' শুরুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷ এই উদ্যোগ ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে কোয়াড গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দেশের সামুদ্রিক নজরদারির ক্ষমতাকে কাজে লাগানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷ এর সঙ্গে 'ইন্দো-প্যাসিফিক মেরিটাইম ডোমেন অ্যাওয়ারনেস ইনিশিয়েটিভ' উদ্যোগের কথাও ঘোষণা করেছেন তিনি ৷
ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সমুদ্রে নিরাপত্তার গুরুত্ব নিয়ে তিনি বলেন, "সমুদ্রে নিরাপত্তা এতটা জরুরি কারণ, বর্তমান বিশ্বে এখন যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে, সেগুলিই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে সমুদ্রপথে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে তার পরিণতি কী হতে পারে ৷ বিশ্বের 60 শতাংশ সমুদ্র বাণিজ্য ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে হয় ৷"
কোয়াড গোষ্ঠীর চারটি দেশের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে বন্দর পরিকাঠামো মজবুত করা নিয়ে নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কো রুবিয়ো ৷ এই উদ্যোগের পক্ষ সমর্থন করে নিয়ে তাঁর সওয়াল, এর ফলে শুধু কোয়াডের চারটি দেশই নয়, সারা বিশ্বে অসংখ্য দেশ উপকৃত হবে ৷
আমেরিকার বিদেশ সচিব বলেন, "দ্বিতীয় উদ্যোগ, আমরা বন্দর পরিকাঠামো নিয়ে অংশীদারি কাজ করতে চলেছি ৷ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপগুলিতে যথেষ্ট বন্দর পরিকাঠামো নেই ৷ আমরা ফিজি'র বন্দর পরিকাঠামোকে আরও উন্নত করব ৷ এই প্রথম কোয়াড-এর অংশীদারি দেশগুলি বন্দর পরিকাঠামো প্রজেক্ট নিয়ে একসঙ্গে কাজ করতে চলেছে ৷"
#WATCH | Delhi: During his meeting with Japanese FM Motegi Toshimitsu, EAM Dr S Jaishankar says, " ... we have a special strategic and global partnership, and that signals that our ties have a larger implication, larger importance, larger impact. one example of that will be… pic.twitter.com/ssajjf94U3— ANI (@ANI) May 25, 2026
অস্ট্রেলিয়ার বিদেশ মন্ত্রী পেনি ইয়ং জানান, কোয়াড হরমুজ প্রণালীতে মুক্ত ও স্বাধীন যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টাকে কোয়াড স্বীকৃতি দিয়েছে ৷ তিনি বলেন, "নৌ-চলাচলের স্বাধীনতার নীতি বজায় রাখার গুরুত্বকে আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি ৷" ইয়ং আরও বলেন, "বিশেষত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সক্রিয় প্রতারণা চক্র বা 'স্ক্যাম সেন্টার'-গুলির বিরুদ্ধে সহযোগিতা জোরদার করতে আমরা সম্মিলিতভাবে কাজ করছি ৷"
অস্ট্রেলিয়ার বিদেশমন্ত্রী জানান, কোয়াডভুক্ত দেশগুলি প্রাথমিকভাবে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক নজরদারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমন্বয় বজায় রেখে কাজ করবে ৷