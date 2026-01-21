বাংলাদেশে ক্রমাগত অশান্তি, বড় পদক্ষেপ নিল ভারত সরকার
নিত্যদিনই হিন্দু হত্যা ও হিংসায় জ্বলছে প্রতিবেশী দেশ ৷ তবুও উদাসীন সেদেশের প্রশাসন ৷ এবার নিরাপত্তার স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিল নয়াদিল্লি ৷
By PTI
Published : January 21, 2026 at 8:31 AM IST
নয়াদিল্লি, 21 জানুয়ারি: বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান অশান্তি ও হিংসা ৷ একের পর এক হিন্দু হত্যাকে সাধারণ ঘটনা বলে দায় সেরেছেন সেদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান মুহাম্মদ ইউনূস ৷ প্রতিবেশী দেশের এই পরিস্থিতিতে বড় সিদ্ধান্ত নিল নয়াদিল্লি ৷
বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার বিষয়টি বিবেচনা করে সেখান থেকে ভারতীয় কূটনীতিকদের পরিবারকে দেশে ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ভারত সরকার ৷ মঙ্গলবার সরকারিভাবে এমনটাই জানানো হয়েছে ৷ সরকারি সূত্র জানিয়েছে, নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে হাই কমিশন-সহ একাধিক পদাধিকারীদের পরিবারকে ভারতে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ৷
সরকারের তরফে আরও বলা হয়েছে, তবে এর জন্য কাজকর্মে কোনও প্রভাব পড়বে না ৷ কারণ পরিবারগুলিকে ফিরিয়ে আনা হলেও মিশন এবং বাংলাদেশে কূটনৈতিক সমস্ত দফতর খোলা এবং কার্যকর থাকবে ।ঢাকার হাইকমিশন ছাড়াও, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী এবং সিলেটে ভারতের কূটনৈতিক পোস্ট রয়েছে । কোনও জায়গাতেই এর ফলে প্রভাব পড়বে না ৷ কেবল নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে কূটনীতিকদের পরিবারগুলিকে দেশে ফেরার কথা বলা হয়েছে ৷ তবে পরামর্শ দেওয়া হলেও সেই পরিবারগুলি কবে কখন ভারতে ফিরবেন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৷
জানা গিয়েছে যে, বাংলাদেশে ভারতীয় কূটনীতিক এবং আধিকারিকদের জন্য পরিবার নিয়ে থাকা নিরাপদ নয় বলে মনে করছে নয়াদিল্লি ৷ তাই বাংলাদেশকে ভারতীয় হাই কমিশন-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের ক্ষেত্রে পরিবার বহির্ভূত গন্তব্য হিসেবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নয়াদিল্লি ৷ কারণ দেশটিতে চরমপন্থীদের ক্রমবর্ধমান তৎপরতার কারণে নিরাপত্তার উদ্বেগ দেখা দিয়েছে । বাংলাদেশের পাশাপাশি প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানও ভারতীয় কূটনীতিক এবং আধিকারিকদের জন্য পরিবার-বহির্ভূত গন্তব্য ।
তবে বাংলাদেশে সংসদীয় নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ আগে নয়াদিল্লির এই পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ মহল ।
2024 সালের অগস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার ক্ষমতায় আসে ৷ তখন থেকেই ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দেয় । এই আবহে সেদেশে সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে হিন্দুদের উপর আক্রমণের ঘটনায় প্রথম থেকেই উদ্বেগ প্রকাশ করে আসছে নয়াদিল্লি । কিন্তু ইউনূস সরকার এগুলিকে সাধারণ ঘটনা বলেই দায় সেরেছেন প্রতিবার ৷ তবে এবার সেদেশে নিযুক্ত কূটনৈতিকদের পরিবারকে ফিরিয়ে আনার নির্দেশে ফের বাংলাদেশকে কড়া বার্তা দিল ভারত ৷