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নিরাশ নিন্দুকদের হতাশা আরও বাড়বে ! জিডিপি-সাফল্যে খোঁচা মোদির

তথ্য বলছে, গত অর্থবর্ষের শেষ তিন মাসের জিডিপি ছিল 8.6 শতাংশ । এবার তার থেকে খানিকটা কম 7.8 শতাংশে পৌছেছে দেশের জিডিপি ।

GDP
জিডিপি সাফল্যে খোঁচা মোদির (ইটিভি ভারত)
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By PTI

Published : August 31, 2026 at 8:01 PM IST

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নয়াদিল্লি, 31 অগস্ট: নতুন অর্থবর্ষের প্রথম তিন মাসে দেশের জিডিপি 7.8 শতাংশে পৌঁছল। আর এই নিয়ে 'হতাশ নিন্দুকদের' কঠোর সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । তাঁর কটাক্ষ, যাঁরা হতাশ তাঁদের হতাশা আরও বাড়বে কিন্তু ভারতের অর্থনীতি প্রতিনিয়ত বিকশিত হবে ।

এপ্রিল থেকে জুন মাস পর্যন্ত জিডিপির এই বৃদ্ধিকে এক দারুণ ইতিবাচক সাফল্য হিসেবে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এক্স হ্যান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি মনে করিয়ে দেন, ভারত যে কঠিন সময় সাফল্য পেয়েছে তখন বিশ্বের সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি একেবারেই ভালো নয় । মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধের জেরে বিশ্ব রাজনীতিও প্রভাবিত হয়েছে । যুদ্ধের ফলে তেলের দাম বাড়তে শুরু করেছিল । পাল্লা দিয়ে সরবরাহ সংক্রান্ত জটিলতাও প্রবল আকার নিয়েছিল। বহু ক্ষেত্র সরবরাহ শৃঙ্খল ভেঙেই গিয়েছিল। তার মধ্যেও এমন অভাবানীয় সাফল্য পেয়েছে ভারত। আর তার জন্য দেশের নাগরিকদের অবদানই প্রধান বলে মনে করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ।

সেশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী লেখেন, "দেশের সমস্ত নাগরিকের ঐক্য়বদ্ধ চেষ্টার পরিণাম হিসেবেই আমরা এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও এমন উল্লেখযোগ্য় একটি সাফল্য পেয়েছি । এমন সাফল্য সব বিচারেই অসামান্য । যাঁদের নিরাশা গ্রাস করেছে তাঁরা আরও বেশি নিরাশ হবেন। কিন্তু ভারতের অর্থনীতি প্রতিনিয়ত বৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে থাকবে ।"

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ থেকে মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার যুদ্ধের পর থেকে শুধু ভারত নয় সামগ্রিকভাবে বিশ্বের অর্থনীতি কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে । জ্বালানির সঙ্কট এখন আর কারও অজানা নয় । সেই সূত্রে তেলের দাম বাড়তে থাকে। ভারতের মতো বড় দেশের ক্ষেত্রে তেলের দাম বাড়া এবং চাহিদার থেকে জোগান কম হওয়া অতিবড় সঙ্কটের কারণ। আর তার জেরে 2026-27 অর্থবর্ষের শুরুটা ভালোভাবে হবে কি না তা নিয়ে প্রবল সংশয় তৈরি হয়েছিল ।

বিশ্ব-পরিস্থিতির জেরে বিশেষজ্ঞদের একটা অংশ মনে করছিলেন জিডিপি এতটা বাড়বে না । কিন্তু তাঁদের চমকে দিয়েছে প্রথম তিনমাসের ফলাফল । তবে এটাও ঠিক গত অর্থবর্ষের শেষটা যতটা ইতিবাচক হয়েছিল এবারের শুরুটা অবশ্য় তত ভালো হয়নি । তথ্য ও পরিসংখ্যান থেকে স্পষ্ট, গত অর্থবর্ষের শেষ তিন মাসের জিডিপি ছিল 8.6 শতাংশ । এবার তার থেকে খানিকটা কম 7.8 শতাংশে পৌছেছে দেশের জিডিপি ।

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FISCAL YEAR 2026 TO 2027
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