সামরিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মোদি, 'মন কি বাত'-এ এল কলকাতার কথা

সামরিক ক্ষেত্রে অভাবনীয় সাফল্যে উচ্ছ্বসিত মোদি, 'মন কি বাত'-এ এল কলকাতার কথা
ডিআরডিও (DRDO)-র দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'লং-রেঞ্জ ল্যান্ড-অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল' ৷ জুন মাসের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে নৌবাহিনীর সাফল্যের প্রশংসা ৷
By ANI
Published : June 28, 2026 at 1:35 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 জুন: আত্মনির্ভর ভারত ও দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সামরিক সাফল্যের ভূয়সী প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত' অনুষ্ঠান থেকে জানান, জুন মাসে সামরিক ক্ষেত্রে ভারত অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে, যা দেশকে গর্বিত করবে ৷ উল্লেখ্য, চলতি জুন মাসে ভারতের মাটিতে তৈরি প্রথম C-295 সামরিক পরিবহণ বিমানের সফল উড়ান এবং ডিআরডিও-র দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'লং-রেঞ্জ ল্যান্ড-অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল'-এর সফল পরীক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন ৷
প্রধানমন্ত্রী মোদি তাঁর জুন মাসের 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে এই মাসের শুরুর দিকে ভারতীয় নৌবাহিনীতে আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয়-এর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টিও উল্লেখ করেন ৷ মোদি বলেন, "2026 সালের অর্ধেকটা সময় শেষ হয়ে গেল ৷ গত ছয় মাস ধরে আমরা 'মন কি বাত' অনুষ্ঠানে আমাদের দেশবাসীর বহু সাফল্যের বিষয়ে আলোচনা করেছি ৷ জুন মাসেও দেশ এমন কিছু সাফল্য অর্জন করেছে, যা প্রতিটি নাগরিককে গর্বিত করবে ৷ এই সাফল্যগুলি দেশের নিরাপত্তা ও আত্মনির্ভরশীলতার সঙ্গে যুক্ত ৷"
এর পরেই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে কলকাতার খিদিরপুর থেকে ভারতীয় নৌসেনায় তিনটি রণতরীর সংযুক্তিকরণ প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "সম্প্রতি কলকাতায় নৌবাহিনীর একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল ৷ সেখানে ভারতীয় নৌবাহিনীতে আইএনএস দুনাগিরি, আইএনএস সংশোধক এবং আইএনএস অগ্রয়-কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ এই যুদ্ধজাহাজগুলির নকশা থেকে শুরু করে নির্মাণ প্রক্রিয়া, সবকিছুই দেশীয় প্রযুক্তিতে হয়েছে ৷"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানিয়েছেন, জুন মাসে দেশ সামরিক বিমান পরিষেবার ক্ষেত্রেও বড় সাফল্য অর্জন করেছে ৷ তিনি বলেন, "C-295 বিমানটি 'মেড ইন ইন্ডিয়া' ৷ C-295 বিমানটি তার প্রথম উড়ান সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেছে ৷ এই ধরনের 40টি বিমান ভারতেই তৈরি করা হচ্ছে ৷ এটি ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (MSME) ও মহাকাশ ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করবে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করছে এবং 'আত্মনির্ভর ভারত'-এর সংকল্পকে আরও সুদৃঢ় করছে ৷"
ডিআরডিও’র সাফল্যের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই মাসে ডিআরডিও (DRDO)-র একটি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি 'লং-রেঞ্জ ল্যান্ড-অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল'-এর সফল পরীক্ষা চালিয়েছে ৷ এটি ডিআরডিও (DRDO)-র গবেষণাগার এবং ভারতের শিল্প-অংশীদারদের যৌথ প্রচেষ্টায় তৈরি করা হয়েছে ৷ অর্থাৎ, সমুদ্র থেকে আকাশ, সর্বত্রই আমাদের ভারত ক্রমশ আরও বেশি সুরক্ষিত ও স্বনির্ভর হয়ে উঠছে ৷"
উল্লেখ্য, ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (DRDO) 2026 সালের 15 জুন ওড়িশা উপকূলের ড. এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে 'লং রেঞ্জ ল্যান্ড অ্যাটাক ক্রুজ মিসাইল' (LRLACM)-এর সফল পরীক্ষা করেছে ৷