রামলীলা ময়দানে অনুমতি নেই, খাড়গের বাড়িতেই জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ ইন্ডিয়ার

রামলীলা ময়দানে অনুমতি নেই, খাড়গের বাড়িতেই জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ ইন্ডিয়ার
INDIA bloc impeachment of CEC: কংগ্রেস দাবি করেছিল, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি।
By PTI
Published : October 28, 2026 at 1:41 PM IST
নয়াদিল্লি, 28 অক্টোবর: দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছিল ‘ইন্ডিয়া’ শিবির ৷ পরিকল্পিত এই কর্মসূচি অশোকা হোটেল এবং রামলীলা ময়দানে আয়োজন করতে চেয়েছিল কংগ্রেস ৷ কিন্তু সেই অনুমতি না মেলায় অবশেষে এআইসিসি সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের সরকারি বাসভবনেই এই কর্মসূচি পালন করতে চাইছে বিরোধী জোট।
বিরোধী দলের অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সংবিধানের মূল ভাষ্য ও চেতনাকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছেন ৷ নির্বাচনী গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছেন বলেও জ্ঞানেশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছে কংগ্রেস-সহ বিরোধীরা। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ জানান, অন্যান্য স্থানে অনুমতি না পাওয়ায় ‘ইন্ডিয়া’ শিবির আগামী 30 অক্টোবর বিকেল সাড়ে তিনটেয় নয়াদিল্লির 10, রাজাজি মার্গে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ কর্মসূচি পালন করা হবে।
এক্স হ্যান্ডেলে জয়রাম রমেশ লিখেছেন, “মুখ্য নির্বাচন কমিশনার সংবিধানের ভাষ্য ও চেতনাকে স্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করেছেন। তিনি আমাদের নির্বাচনী গণতন্ত্রের ভিত্তিকেই সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করেছেন। সহজ কথায় বলতে গেলে, তিনি সুপ্রিম কোর্টের কাছে মিথ্যা বলেছেন।” তিনি আরও যোগ করেন, “যুগলবন্দি এক শক্তির হয়ে তিনি স্বেচ্ছায় তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করেছেন-যাদের সময়ও একসময় আসবে।”
মঙ্গলবার কংগ্রেস দাবি করেছিল, জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি তাদের দেওয়া হয়নি। দলের অভিযোগ, নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ‘ধ্বংস’ করার পর সরকার এখন সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে ‘চাপা দেওয়ার’ চেষ্টা করছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল জানিয়েছেন, সরকারি মালিকানাধীন অশোকা হোটেল কর্তৃপক্ষ প্রথমে এই কর্মসূচি আয়োজনের অনুমতি দিলেও পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে তা বাতিল করে দেওয়া হয়। তিনি জানান, কংগ্রেস 25 অক্টোবর থেকে 3 নভেম্বর পর্যন্ত রামলীলা ময়দান বুক করেছিল ৷ কর্মসূচিটি সেখানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্তও নেয় বলে দাবি তাঁর।
বেণুগোপাল আরও জানান, ‘ইন্ডি’ জোটের 21টি দল মিলে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে এই ‘গণ-ইমপিচমেন্ট’ কর্মসূচির পরিকল্পনা করেছিল। এটি মূলত 1 নভেম্বর রামলীলা ময়দানে ‘ভোট চুরি’র অভিযোগের বিরুদ্ধে আয়োজিত হতে যাওয়া বড় সমাবেশের প্রাক-প্রস্তুতি বা সূচনা পর্ব হিসেবে রাখা হয়েছিল। তাঁর কথায়, "আমাদের লোক এখানে কাঠামো তৈরির কাজ শুরু করতে এলে পুলিশ তাদের বাধা দেয়। কী কারণে এমনটা করা হল, তা আমাদের জানা নেই ৷" 1 নভেম্বরের সমাবেশের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে মঙ্গলবার তিনি দিল্লি কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে রামলীলা ময়দানে গিয়েছিলেন বলেও জানান বেণুগোপাল।
পরে তিনি অভিযোগ করেন, "এর অর্থ, এটি দিল্লি পুলিশের সিদ্ধান্ত নয়। এটি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সিদ্ধান্ত ৷ তাঁরা আসলে তাঁদের ঘনিষ্ঠ জ্ঞানেশ কুমারকে আড়াল করার চেষ্টা করছেন। প্রথমে তাঁরা নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছেন, আর এখন যাঁরা গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াই করছেন, তাঁদের কণ্ঠরোধ করতে নানা ফন্দি আঁটছেন।"