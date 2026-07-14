হরমুজে ফের হামলায় ভারতীয়ের মৃত্যু, ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির

হরমুজে ফের হামলায় ভারতীয়ের মৃত্যু, ইরানের রাষ্ট্রদূতকে তলব দিল্লির
হরমুজ প্রণালী নিয়ে আমেরিকা-ইরান বিবাদ চলছেই ৷ ফলে প্রণালী দিয়ে যাওয়া জাহাজে হামলা চালাচ্ছে ইরান ৷ এর ঘোরতর প্রতিবাদ করল ভারত ৷
By PTI
Published : July 14, 2026 at 7:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 14 জুলাই: ফের হরমুজ প্রণালীতে তেলের ট্যাঙ্কারে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাল ইরান ৷ এই হামলায় এক ভারতীয়ের মৃত্যু হয়েছে ৷ হরমুজে বারবার জাহাজকে নিশানা করে এমন আক্রমণের কড়া নিন্দা করল ভারত ৷ মঙ্গলবার সকালে ভারতে ইরানের দূতাবাসের ডেপুটি চিফকে তলব করে বিদেশ মন্ত্রক এই হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানায় ৷
এর আগে গত 11 জুলাই ওমান উপকূলে একটি জাহাজে হামলা চালিয়েছিল ইরান ৷ জাহাজটিতে আগুন ধরে যায় এবং কর্মীরা প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রে ঝাঁপ দেন ৷ ওই জাহাজে 11 জন ভারতীয় কর্মী ছিলেন ৷ তাঁদের মধ্যে 10 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে ৷ একজনের সন্ধান পাওয়া যায়নি ৷ সেবারও এই আক্রমণের নিন্দা করে কড়া বিবৃতি জারি করে ভারত ৷
মঙ্গলবার হরমুজ প্রণালীতে সংযুক্ত আরব আমির শাহী (ইউএই) উপকূলে দু'টি বাণিজ্যিক জাহাজ 'এমটি আল বাহিয়া' এবং 'এমটি মোম্বাসা'য় ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে ইরান ৷
ভারত বিবৃতিতে জানিয়েছে, ওই দু'টি জাহাজে মোট 46 জন নাবিক ছিলেন এবং তাঁদের মধ্যে 30 জন ভারতীয় ৷ এমটি আল বাহিয়ায় 12 জন ভারতীয়ের মধ্যে একজনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে ইরানি হামলায় ৷ আরেকজন আহত হয়েছেন ৷ এমটি মোম্বাসায় 18 জন ভারতীয় নাবিকের 9 জন আহত হয়েছেন ৷ তাঁদের মধ্যে 2 জনের অবস্থা গুরুতর ৷
মৃত ভারতীয়ের পরিবারের প্রতি শোকবার্তা জ্ঞাপন করেছে ভারত সরকার ৷ পাশাপাশি আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করেছে ৷ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "সংযুক্ত আরব আমির শাহী (ইউএই)-তে আমাদের মিশন ও পোস্ট পরিস্থিতির উপর নজর রাখছে এবং ইউএই কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত ভারতীয় নাগরিকদের সব দিক দিয়ে সাহায্য করা হবে ৷"
এই হামলার তীব্র নিন্দা করে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, নাগরিকদের নিশানা করে এই ধরনের হামলা এবং হিংসার ফলে হরমুজ প্রণালীর মতো আন্তর্জাতিক জলপথ দিয়ে মুক্ত ও নিরাপদ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে ৷ পশ্চিম এশিয়ায় বারবার সংঘাত ও হামলা-পাল্টা হামলায় ভারতের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে এই বিবৃতিতে ৷ শান্তি, সুরক্ষা ও আঞ্চলিক স্থিরতার স্বার্থে অবিলম্বে এই সংঘাত বন্ধ করে আলোচনা ও কূটনৈতিক পথে সমস্যা সমাধানের বার্তা দিয়েছে ভারত সরকার ৷
বিশেষত হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাওয়া বাণিজ্যিক জাহাজ এবং নাগরিক পরিকাঠামোয় হামলার ঘটনা এবার বন্ধ হোক, এই মর্মে আবেদন জানিয়েছে ভারত ৷
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