পেট্রলে কর কমাল কেন্দ্র, ডিজেলের অন্তঃশুল্ক শূন্য; এবার কমবে জ্বালানি মূল্য ?
ইরান-ইজরায়েল সংঘাত আবহে সংকট পরিস্থিতিতে জ্বালানির আবগারি শুল্ক কমানোর ঘোষণা করল সরকার ৷ তবে কি এবার পেট্রল-ডিজেলের দাম কমবে ?
Published : March 27, 2026 at 9:54 AM IST
নয়াদিল্লি, 27 মার্চ: মধ্যপ্রাচ্যের অশান্তির আঁচে দেশে বেশ কিছুদিন ধরে পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়ছিল ৷ যার জেরে বেড়ে চলছিল উদ্বেগ ৷ এবার সেই আশঙ্কার মধ্যেই রাজ্যে রাজ্যে কমতে চলেছে পেট্রল-ডিজেলের দাম ? সরকারের এক নির্দেশিকা অনুযায়ী, পেট্রলের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক যথাক্রমে প্রতি লিটারে 3 টাকা করা হয়েছে ও ডিজেলের উপর থেকে তুলে দেওয়া হল অন্তঃশুল্ক ৷
বৃহস্পতিবার রাতে সরকারের তরফে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, পেট্রলের উপর অতিরিক্ত আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে 13 টাকা থেকে কমিয়ে 3 টাকা করা হয়েছে ৷ আগে প্রতি লিটার ডিজেলের উপর চাপানো হয়েছিল 10 টাকা শুল্ক । নয়া নির্দেশিকা অনুযায়ী ডিজেলের উপর সেই আবগারি শুল্ক প্রতি লিটারে 10 টাকা থেকে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই ডিজেলের উপর আর কোনও অন্তঃশুল্ক থাকছে না ৷