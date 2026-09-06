জোর সীমান্ত নিরাপত্তায়, ভারত-চিন সীমান্তে কোর কম্যান্ডার স্তরের বৈঠক

জোর সীমান্ত নিরাপত্তায়, ভারত-চিন সীমান্তে কোর কম্যান্ডার স্তরের বৈঠক
সম্প্রতি দেশের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল চিন সফরে গিয়েছিলেন ৷ সেখানে দুই দেশের সীমান্তে শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখতে একগুচ্চ পদক্ষেপ ঘোষণা হয়েছে ৷
Published : September 6, 2026 at 4:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: এই প্রথম ভারত ও চিনের কোর কম্যান্ডার স্তরের প্রতিনিধিদের মধ্যে আলোচনা হবে ৷ রবিবার অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখার ওয়াচা-দামাই সীমান্তে ভারত ও চিনের কোর কম্যান্ডারের স্তরের আধিকারিকদের মধ্যে আলোচনা হওয়ার কথা রয়েছে ৷ সীমান্ত এলাকার ইস্যুগুলি সমাধানই এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ৷
বৈঠকে ভারতের তরফে তিনটি কোরের কম্যান্ডারের মধ্যে অন্যতম লেফটেন্যান্ট জেনারেল গিরিশ কালিয়া উপস্থিত থাকবেন ৷ এছাড়া ভারতীয় সেনার দু'টি কোরের কম্যান্ডার, যাঁরা চিনের সঙ্গে অরুণাচল প্রদেশের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখায় নজরদারি চালান, তাঁরাও থাকবেন ৷ তেজপুরে স্থিত 4 কোর এবং রাঙ্গাপাহাড় স্থিত 3 নম্বর কোরের আধিকারিকরাও হাজির থাকবেন ৷ সূত্রের খবর, ভারত-চিন সীমান্তে যে জায়গাগুলি চিনের সেনা দখল করে নিয়েছে, সেই জায়গাগুলি দখল-মুক্ত করা নিয়ে ভারতীয় সেনা অনড় ৷
বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ রেখা (লাইন অফ অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল, এলএসি) নিয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেছে ভারত ও চিন ৷ স্বভাবতই, এই ভিন্ন মতকে কেন্দ্রে করে বাস্তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে ৷ 2020 সালের জুন মাসে লাদাখের গালওয়ানে ভারতীয় সেনা ও চিনের পিএলএ-র মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ৷ দুই তরফেই প্রাণহানির ঘটনা ঘটে ৷ এরপর লাদাখের চুসুল-মলডো সীমান্তে কোর কম্যান্ডার স্তরের বৈঠক করেছে দুই দেশ ৷
সম্প্রতি জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল চিন সফরে গিয়েছিলেন ৷ গত 25 অগস্ট বেজিংয়ে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল ও চিনের বিদেশ মন্ত্রী ওয়াং ই'র মধ্যে বিশেষ প্রতিনিধিদের বৈঠক হয় এবং প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর শান্তি ও স্থিরতা বজায় রাখতে একগুচ্ছ পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয় ৷ এদিকে, বৈঠকের আগে দেশের সেনা প্রধান জেনারেল ধীরজ শেঠও 3 নম্বর কোর সদর কার্যালয়ে গিয়েছিলেন ৷
একাধিক যুদ্ধের কারণে ভূ-রাজনীতি এবং কূটনীতি এক জটিল পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়িয়েছে । তার জেরে ভারত ও চিন ক্রমশ কাছাকাছি আসছে । সামরিক স্তরের পাশপাশি সামগ্রিকভাবেই নৈকট্যের বাতাবরণ তৈরি হচ্ছে । ব্রিকস সম্মেলনে যোগ দিতে 12-13 সেপ্টেম্বর ভারতে আসছেন চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং। এর আগে শেষবার ভারতে এসেছিলেন সাত বছর আগে । এমনই বাতাবরণে ভারত ও চিনের কোর কম্যান্ডার স্তরের প্রতিনিধিরা আলোচনায় বসছেন ।