আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে; মোদির সতর্কবাণীর পর বিবৃতি 3 তেল সরবরাহকারী সংস্থার

আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে; মোদির সতর্কবাণীর পর বিবৃতি 3 তেল সরবরাহকারী সংস্থার
দেশের বিভিন্ন শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে পেট্রোল পাম্প গুলিতে তেল কেনার দীর্ঘ লাইন ৷ এরপর বিবৃতি জারি করল দেশের তিন তেল সরবরাহকারী সংস্থা ৷
Published : March 25, 2026 at 9:08 PM IST
নয়াদিল্লি, 25 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে দেশে জ্বালানি সঙ্কট ৷ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জ্বালানি সঙ্কট কাটাতে সাতটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷
মোদির এই সতর্কবার্তার পর বুধবার তেল সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয় পেট্রোল ও ডিজেল সঙ্কট নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে ৷ দেশের সর্ববৃহৎ তেল সরবরাহকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন (IOC) এদিন তাদের এক্স হ্যান্ডেলে লেখে, "পেট্রোল ও ডিজেলে কোন সংঙ্কট নেই ৷ গুজব ছড়ানোয় স্বাবাভিক পরিষেবা ব্যহত হয়েছে ৷ ইন্ডিয়ান ওয়েল আউটলেডগুলিতে পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে ৷" একই সঙ্গে জনগণকে গুজবে কান না-দিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কথাও বলা হয়েছে ৷
There is no shortage of petrol or diesel.— Indian Oil Corp Ltd (@IndianOilcl) March 25, 2026
Rumours circulating online can create unnecessary concern and disrupt normal supply patterns. IndianOil outlets are well-stocked and fully operational.
We urge citizens to avoid panic buying and rely only on verified information.… pic.twitter.com/xWc1L4BpUY
ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের (IOC) মতো দেশের আরও এক তেল সরবরাহকারী সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশেন লিমিডেট (BPCL) সোশাল মিডিয়ায় তাদের তরফে বিবৃতি জারি করেছে ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে যা বলা হচ্ছে তা নিছক গুজব ৷ এর কোনও ভিত্তি নেই ৷ দেশের পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে ৷ পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে ৷" একই সঙ্গে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামিদিনেও পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে তারা বদ্ধপরিকর ৷
महत्वपूर्ण सूचना— Bharat Petroleum (@BPCLimited) March 25, 2026
पेट्रोल-डीजल की कमी की अफवाहें पूरी तरह गलत हैं। देशभर में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति सामान्य है।
बीपीसीएल सभी स्थानों पर निर्बाध सप्लाई सुनिश्चित कर रहा है।
कृपया घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीदारी से बचें। pic.twitter.com/0czLuQqzHH
হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফেও জ্বালানি নিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "প্রিয় গ্রাহক, সারা দেশে পেট্রল ও ডিজেল এমনকি রান্নার গ্যাসের কোনও সঙ্কট নেই ৷ জ্বালানি পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে ৷ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে ৷ গুজবে কান না-দিয়ে আপনারা স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই জ্বালানি কিনুন ৷ আপনাদের নিরবিচ্ছিনভাবে জ্বালানি যোগান দিতে সারা দেশে এইচপিসিএল নেটওয়ার্ক কাজ করে চলেছে ৷"
A few media outlets have reported concerns around fuel availability, specifically in parts of Hyderabad.— Hindustan Petroleum Corporation Limited (@HPCL) March 25, 2026
We would like to reassure you that there is no shortage of Fuel or LPG.
Customers are requested to avoid panic buying and refuel as per normal requirements.
HPCL is… https://t.co/fynTbhmj3a
দেশের বিভিন্ন শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে পেট্রল পাম্প গুলিতে তেল কেনার দীর্ঘ লাইন দেখার পর এই তিন তেল সরবরাহকারী সংস্থার তরফে বিবৃতি জারি করা হয় ৷
মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তৃতায় পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে দেশে জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ একই সঙ্গে তিনি জানান, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কার আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ৷ সংসদের উচ্চকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই কোভিড-19 পরিস্থিতিতে লকডাউন শুরু হতে পারে বলে ইন্টারনেটে গুজব ছড়িয়ে পড়ে ৷ উল্লেখ, গতকাল অর্থাৎ 24 মার্চ ছিল মোদির লকডাউন ঘোষণার ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি ৷