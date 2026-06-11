বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারত আত্মবিশ্বাস-দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী

বিশ্বজুড়ে অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারত আত্মবিশ্বাস-দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলেছে, নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী
প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের 11তম বৈঠক ৷ সেখানেই প্রধানমন্ত্রী মোদি জানান, ভারত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এগিয়ে চলেছে ৷
By PTI
Published : June 11, 2026 at 8:55 PM IST
নয়াদিল্লি, 11 জুন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ (NDA) দেশের মোট ভূখণ্ডের 80 শতাংশ এবং জনসংখ্যার 76 শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে ৷ বৃহস্পতিবার নীতি আয়োগের বৈঠকের পর এমনটাই জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ তাঁর কথায়, "মোদিজির এই নেতৃত্ব ছিল অক্লান্ত, নিরবচ্ছিন্ন এবং কলঙ্কহীন।" অন্যদিকে, বিশ্বজুড়ে অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতা সত্ত্বেও ভারত আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে বলে এদিন মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।
প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের 11তম বৈঠকে বক্তব্য রাখার সময় প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "বিকশিত ভারত-এর লক্ষ্য অর্জনের পথে এগিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সম্মিলিত দায়িত্বও আরও বেড়ে গিয়েছে। বিশ্ব এখন অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, তবুও ভারত আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সঙ্গে তার প্রবৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে।"
এদিনের বৈঠকে অমিত শাহ উল্লেখ করেন যে, মাওবাদ, সন্ত্রাসবাদ এবং 370 ধারা সংক্রান্ত বহু দশকের পুরনো সমস্যাগুলি মাত্র 12 বছরের মধ্যে সমাধান করা হয়েছে। অমিত শাহ বলেন, "নরেন্দ্র মোদি দীর্ঘ সময় ধরে দেশকে স্থিতিশীল নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তাঁর কার্যকাল নীতি নির্ধারণ এবং তার সুষ্ঠু বাস্তবায়নের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মেরুদণ্ড-সম্পন্ন বিদেশনীতি প্রবর্তন এবং দেশের মর্যাদা সমুন্নত রাখে এমন প্রতিরক্ষা কৌশল প্রণয়নের জন্যও এটি পরিচিতি পাবে।"
শাহ জানান, সাধারণ পরিবার থেকে উঠে আসা মোদি 25 বছর ধরে জনগণের আস্থা অর্জন করেছেন ৷ যা ভারতীয় গণতন্ত্রের শক্তিরই বহিঃপ্রকাশ। তিনি উল্লেখ করেন যে, এর আগের 62 বছরে দেশ 13 জন প্রধানমন্ত্রী এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও জোটের শাসন দেখেছে, যার ফলে দীর্ঘ সময় ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতাও ছিল। তিনি বলেন, "ভারতীয় ইতিহাসে প্রধানমন্ত্রী মোদির কার্যকাল স্থিতিশীলতা, ধারাবাহিকতা এবং বলিষ্ঠ নেতৃত্বের এক 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে বিবেচিত হবে। মোদির এই কার্যকাল প্রশংসনীয়— অক্লান্ত, নিরবচ্ছিন্ন ও কলঙ্কহীন; তিনি প্রায়শই কোনো ছুটি না নিয়ে দিনে 18 থেকে 20 ঘণ্টা কাজ করেছেন।"
তিনি এও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী দেশের গণতন্ত্রকে নতুন রূপ দিয়েছেন ৷ যে গণতন্ত্র 40 বছর ধরে জাতিভেদ, বংশবাদ এবং তোষণনীতির মতো গভীর ক্ষত দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর এক দশকের নেতৃত্ব 'কর্মদক্ষতা-ভিত্তিক রাজনীতি'র সূচনা করেছে এবং জাতিভেদ, পরিবারবাদ ও তোষণনীতির অবসান ঘটিয়েছে। এটি আমাদের গণতন্ত্রের জন্য সবচেয়ে বড় 'বুস্টার ডোজ'। জনগণ এখন জাতি, ধর্ম ও বংশ-কেন্দ্রিক দলগুলোর প্রভাব থেকে মুক্ত এবং উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছে। দেশে এমন অনেক সমস্যা ছিল যা নিমেষেই সমাধান করেছেন তিনি ৷ আর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে বিষয়গুলো আসলে কতটা সহজ ছিল।"
তিনি আরও জানান, এই মেয়াদে 370 ও 35-এ ধারা বাতিল, তিন তালাক প্রথা বিলোপ, শরণার্থীদের নাগরিকত্ব প্রদান, সিএএ (CAA) কার্যকর এবং 160 বছরের পুরনো ব্রিটিশ আইনের পরিবর্তে বিএনএস (BNS) ও বিএনএসএস (BNSS) প্রবর্তনের জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এছাড়াও, পাঁচ দশকের পুরনো নকশাল সমস্যার অবসান, সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি, সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, বিমান হামলা এবং 'অপারেশন সিঁদুর'-এর মতো পদক্ষেপগুলো এর অন্তর্ভুক্ত, যা বিভিন্ন দেশের প্রতিরক্ষা নীতিকেও প্রভাবিত করেছে। তিনি বলেন, "মোদিজির নেতৃত্বে এনডিএ (NDA) আজ দেশের মোট ভূখণ্ডের 80 শতাংশ এবং জনসংখ্যার 76 শতাংশের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং সুশাসন ও উন্নয়নের রাজনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"