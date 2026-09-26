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জ্ঞানেশ-বিতর্কে 30 সেপ্টেম্বর বৈঠকে ইন্ডিয়া ব্লক, কী নিয়ে চর্চা

India block likely to meet: মুখ্য় নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে জ্ঞানেশ কুমারকে সরানোর ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হতে পারে ৷

INDIA Bloc Meeting
লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট এবং রাজ্য়সভার বিরোধী নেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গে সহ ইন্ডিয়া ব্লকের বিরোধী নেতাদের বৈঠক ৷ বাদল অধিবেশন চলাকালীন নয়াদিল্লিতে ৷ ফাইল ছবি ৷ (আইএএনএস)
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By PTI

Published : September 26, 2026 at 5:13 PM IST

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নয়াদিল্লি, 26 সেপ্টেম্বর: মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে নিয়ে চলতে থাকা বিতর্কের আবহেই আগামী 30 সেপ্টেম্বর বৈঠক করতে পারে ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি ৷ নির্বাচন কমিশন এবং এসআইআর সংক্রান্ত সব রকম উদ্বেগ-আপত্তি নিয়েই কথা হবে সেখানে ৷

জ্ঞানেশ কুমারকে মুখ্য় নির্বাচন কমিশনারের পদ থেকে সরানোর ক্ষেত্রে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা নিয়ে বৈঠকে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, গোটা বিষয়টি নিয়ে ইন্ডিয়া ব্লকের দলগুলি পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছে । সামগ্রিক ভাবে বিষয়টিতে প্রতিক্রিয়া জানানোর কথা ভেবেছে ৷

সিপিএম, সিপিআই, সিপিআই(এমএল)-লিবারেশন ইতিমেধ্য়েই জ্ঞানেশ কুমারের পদত্য়াগ দাবি করে এসআইআর প্রক্রিয়া অবিলম্বেবন্ধ করার দাবি জানিয়েছে ৷ কংগ্রেসও সিইসি-কে নিয়ে আক্রমণের ঝাঁজ বাড়িয়েছে ৷ এই বিষয়ে নীতি নির্ধারণে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক হওয়ার কথা 29 সেপ্টেম্বর ৷ দলের তরফে আজই এক্স হ্য়ান্ডলে জ্ঞানেশ কুমারের ইস্তফা দাবি করে একটি পোস্ট করা হয়েছে । সেখানে তাঁকে 'দেশদ্রোহী' তকমাও দিয়েছে হাত শিবির ৷

সাম্প্রতিক কালে নির্বাচন কমিশনের বিতর্কিত ভূমিকা এবং সিইসি-কে পদ থেকে সরানোর দাবি পশ্চিমবঙ্গের একদা দুই কট্টর বিরোধী মমতা তৃণমূল এবং সিপিএমকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে ৷ সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি এই ইস্য়ুতে বৈঠক করার জন্য় ইন্ডিয়া ব্লক এবং অন্য় বিরোধী দলের নেতাদের চিঠি লিখেছেন ৷ বেবি আলাদা করে ফোনে কথা বলেছেন মমতা বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের সঙ্গেও ৷ এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের একজোট হয়ে লড়তে হবে বলে মমতাও মতপ্রকাশ করেছেন বলে খবর ৷

আইনি বিশেষজ্ঞদের দিয়ে খতিয়ে দেখে বিরোধী দলগুলি মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কুমারকে অপসারণের নতুন নোটিশ তৈরি করছে, যা সংসদের উভয় কক্ষেই পেশ করা হতে পারে। এই ইস্য়ুতে এটি বিরোধীদের তৃতীয় প্রচেষ্টা ৷

‘ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস’-এ প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনের পর থেকে বিরোধী দলগুলির তরফে তৎপরতা শুরু হয়েছে ৷ ওই প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, যে নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সান্ধু এবং বিবেক জোশী এসআইআর সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে একাধিক বার আপত্তি তুলেছিলেন। তাতে কর্ণপাত করেননি মুখ্য় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ৷ নিজের ইচ্ছামতো তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ।

দাবি খারিজ করে নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, যে কোনও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হওয়া আলোচনার একটি স্বাভাবিক অংশ হল ভিন্ন মত ও পর্যবেক্ষণের সহাবস্থান। একইসঙ্গে তারা জোর দিয়ে বলেছে, তাদের সমস্ত নির্দেশের পূর্ণ আইনি স্বীকৃতি রয়েছে এবং তা সংবিধিবদ্ধ প্রক্রিয়া অনুসরণ করেই নেওয়া হয়েছে।

এর আগেও, 23টি রাজনৈতিক দল এবং একজন নির্দল সাংসদ যৌথভাবে এসআইআর প্রক্রিয়া এবং নির্বাচন সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় নিয়ে ভারতের প্রধান বিচারপতির দ্বারস্থ হয়েছিলেন, যা এই ইস্যুতে বিরোধীদের মধ্যে ব্যাপক সমন্বয়ের বিষয়টি তুলে ধরে।

TAGGED:

INDIA BLOCK
OPPOSITION ON EC ROW
ইন্ডিয়া ব্লক
জ্ঞানেশ কুমার
INDIA BLOC PARTIES LIKELY TO MEET

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