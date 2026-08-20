পাকিস্তানের পালটা ভারতের ! হাইকমিশনের বাইরে অবৈধ ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিল দিল্লি

পাকিস্তানের পালটা ভারতের ! হাইকমিশনের বাইরে অবৈধ ব্যারিকেড গুঁড়িয়ে দিল দিল্লি
জম্মু-কাশ্মীর নিয়ে আমেরিকার রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের মন্তব্যের জেরে মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব পাকিস্তানের ।
Published : August 20, 2026 at 11:23 AM IST
নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: নয়াদিল্লিতে পাকিস্তান হাইকমিশনের বাইরে থাকা অননুমোদিত ব্যারিকেড তথা নিরাপত্তা বেষ্টনী বা বাইরের দিকের নিরাপত্তা বলয়টি বুধবার সরিয়ে দিল ভারত । ইসলামাবাদে ভারতীয় হাইকমিশনের বাইরে বসানো নিরাপত্তা ব্যারিকেড পাকিস্তান সরিয়ে নিয়েছে ৷ সেই ঘটনার ঠিক তিনদিন পরেই ভারতের পক্ষ থেকে পালটা এই কঠোর পদক্ষেপ করা হল ।
এদিকে, জম্মু ও কাশ্মীরকে ভারতের 'গুরুত্বপূর্ণ অংশ' হিসেবে উল্লেখ করেছেন ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷ তাঁর সেই মন্তব্যের জেরে পাকিস্তান ইসলামাবাদে নিযুক্ত মার্কিন চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্সকে তলব করেছে এবং এ বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে । পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রক তাদের বিবৃতিতে জানিয়েছে, জম্মু ও কাশ্মীর সফরের সময় গোর যে মন্তব্য করেছিলেন, তা ছিল 'তথ্যগত ভুল' ৷ একইসঙ্গে তারা ওই অঞ্চলকে 'ভারতের অংশ' হিসেবে উল্লেখ করার বিষয়টি মানতে নারাজ ।
পাকিস্তানের দাবি, জম্মু ও কাশ্মীর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিতর্কিত অঞ্চল এবং এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করা উচিত রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব ও কাশ্মীরি জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী । আরও বলা হয়, মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বক্তব্য জম্মু ও কাশ্মীর বিরোধের বিষয়ে ওয়াশিংটনের দীর্ঘদিনের অবস্থান এবং আন্তর্জাতিক আইন ও রাষ্ট্রসংঘের সনদের প্রতি তাদের ঘোষিত প্রতিশ্রুতির পরিপন্থী ।
একই সঙ্গে, পাকিস্তান জম্মু ও কাশ্মীর ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে মধ্যস্থতা করার বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রস্তাবের প্রসঙ্গটিও উল্লেখ করে । তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানায়, যেন তাদের আধিকারিকদের প্রকাশ্য বক্তব্য জম্মু ও কাশ্মীরের 'বিতর্কিত মর্যাদা'র সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে ।
দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার জন্য মার্কিন বিশেষ দূত হিসেবে দায়িত্ব পালনরত সার্জিও গোর বুধবার শ্রীনগর সফরের সময় স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, "জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ এবং তাই প্রথমবারের মতো এখানে এসেছি । জায়গাটি অত্যন্ত সুন্দর ৷ এখানে আসতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত ।"
নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকার ও জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনের নেওয়া পদক্ষেপগুলির কথা উল্লেখ করে তিনি আরও জানান, আমেরিকা এই অঞ্চলের জন্য তাদের ভ্রমণ সতর্কবার্তা (travel advisory) শিথিল করার বিষয়টি বিবেচনা করছে । গোর বলেন, "আজ আমি এখানে কোনও বড় ঘোষণা করতে পারছি না, তবে বিষয়টি অবশ্যই খতিয়ে দেখব ।"