আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই, পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে; মোদির সতর্কবাণীর পর বিবৃতি 3 তেল সরবরাহকারী সংস্থার

দেশের বিভিন্ন শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে পেট্রোল পাম্প গুলিতে তেল কেনার দীর্ঘ লাইন ৷ এরপর বিবৃতি জারি করল দেশের তিন তেল সরবরাহকারী সংস্থা ৷

NO NEED TO PANIC BUY OIL
হায়দরাবাদে পেট্রল পাম্পে গ্রহকদের ভিড় (ছবি- পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 25, 2026 at 9:08 PM IST

নয়াদিল্লি, 25 মার্চ: পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের ফলে দেশে জ্বালানি সঙ্কট ৷ মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার কথা জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ জ্বালানি সঙ্কট কাটাতে সাতটি গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছে বলেও জানান তিনি ৷

মোদির এই সতর্কবার্তার পর বুধবার তেল সংস্থাগুলির পক্ষ থেকে জানানো হয়, দেশে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে ৷ শুধু তাই নয়, একই সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয় পেট্রোল ও ডিজেল সঙ্কট নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে ৷ দেশের সর্ববৃহৎ তেল সরবরাহকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশন (IOC) এদিন তাদের এক্স হ্যান্ডেলে লেখে, "পেট্রোল ও ডিজেলে কোন সংঙ্কট নেই ৷ গুজব ছড়ানোয় স্বাবাভিক পরিষেবা ব্যহত হয়েছে ৷ ইন্ডিয়ান ওয়েল আউটলেডগুলিতে পর্যাপ্ত তেল মজুত রয়েছে ৷" একই সঙ্গে জনগণকে গুজবে কান না-দিয়ে তথ্য যাচাইয়ের কথাও বলা হয়েছে ৷

ইন্ডিয়ান ওয়েল কর্পোরেশনের (IOC) মতো দেশের আরও এক তেল সরবরাহকারী সংস্থা ভারত পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশেন লিমিডেট (BPCL) সোশাল মিডিয়ায় তাদের তরফে বিবৃতি জারি করেছে ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের সঙ্কট দেখা দিয়েছে বলে যা বলা হচ্ছে তা নিছক গুজব ৷ এর কোনও ভিত্তি নেই ৷ দেশের পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে ৷ পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে ৷" একই সঙ্গে সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আগামিদিনেও পরিষেবা স্বাভাবিক রাখতে তারা বদ্ধপরিকর ৷

হিন্দুস্থান পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন লিমিটেডের তরফেও জ্বালানি নিয়ে বিবৃতি জারি করা হয়েছে ৷ সোশাল মিডিয়ায় সংস্থার তরফে বলা হয়েছে, "প্রিয় গ্রাহক, সারা দেশে পেট্রল ও ডিজেল এমনকি রান্নার গ্যাসের কোনও সঙ্কট নেই ৷ জ্বালানি পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে ৷ আমাদের কাছে পর্যাপ্ত জ্বালানি মজুত রয়েছে ৷ গুজবে কান না-দিয়ে আপনারা স্বাভাবিক পদ্ধতিতেই জ্বালানি কিনুন ৷ আপনাদের নিরবিচ্ছিনভাবে জ্বালানি যোগান দিতে সারা দেশে এইচপিসিএল নেটওয়ার্ক কাজ করে চলেছে ৷"

দেশের বিভিন্ন শহরে সাধারণ মানুষের মধ্যে পেট্রল পাম্প গুলিতে তেল কেনার দীর্ঘ লাইন দেখার পর এই তিন তেল সরবরাহকারী সংস্থার তরফে বিবৃতি জারি করা হয় ৷

মঙ্গলবার রাজ্যসভায় বক্তৃতায় পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে দেশে জ্বালানি সঙ্কট নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ একই সঙ্গে তিনি জানান, এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় কার আমাদের কাছে চ্যালেঞ্জ ৷ সংসদের উচ্চকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পরই কোভিড-19 পরিস্থিতিতে লকডাউন শুরু হতে পারে বলে ইন্টারনেটে গুজব ছড়িয়ে পড়ে ৷ উল্লেখ, গতকাল অর্থাৎ 24 মার্চ ছিল মোদির লকডাউন ঘোষণার ষষ্ঠ বর্ষপূর্তি ৷

NO NEED TO PANIC BUY OIL
