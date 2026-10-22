'ডি-কোম্পানি'র ভুল বর্ণনায় রাষ্ট্রসংঘে সরব ভারত, নিশানা দাউদের ডেরা পাকিস্তানকে

'ডি-কোম্পানি'র ভুল বর্ণনায় রাষ্ট্রসংঘে সরব ভারত, নিশানা দাউদের ডেরা পাকিস্তানকে
Dawood Ibrahim in Pakistan: 1993 সাল থেকে দাউদ ইব্রাহিম ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় ওয়ান্টেড, অথচ রিপোর্টে সেই তথ্য যথাযথভাবে তুলে ধরা হয়নি বলে অভিযোগ ।
By ANI
Published : October 22, 2026 at 4:14 PM IST
নিউইয়র্ক, 22 অক্টোবর: দাউদ ইব্রাহিমের নেতৃত্বাধীন ডি-কোম্পানিকে 'ভারতভিত্তিক' অপরাধী সংগঠন বলে উল্লেখ করেছে রাষ্ট্রসংঘের এক বিশেষজ্ঞের রিপোর্ট । সেই বর্ণনা ঘিরেই রাষ্ট্রসংঘের মঞ্চে তীব্র আপত্তি জানাল ভারত । নয়াদিল্লির অভিযোগ, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা নিয়ে তৈরি রিপোর্টে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বাদ পড়েছে, যা গোটা ঘটনার ছবি সম্পর্কে বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে । ভারতের দাবি, দাউদ ইব্রাহিম 1993 সাল থেকে এ দেশে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় ওয়ান্টেড । তিনি ভারত ছেড়ে পালিয়েছেন এবং রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে সেই দেশেই রয়েছেন, যেখানে আল-কায়দা প্রধান ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল ৷ অর্থাৎ, পাকিস্তানেই রয়েছেন দাউদ ।
রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার তৃতীয় কমিটিতে বুধবার ভারতের হয়ে বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী মিশনের সচিব রঘু পুরী । তিনি সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার ক্ষেত্রে মানবাধিকার রক্ষার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিশেষ দূত বেন সলের রিপোর্টের নিরপেক্ষতা ও তথ্যের নির্ভুলতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন । ওই রিপোর্টে বলা হয়েছে, 2003 সালে আল-কায়দার সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ ডি-কোম্পানির নেতাকে নিষেধাজ্ঞার তালিকাভুক্ত করে । সেখানে সংগঠনটিকে 'ভারতভিত্তিক' বলে উল্লেখ করা হয়েছিল ।
পুরীর বক্তব্য, ওই তথ্য আলাদা করে পড়লে প্রকৃত পরিস্থিতি সম্পর্কে অসম্পূর্ণ ধারণা তৈরি হতে পারে । তাঁর দাবি, রিপোর্টে 2003 সালের নিষেধাজ্ঞার কথা থাকলেও দাউদ ইব্রাহিম ও ডি-কোম্পানি যে 1993 সাল থেকে ভারতে সন্ত্রাসবাদী হামলার ঘটনায় অভিযুক্ত এবং ওয়ান্টেড, তা যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়নি ।
ভারতীয় কূটনীতিকের বক্তব্য, 2003 সালে নিষেধাজ্ঞার তালিকায় নাম ওঠার অনেক আগেই দাউদ ভারত ছেড়ে পালিয়েছিলেন । দেশের বাইরে থাকার সময়ই আল-কায়দা এবং ওসামা বিন লাদেনের সঙ্গে যোগসাজশের অভিযোগে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয় বলে দাবি পুরীর । তিনি বলেন, "এই ব্যক্তি এখনও আমার দেশে ওয়ান্টেড অপরাধী । রাষ্ট্রসংঘের তালিকা অনুযায়ী, তিনি সেই দেশেই রয়েছেন, যেখানে ওসামা বিন লাদেনকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল এবং হত্যা করা হয়েছিল ।"
পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে 2011 সালে মার্কিন বাহিনীর অভিযানে বিন লাদেন নিহত হন । সেই ঘটনার প্রসঙ্গ টেনেই দাউদের বর্তমান অবস্থান নিয়ে ভারতের দাবি ফের আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরেন পুরী । তবে, দাউদ পাকিস্তানে রয়েছেন বলে ভারতের বক্তব্য দীর্ঘদিনের হলেও পাকিস্তান সেই অভিযোগ অস্বীকার করে এসেছে ।
শুধু রিপোর্টের বক্তব্য নয়, রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের জবাবদিহির ব্যবস্থাও নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে ভারত । পুরীর অভিযোগ, তথ্যগত ভুল থাকা সত্ত্বেও বিশেষ দূতেরা রিপোর্ট প্রকাশ করছেন, অথচ সেই ভুলের জন্য তাঁদের জবাবদিহি করতে হচ্ছে না । এর ফলে সদস্য দেশগুলির সামনে একটি অসম্পূর্ণ বা ভুল তথ্য যাচ্ছে, যা রাষ্ট্রসংঘের বিশ্বাসযোগ্যতার ক্ষতি করতে পারে বলেও সতর্ক করেন তিনি ।
মানবাধিকার কাঠামোকে সন্ত্রাসবাদে অভিযুক্তদের আড়াল করার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন পুরী । তাঁর বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদে মদতদাতা এবং উগ্রপন্থা ছড়ানোর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা মানবাধিকার ও সন্ত্রাসবাদ-বিরোধী কাঠামোর দোহাই দিয়ে নিজেদের কাজকে ন্যায্যতা দেওয়ার চেষ্টা করছেন ।
রাষ্ট্রসংঘের ওই বৈঠকে পাকিস্তানের প্রতিনিধির বক্তব্যেরও জবাব দেয় ভারত । জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ নিয়ে পাকিস্তানের মন্তব্যকে সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে করা প্রচার বলে অভিহিত করেন পুরী । তাঁর বক্তব্য, জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখ ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিল, আছে ও থাকবে ।
এর আগের দিন, মঙ্গলবারও রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার তৃতীয় কমিটিতে মানবাধিকার নিয়ে ভারতের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছিল । জোরপূর্বক বা অনিচ্ছাকৃত অন্তর্ধান সংক্রান্ত কর্মগোষ্ঠীর আলোচনায় ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের উপসচিব বরখা তামরাকার বলেন, মানবাধিকারকে রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি বা বেছে বেছে কোনও দেশকে নিশানা করার হাতিয়ার করা উচিত নয় । এই ধরনের অভিযোগ মোকাবিলায় জবাবদিহি, স্বচ্ছতা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন তিনি । পাশাপাশি, মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগের মোকাবিলায় ভারতের সাংবিধানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সুরক্ষাব্যবস্থার কথা উল্লেখ করেন ।
দাউদ ইব্রাহিমকে নিয়ে ভারতের আপত্তির কেন্দ্রে তাই দু’টি বিষয়- ডি-কোম্পানিকে ‘ভারতভিত্তিক’ বলে বর্ণনা করার যথার্থতা এবং 1993 সাল থেকে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা অভিযোগের উল্লেখ । নয়াদিল্লির বক্তব্য, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের রিপোর্টে তথ্যের নির্ভুলতা ও নিরপেক্ষতা বজায় রাখা জরুরি । অন্যথায়, অসম্পূর্ণ তথ্য আন্তর্জাতিক মহলে ভুল ধারণা তৈরি করতে পারে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মতো প্রতিষ্ঠানের বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে পারে ।