দেশে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতার সঙ্গে বঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির পূর্বাভাস
বৈচিত্র্যময় ভারতে কোথাও তাপমাত্রা 42 ডিগ্রি বা তারও বেশি ৷ এই তীব্র তাপপ্রবাহের অবস্থা চলবে, জানিয়েছে মৌসম ভবন ৷ একই সঙ্গে ঝড়-বৃষ্টির সতর্কতাও দিয়েছে ৷
Published : May 22, 2026 at 8:40 PM IST
নয়াদিল্লি, 22 মে: কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ !' যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে চারপাশে ৷ উত্তর ভারত-সহ মধ্য ও পশ্চিম ভারতের একাধিক রাজ্যে তীব্র তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করেছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দফতর ৷ এদিকে বৈচিত্র্যময় ভারতের আরেক অংশে একইসময়ে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে মৌসম ভবন ৷
শুক্রবার দেশের আবহাওয়া দফতর 14টি রাজ্যের বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি করেছে ৷ আগামী 24 ঘণ্টায় বইতে পারে 70 কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়া ৷ দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং মধ্যভারতের কিছু অংশে তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি চলবে ৷ দেশের বেশ কয়েকটি শহরে তাপমাত্রা বেড়ে 46 ডিগ্রির কাছাকাছি পৌঁছতে পারে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস ৷
আগামী ক'দিন দিল্লির জন্য কমলা সতর্কতা জারি করেছে মৌসম ভবন ৷ রাজস্থানের মরু অঞ্চলের শুষ্ক উত্তর-পশ্চিমি বাতাস এবং গরম হাওয়ার কারণে দিনের তাপমাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পাবে ৷ আবহাওয়া দফতরের সতর্ক বার্তা, দিল্লির তাপমাত্রা 44 থেকে 46 ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করবে ৷ সূর্যাস্তের পর যে স্বস্তি মিলবে, তেমন আশার কথা শোনায়নি মৌসম ভবন ৷ তাই রাতও থাকবে তপ্ত অর্থাৎ দিনের মতোই উষ্ণ ৷ অর্থাৎ ছাব্বিশের গ্রীষ্মে দেশের রাজধানীর প্রাকৃতিক উত্তাপ রাজনৈতিক উত্তাপকেও ছাড়িয়ে যাবে ৷
কোথায় কোথায় বৃষ্টির পূর্বাভাস ?
এদিকে হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, দেশের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব এবং হিমালয়ের পাদদেশের অঞ্চলগুলিতে আবহাওয়া মতি স্থির থাকবে না ৷ প্রাকবর্ষার কারণে এরকম 14টি রাজ্যে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি, বজ্রপাত এবং 70 কিমি প্রতি ঘণ্টা বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইবে আগামী 12 ঘণ্টায় ৷
আগামী দিনে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে, সিকিম এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে ৷ আবহবিদরা জানিয়েছেন, এই অবস্থা বর্ষার আগমনের জন্য একেবারে অনুকূল ৷ দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগর এবং বঙ্গোপসাগরের বাকি অংশে মৌসুমী বায়ু প্রবেশ করবে ৷
তাপপ্রবাহের সতর্কতা
আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, 22 থেকে 28 মে পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশের কয়েটি জায়গায় তাপপ্রবাহ বহাল থাকবে ৷ পূর্ব উত্তরপ্রদেশ এবং পূর্ব মধ্যপ্রদেশে তীব্র তাপপ্রবাহ হবে ৷ পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড় এবং দিল্লির জনসংখ্যা কম এমন কয়েকটি জায়গায় তাপপ্রবাহ থাকবে ৷ 24 মে থেকে 27 মে পর্যন্ত এই অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গায় তীব্র তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হবে ৷
22-28 মে রাজস্থানের কয়েকটি জায়গায় এবং 24-28 মে পশ্চিম রাজস্থানের কিছু অঞ্চলে তীব্র তাপপ্রবাহ হবে ৷ একই সময়ে বিদর্ভের কিছু জায়গা, অন্ধ্র উপকূল, পুদুচেরির ইয়ানম, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, তেলেঙ্গানা, জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তরাখণ্ডে তাপপ্রবাহ থেকে তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ 22-24 মে উত্তরপ্রদেশ ও বিদর্ভে দিনের উত্তাপের রেশ থাকবে রাতেও অর্থাৎ সূর্য ডুবলেও রাত উষ্ণ থাকবে ৷ ওড়িশায় 22-26 মে এবং তেলেঙ্গানায় এই পরিস্থিতি থাকবে 22-23 মে ৷