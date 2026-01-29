ETV Bharat / bharat

বাজেট অধিবেশনের শুরুতে মোদির গলায় EU চুক্তি, ফের বার্তা আমেরিকাকে !

স্বাক্ষরিত হয়েছে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ৷ যা দেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ও ঐতিহাসিক FTA বলে অ্যাখ্যা দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷

PM Narendra Modi
বাজেট অধিবেশনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (পিটিআই)
By PTI

Published : January 29, 2026 at 4:55 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 29 জানুয়ারি: বাজেট অধিবেশনের শুরুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যের সিংহভাগজুড়ে ছিল ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি ৷ এর মধ্যে দিয়েই কি ওয়াশিংটনকেও স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইলেন মোদি ?

বৃহস্পতিবার সংসদ ভবন চত্বরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মোদি জানান, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের এই বাণিজ্য চুক্তি পণ্য প্রস্তুতকারকদের দারণ খবর ৷ নতুন বাজার থেকে তাঁদের সুবিধা নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ মোদির কথায়, দেশ দীর্ঘদিনের সমস্যাগুলি থেকে বেরিয়ে আসছে ৷ শুধু তাই নয়, দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের জন্যও কাজ করে চলেছে ৷

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এখন সমাধানের পথ খোঁজার সময় এসেছে ৷ বাধা তৈরির নয়।" প্রধানমন্ত্রীর মতে, তাঁর সরকার শুধু ফাইলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই ৷ বরং জনগণের কাছে কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির সুবিধা পৌঁছে দেওয়া নিশ্চিত করছে । প্রথা অনুযায়ী বাজেট অধিবেশনের শুরুতে সংসদ ভবন চত্বরে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নের জন্য পদক্ষেপ করা আমাদের কাছে অগ্রাধিকার ৷ যা সবসময়ই মানবকেন্দ্রিক হয়ে থাকে ।"

তিনি আরও বলেন, "আত্মবিশ্বাসে ভরপুর ভারত বিশ্বের জন্য আশার আলো হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে । ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিটি (FTA) ভারতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷" পণ্য প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলির প্রতি আবেদনে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "একটি নতুন বাজার খুলে গিয়েছে । যা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত 27টি দেশেকে গুণমানসম্মত পণ্য সরবরাহ করবে।"

মঙ্গলবার ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির স্বাক্ষরিত হয়েছে ৷ যাকে 'Mother of All Deal' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে দু'পক্ষের তরফেই । এই চুক্তির অধীনে ভারতীয় পণ্যের 93 শতাংশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের 27টি দেশে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে ৷ অন্যদিকে, ইইউ থেকে বিলাসবহুল গাড়ি এবং ওয়াইন আমদানি কম ব্যয়বহুল হবে বলেও জানা গিয়েছে । প্রায় দু'দশক ধরে আলোচনার পর সম্পন্ন হওয়া এই চুক্তি বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি ভারত এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যভুক্ত দেশে প্রায় দুই বিলিয়ন মানুষের বাজার তৈরি করবে বলে আশাবাদী।

বুধবার সংসদের উভয় কক্ষের যৌথ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর ভাষণের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এই বক্তব্য 140 কোটি নাগরিকের আত্মবিশ্বাসের প্রকাশ ৷ তরুণদের আকাঙ্ক্ষাও রাষ্ট্রপতির বক্তব্যে উঠে এসেছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি আরও উল্লেখ করেন, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন রবিবার 2026-27 সালের জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করতে চলেছেন ৷ তিনি দেশের একমাত্র মহিলা অর্থমন্ত্রী যিনি এই নিয়ে টানা নবম বারের জন্য দেশের বাজের পেশ করবেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর কথায়, "এটি ভারতীয় গণতন্ত্রের একটি অত্যন্ত গৌরবময় অধ্যায়।"

